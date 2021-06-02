Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 2. 06. 2021.
До 29 августа в Кунстхаусе Цюриха проходит выставка картин, рисунков, мебели, ювелирных изделий и предметов декора эпохи расцвета Венского Сецессиона.|
Jusqu’au 29 août, le Kunsthaus Zürich expose des peintures, des dessins, des meubles, des articles de joaillerie-bijouterie et des objets décoratifs datant de l’apogée de la Sécession viennoise.
Если бы у того, кто интересуется историей искусств, была возможность вернуться в прошлое, то одной из первых остановок в этом путешествии на машине времени стала бы Вена 1900-х годов. В начале XX века столица Австро-венгерской империи была центром модерна. Здесь творили Густав Климт, Эгон Шиле, Коломан Мозер, Йозеф Хоффман, а объединение прогрессивных художников, выступавших против догм академического искусства, дало название целому художественному направлению, известному сегодня как Венский Сецессион. Истории этого течения и влиянию, которое оказала Вена на швейцарских художников, и посвящена выставка, проходящая до конца августа в цюрихском Кунстхаусе.
Именно в Вене главному швейцарскому живописцу Фердинанду Ходлеру удалось совершить прорыв: международное признание пришло к нему после его оглушительного успеха на 19-й выставке Венского Сецессиона в 1904 году. Ходлер получил восторженный прием и хорошие отзывы в прессе, за которыми последовали продажи. В состоянии эйфории художник сказал, что стал финансово независимым, а «венцы помогли мне выбраться из канавы». В частности, промышленник и коллекционер Карл Райнингхаус приобрел все основные работы на выставке Ходлера, включая крупноформатные «Молодой человек, которым восхищаются женщины» и «Истина». Эти ключевые полотна попадут в Кунстхаус Цюриха только много лет спустя, после смерти Райнингхауса.
Из всех художников, с которыми Ходлер познакомился в Вене, именно Густава Климта (1862-1918) он ценил больше всего, в особенности «декоративный элемент» его творчества, в котором значительная роль отдавалась эротизму и орнаменту. Климт был известен не только своими работами, но и идеями. Он стремился преодолеть традиционное разделение между «благородными» видами искусствами, такими как живопись и скульптура, и декоративно-прикладным искусством, которое считалось если не «второсортным», то точно «второстепенным». В глазах же Климта люди, способные ценить и чувствовать то, что создали другие, также в каком-то смысле были художниками.
Новаторские идеи, провозглашающие равенство искусства и ремесел, были реализованы в образованном в 1903 году объединении художников, архитекторов, мастеров и торговцев «Венские Мастерские» (нем.: Wiener Werkstätte). Сейчас бы мы, наверное, назвали это ателье первой дизайн-лабораторией, но тогда слово «дизайн» еще не употреблялось.
Климт тесно общался с основателями Мастерских Йозефом Хоффманом (1870-1956), Коломаном Мозером (1868-1918) и финансистом Фрицем Верндорфером (1868-1939), а Ходлер лично познакомился с ними в 1904 году. На представленных на выставке фотографиях можно рассмотреть разработанный Йозефом Хоффманом интерьер квартиры Гермины и Морица Галлия, а «гвоздем» экспозиции считается портрет Гермины в натуральную величину, написанный Густавом Климтом в 1904 году и одолженный Национальной галереей в Лондоне.
Кроме того, на выставке можно увидеть часы, люстру, шкафы, стулья и другие предметы, созданные Йозефом Хоффманом для квартиры Фердинанда и Берты Ходлер на женевской набережной Мон-Блан. Дом Ходлеров обеспечил Венским Мастерским популярность в Швейцарии, особенно после 1917 года, когда филиал ателье был открыт на Банхофштрассе в Цюрихе.
Подробную информацию о часах работы выставки можно найти на сайте Kunsthaus.ch.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Открытое тестирование Covid-сертификатаРабота над сертификатом, который должен выдаваться кантонами с 7 июня, активно продолжается. Система будет подвергнута испытаниям в рамках общественного теста на безопасность. По этой причине исходный код сертификата выложен в открытый доступ.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Открытое тестирование Covid-сертификатаРабота над сертификатом, который должен выдаваться кантонами с 7 июня, активно продолжается. Система будет подвергнута испытаниям в рамках общественного теста на безопасность. По этой причине исходный код сертификата выложен в открытый доступ.
Добавить комментарий