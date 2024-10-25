Искусство как последнее прибежище

Если великий голландский живописец Винсент Ван Гог в представлении не нуждается, то канадский художник китайского происхождения Мэтью Вонг известен разве что искусствоведам и страстным поклонникам современного североамериканского искусства. Но на самом деле это интересный и самобытный художник-самоучка, который начал рисовать в 27 лет и до самой своей смерти в 35-летнем возрасте уже не оставлял этого занятия, создавая преимущественно фантастические, красочные и абстрактные пейзажи, но также и автопортреты. Последние, впрочем, довольно мрачные и в основном черно-белые: Вонг всю жизнь страдал от различных ментальных расстройств, в том числе от аутизма и синдрома Туретта.

Впрочем, с Ван Гогом Вонга роднит далеко не только тонкая душевная организация и склонность к депрессиям, но и манера письма. Во-первых, Мэтью Вонг – так же, как и его гениальный предшественник – любил яркие насыщенные цвета и умел сочетать их самым причудливым образом: синий с желтым, зеленый с красным и так далее. Во-вторых, как отмечают специалисты и как писал он сам, у него похожий на Ван Гога широкий мазок, смелый и размашистый, как будто ничего не стесняющийся и абсолютно открытый. Наконец, оба художника в основном предпочитали пейзажную живопись, но писали природу так страстно, словно вопрос шел о жизни и смерти.



Но есть между Вонгом и Ван Гогом и различия. Главное среди них – это сам подход к живописи. В то время как Винсент Ван Гог предпочитал работать на пленэре и все его пейзажи писались, что называется, с натуры, Мэтью Вонг творил исключительно в своей мастерской, практически не выходя на улицу и отражая на холстах исключительно видения, созданные его собственным воображением. Кроме того, он часто выкладывал свои произведения в интернет и внимательно прислушивался к отзывам своих подписчиков в Фейсбуке. Профессиональный фотограф, он не имел художественного образования и продолжал учиться живописи на протяжении всей жизни.

Но самое удивительное – это даже не сходства и различия двух художников, а то, насколько удачно их картины дополняют друг друга, вступая в своеобразный диалог. Сорок картин и рисунков Вонга, впервые представленные в Швейцарии, не только не теряются на фоне хрестоматийных полотен Ван Гога из ведущих музеев (кроме самого Кунстхауса, работы из своих коллекций предоставили музей Ван Гога в Амстердаме, базельский Фонд Бейелера и несколько частных собраний), но, наоборот, идеально оттеняют их, прекрасно сочетаясь по цвету, свету, подходу к живописи и настроению. Кроме того, большие полноформатные полотна Вонга как нельзя лучше подчеркивают хрупкость небольших картин Ван Гога, а вместе они создают удивительное ощущение быстротечности жизни.

В итоге эта камерная выставка на втором этаже нового здания цюрихского Кунстхауса, занимающая всего два зала, оказывает на посетителя не меньшее эмоциональное воздействие, чем иные блокбастеры классиков. Красота ее тихая и скромная (хотя о какой скромности можно говорить, когда на нескольких сотнях квадратных метров двенадцать полотен Ван Гога?), сдержанная и ненавязчивая. Кто-то благодаря этой экспозиции, которая из Швейцарии отправится прямиком в венскую «Альбертину», откроет для себя замечательного художника Мэтью Вонга, кто-то снова увидит любимые картины неистового Винсента, но главное – все зрители без исключения наверняка задумаются о том, что скрывается за гармонией и красотой, и какими трудными, а то и невыносимыми бывают судьбы художников.

Выставка «Мэтью Вонг – Винсент Ван Гог. Живопись как последнее прибежище» открыта до 26 января 2025 года. Не пропустите!