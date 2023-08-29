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вторник, 29 августа 2023 года   

Европейская программа израильского оркестра |Programme européen de l’orchestre israélien

Автор: , Женева, .

Дирижер Лахав Шани (DR)

5 сентября в женевском Виктория-холле выступит Израильский филармонический оркестр под управлением Лахава Шани.

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Le Israel Philharmonic Orchestra sous la direction de Lahav Shani se représentera le 5 septembre à Victoria Hall de Genève.

Новый сезон начался! Мы уже рассказали вам о подходящем к концу цюрихском театральном фестивале и о женевском, который начнется через два дня, а сейчас рады поделиться информацией о первом концерте давнего партнера Нашей Газеты, агентства Caecilia. По его приглашению в Женеву приедет Израильский филармонический оркестр под управлением 34-летнего дирижера Лахава Шани.
 
Этот всемирно известный коллектив уникален тем, что появился на свет еще до основания государства Израиль, чье имя он теперь носит! Оркестр возник в 1936 году по инициативе скрипача-виртуоза Бронислава Губермана, родившегося в 1882 году в городе Ченстохова, находившемся в Царстве Польском в составе Российской империи, а скончавшегося 16 июня 1947-го на своей вилле «Нант» в Корсьё-сюр-Веве, в кантоне Во. Так вот этот Губерман, в июне 1935 года записавший с Венским филармоническим оркестром цикл произведений Баха, Бетховена, Моцарта и Лало и после этого уехавший на гастроли по Европе и Северной Америке, год спустя призвал ряд европейских музыкантов принять участие в создании первого крупного постоянно действующего оркестра в Палестине. Первоначальное название коллектива звучало как Палестинский симфонический оркестр (англ. Palestine Symphony Orchestra), а первым концертом, состоявшимся 26 декабря 1936 года в Тель-Авиве, дирижировал выдающийся итальянский дирижер Артуро Тосканини.

Во время Второй мировой войны оркестр дал 140 концертов для солдат стран антигитлеровской коалиции, в том числе и в Египте. После победы оркестр выступил в рамках праздничных концертов в Бельгии, а после образования государства Израиль был переименован в Израильский филармонический оркестр – коллектив исполнил Гимн Израиля на церемонии провозглашения Декларации независимости Израиля 14 мая 1948 года.

С оркестром неразрывно связано имя Леонарда Бернстайна, руководившего им в 1947-1949 годах и проведшего в 1950 году, вместе с Сергеем Кусевицким и Излером Соломоном, его первые гастроли в США. Можно представить себе эмоции как оркестрантов, так и публики, когда в 1971 году оркестр дал триумфальный концерт в Берлине, исполнив на бис государственный гимн Израиля! За его пультом стоял тогда Зубин Мета, на тот момент уже три года работавший с оркестром,  а в 1981 году объявленный пожизненным руководителем коллектива – еще один исключительный случай в мире музыки. Лишь в 2019 году 83-летний маэстро перешел на пост почётного главного дирижёра: 17 января 2018 года Израильский филармонический оркестр сообщил, что его преемником на посту музыкального директора станет Лахав Шани.

Кто же этот счастливец? Лахав Шани родился в 1989 году в Тель-Авиве в семье известного израильского музыканта Михаэля Шани. С шести лет брал уроки игры на фортепиано сначала у Ханны Шальги, а затем у Ари Варди в музыкальной школе им. Бухмана Мехты в Тель-Авиве. Позже он учился играть на контрабасе у Тедди Клинга, первого контрабасиста Израильского филармонического оркестра. Затем Шани переехал в Германию, где продолжил учёбу в Берлинской высшей школе музыки имени Эйслера, посещал мастер-классы Даниэля Баренбойма. С 2000 по 2010 год был стипендиатом Американо-израильского культурного фонда. Являлся участником молодёжной музыкально-образовательной программы Иерусалимского музыкального центра. В 2015-2017 годах получал грант от фонда Даниэля Баренбойма и Высшей школы музыки имени Эйслера. Мировую известность в качества дирижёра Шани получил после завоевания первой премии на Международном конкурсе Густава Малера в Бамберге в 2013 году.

Согласитесь, только очень уверенный в себе дирижер рискнет включить в программу европейского турне сочинение практически неизвестного широкой публике композитора. Лахав Шани рискнул! Предстоящий концерт откроет Увертюра № 2 ми бемоль мажор, написанная в 1834 году Луизой Фарранк (1804-1875), всю свою жизнь прожившей в Париже и оставившей 49 нумерованных сочинений, среди которых есть и «Вариация на русскую тему», в 1836-м году получившая высокую оценку Роберта Шумана.
Женевские меломаны услышат также последнюю, 104-ю, Симфонию Йозефа Гайдна и Первую симфонию Йоханнеса Брамса, над которой композитор работал с перерывами в течение целых пятнадцати лет. Спешите заказать билеты на концерт, проще всего это сделать здесь.  

 

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