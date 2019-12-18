Автор: Заррина Салимова, Берн, 18. 12. 2019. Просмотров: 160
До 20 сентября 2020 года в Бернском художественном музее проходит выставка «Все распадается», на которой можно увидеть около 200 работ из собрания музея, представленных в необычном свете – с точки зрения учения Зигмунда Фрейда.|
Dans le cadre de l’exposition «Tout se disloque», qui se tient jusqu’au 20 septembre, le Kunstmuseum Bern présente quelque 200 oeuvres de sa collection en partant de la perspective de Sigmund Freud.
Перед Бернским художественным музеем стояла непростая задача: извлечь из запасников две сотни работ швейцарских художников, далеко не все из которых известны широкой публике, организовать масштабную выставку, занимающую два этажа и дюжину залов, и, при этом, сделать так, чтобы она получилась неперегруженной, актуальной и интересной. Комиссар выставки Марта Дзеваньска справилась с поставленной целью блестяще, предложив оригинальный ход – использовать полотна швейцарских мастеров как «иллюстрации» для концепций психоанализа.
В названии содержится отсылка на строку «все распадается и центр не удержать» из стихотворения Уильяма Йейтса «Второе пришествие». О каком же распаде идет речь? О распаде всего того, что раньше казалось незыблемым. За отправную точку кураторы взяли текст Зигмунда Фрейда, опубликованный в 1917 году и посвященный нарциссическим травмам человечества. По мнению австрийского психиатра, на самооценку человека кардинальным образом повлияли три научных открытия: коперниканская революция, теория эволюции Чарльза Дарвина и теория бессознательного, разработанная самим Фрейдом. В своем эссе он определяет нарциссическую травму как понимание того, что человек не является центром Вселенной и что он не управляет ни природой, ни собственным сознанием.
Еще вчера человек считался венцом творения, а сегодня – лишь песчинкой в бесконечном темном космосе. Если добавить к этому политические события начала XX века (Первую мировую войну, Октябрьскую революцию и передел Европы), то можно представить, в какой растерянности находились живущие тогда люди. Тому, каким образом швейцарское искусство на рубеже XIX-XX веков пыталось передать это ощущение потери целостного представления о мире, и посвящена выставка.
Тематически экспозиция поделена на 12 залов, каждый из которых исследует одно из психологических понятий, например, «сломанное» я, я и чужой, чужой во мне, личностный кризис, животное начало в человеке, противопоставление силы природы и слабости человека, тревожность. Идея состоит в том, чтобы взглянуть на картины швейцарских художников под другим углом, поместить их в современный контекст и расширить спектр их толкований.
Альпийские пейзажи, например, в новом свете кажутся не романтическими, а пугающими: острые горные пики на картине Габриэля Лоппе зловеще нависают над двумя путниками, которых с трудом можно разглядеть на фоне величественного и неприступного Маттерхорна. Если раньше человек изображался как храбрый покоритель природы, то сейчас он – только крохотная точка у подножия угрожающей скалы.
С полотен художников исчезают и признаки прекрасной эпохи. Вместо уютного дома с черепичной крышей, кружевными занавесками и геранью на окнах на картине Феликса Валлоттона изображены руины, полыхающие на фоне темного неба, которое в поисках вражеских дирижаблей пересекают лучи прожекторов. Так в 1914 году художник, чье полотно на недавних торгах в аукционном доме Piguet было продано за 237 000 франков, решил показать ужасы войны и передать предчувствие грядущего упадка.
Отдельный зал посвящен творчеству Адольфа Вёльфли, пациента бернской психиатрической клиники Вальдау, в стенах которой он провел 35 лет. Пытаясь спрятаться от реальности в собственных фантазиях, Вёльфли выдумал себе другую жизнь и описал ее на 25 000 страницах автобиографии. Эти исписанные убористым почерком листы с рисунками и коллажами на полях и между строк производят гнетущее впечатление.
По словам Марты Дзеваньска, при работе над выставкой ее интересовало то, как исторические произведения могут стать зеркалом современного искусства, и то, как они могут решать проблемы и задачи нашего времени. Что ж, можно смело сказать, что более чем за сто лет картины Фердинанда Ходлера, Арнольда Беклина, Пауля Клее, Феликса Валлотона, Куно Амье и Александра Калама не потеряли актуальности. Бессилие человека перед природой, распадающиеся семьи, ужас перед войной, страх смерти и осознание ее неизбежности, неопределенность и разочарование в мире, желание сбежать от себя и от реальности – эти темы продолжают волновать и нас. Даже если мы пока не знаем, как справиться со всеми этими проблемами, нам становится немного легче просто от осознания того, что и сто лет назад человечество искало ответы на те же вопросы, что и сегодня.
Подробную информацию о часах работы выставки и стоимости билетов можно найти на сайте Kunstmuseumbern.ch.
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