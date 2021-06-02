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среда, 2 июня 2021 года   

«Ходлер, Климт и Венские мастерские»|«Hodler, Klimt et la Wiener Werkstätte»

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 2. 06. 2021.

«Долина Кинталь и Блюмлисальп», Фердинанд Ходлер, 1902 Kunstmuseum St. Gallen, dépôt de la Fondation Gottfried Keller, Office fédéral de la culture, Berne, 1940, photo © Sebastian Stadler 2014

До 29 августа в Кунстхаусе Цюриха проходит выставка картин, рисунков, мебели, ювелирных изделий и предметов декора эпохи расцвета Венского Сецессиона.

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Jusqu’au 29 août, le Kunsthaus Zürich expose des peintures, des dessins, des meubles, des articles de joaillerie-bijouterie et des objets décoratifs datant de l’apogée de la Sécession viennoise.

Если бы у того, кто интересуется историей искусств, была возможность вернуться в прошлое, то одной из первых остановок в этом путешествии на машине времени стала бы Вена 1900-х годов. В начале XX века столица Австро-венгерской империи была центром модерна. Здесь творили Густав Климт, Эгон Шиле, Коломан Мозер, Йозеф Хоффман, а объединение прогрессивных художников, выступавших против догм академического искусства, дало название целому художественному направлению, известному сегодня как Венский Сецессион. Истории этого течения и влиянию, которое оказала Вена на швейцарских художников, и посвящена выставка, проходящая до конца августа в цюрихском Кунстхаусе.

Именно в Вене главному швейцарскому живописцу Фердинанду Ходлеру удалось совершить прорыв: международное признание пришло к нему после его оглушительного успеха на 19-й выставке Венского Сецессиона в 1904 году. Ходлер получил восторженный прием и хорошие отзывы в прессе, за которыми последовали продажи. В состоянии эйфории художник сказал, что стал финансово независимым, а «венцы помогли мне выбраться из канавы». В частности, промышленник и коллекционер Карл Райнингхаус приобрел все основные работы на выставке Ходлера, включая крупноформатные «Молодой человек, которым восхищаются женщины» и «Истина». Эти ключевые полотна попадут в Кунстхаус Цюриха только много лет спустя, после смерти Райнингхауса.

Из всех художников, с которыми Ходлер познакомился в Вене, именно Густава Климта (1862-1918) он ценил больше всего, в особенности «декоративный элемент» его творчества, в котором значительная роль отдавалась эротизму и орнаменту. Климт был известен не только своими работами, но и идеями. Он стремился преодолеть традиционное разделение между «благородными» видами искусствами, такими как живопись и скульптура, и декоративно-прикладным искусством, которое считалось если не «второсортным», то точно «второстепенным». В глазах же Климта люди, способные ценить и чувствовать то, что создали другие, также в каком-то смысле были художниками.

Новаторские идеи, провозглашающие равенство искусства и ремесел, были реализованы в образованном в 1903 году объединении художников, архитекторов, мастеров и торговцев «Венские Мастерские» (нем.: Wiener Werkstätte). Сейчас бы мы, наверное, назвали это ателье первой дизайн-лабораторией, но тогда слово «дизайн» еще не употреблялось.

Климт тесно общался с основателями Мастерских Йозефом Хоффманом (1870-1956), Коломаном Мозером (1868-1918) и финансистом Фрицем Верндорфером (1868-1939), а Ходлер лично познакомился с ними в 1904 году. На представленных на выставке фотографиях можно рассмотреть разработанный Йозефом Хоффманом интерьер квартиры Гермины и Морица Галлия, а «гвоздем» экспозиции считается портрет Гермины в натуральную величину, написанный Густавом Климтом в 1904 году и одолженный Национальной галереей в Лондоне.

Кроме того, на выставке можно увидеть часы, люстру, шкафы, стулья и другие предметы, созданные Йозефом Хоффманом для квартиры Фердинанда и Берты Ходлер на женевской набережной Мон-Блан. Дом Ходлеров обеспечил Венским Мастерским популярность в Швейцарии, особенно после 1917 года, когда филиал ателье был открыт на Банхофштрассе в Цюрихе.

В экспозицию вошли радикальные работы раннего периода существования Мастерских и их цюрихского отделения: от провокационной геометрической абстракции ранних проектов до работ Дагоберта Пехе, который руководил цюрихским филиалом и вместе с Йозефом Хоффманном разработал дизайн ателье на Банхофштрассе. В нейтральном Цюрихе, свободном от ограничений военного времени, уже чувствовавшихся в Австрии, Пехе смог дать волю своему творческому воображению. Перевернув формулу «форма следует за функцией» и поставив декор выше функциональности, он завершил переход от югендстиля к ар-деко. Мебель, утилитарные предметы, ювелирные изделия, текстиль – многочисленные работы, созданные в Цюрихе и представленные на выставке, показывают роль Венских Мастерских, которые были, возможно, самым важным вкладом Австрии в историю дизайна XX века.

Подробную информацию о часах работы выставки можно найти на сайте Kunsthaus.ch.

 

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