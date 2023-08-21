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понедельник, 21 августа 2023 года   

Весь мир – на фестивале La Bâtie |Le monde entier au festival La Bâtie

Автор: , Женева, .

С 31 августа по 17 сентября в Женеве в 47-й раз пройдет ежегодный международный плюридисциплинарный фестиваль, в программе которого музыка, танец, театр и перформанс.

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L’annuel Bâtie-Festival de Genève qui unie la musique, la danse, le théâtre et la performance, aura lieu pour la 47ème fois, du 31 aout au 17 septembre.

«Швейцарский театр не такой, куда ему до нашего!» Часто приходится слышать подобные сетования от наших соотечественников. Действительно, современный европейский театр очень отличается от русской школы, на которой все мы были воспитаны и которую продолжаем любить и считать лучшей в мире. К сожалению, многие из сетующих современный театр совсем не знают, принципиально отказываясь в него ходить. Но ведь если прислушаться ко мнению такого театрального авторитета, как Шекспир, что «весь мир театр, а люди в нем актеры», то нельзя не признать, что каков мир, таков и театр, в котором мы узнаем самих себя. Может, потому и не всегда хочется идти на постановки, чтобы, используя выражение другого не чуждого театру человека, не пенять на зеркало. Да, разочарований больше, но бывают и приятные сюрпризы, например «Чайка» в постановке Томаса Остермайера, на которую мы очень не хотели идти, а теперь не можем забыть.

Постоянным читателям Нашей Газеты хорошо известна позиция редакции: ходить и смотреть надо, хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение, а не руководствоваться чужим. Именно поэтому мы неустанно рассказываем вам о театральных новинках как об отдельных спектаклях, так и об их созвездиях, представленных на фестивалях. В Цюрихе один из таких фестивалей сейчас в самом разгаре, а в Женеве праздник еще только начнется 31 августав 47-й раз!

Фестиваль La Bâtie, тезка известного городского парка, который местные жители гордо именуют лесом, Bois de la Bâtie, давно вырос из размера «местного». В этом году его программа из 155 представлений заполнит целых 57 площадок и перельется из границ Романдской Швейцарии в соседнюю Францию. То, что фестивальной лихорадкой охвачены все местные профессиональные театры, это нормально, зато неожиданным стало для нас участие в этом колоссальном проекте главного женевского собора, носящего имя св. Петра. Некоторые из приглашенных спектаклей будут кочевать, например, из Ниона в Сержи, Жекс, Сатиньи, Коллонж-Белльрив, не дожидаясь, пока горы-зрители придут к ним, а идя им навстречу.

«На сценах этого выпуска энергия не столько выражает гнев, сколько выставляют на обозрение негативные явления нашего десятилетия. Участники спектаклей свидетельствуют, информируют, объясняют. Всегда блестяще, а иногда и с юмором», суммирует результат руководитель фестиваля Клод Ратзе.

Программа фестиваля необычайно разнообразна каждый, без преувеличения, найдет что-то на свой вкус. Мы уже нашли. Автор этих строк отправится по крайней мере на два фестивальных события.

Первое это выступление американского композитора и органистки Кали Малоне, родившейся в 1994 году в Денвере (Колорадо), живущей между Стокгольмом и Парижем и прославившейся своими сочинениями, которые специалисты называют «многомерными». В своем творчестве Кали Малоне придает огромное значение пространству в музыке, расширению пространства звука и медлительности текущего времени. Ее подход к музыке это приглашение к путешествию в свой внутренний мир, к его глубокому изучению. Невозможно представить себе более подходящее место для знакомства женевской публики с сочинениями Кали Малоне для органа, чем собор св. Петра. 3 сентября она исполнит их здесь на инструменте фирмы Metzler 1965 года выпуска в сопровождении Стивена ОМалли гитариста, продюсера, композитора и художника.

А большую часть субботы, 9 сентября, мы намерены посвятить Франсуа Гремо. В этот день и только в этот день! можно будет увидеть подряд три постановки этого уроженца Берна и выпускника Института театральных искусств Брюсселя, создавшего в 2005 году в Лозанне труппу 2b, в названии которой прочитывается как жизнеутверждающая позиция, так и вечный шекспировский (опять он!) вопрос. Достаточно увидеть названия каждого из моноспектаклей, чтобы понять, что речь идет о классике в современном прочтении: «Федра!», «Кармен», «Жизель». Все три были с большим успехом показаны в прошлом сезоне в лозаннском театре Vidy, по заказу которого в 2017 года и была создана по мотивам трагедии Расина «Федра!»: два года спустя ее представил на Фестивале в Авиньоне актер Ромен Дароль. В 2020 году родилась «Жизель» - по мотивам знаменитого балета Адольфа Адана, музыка которого звучит в спектакле в обработке Люки Артиньяни. Голландскую балерину Саманту ван Виссен сопровождают на сцене четыре музыканта: скрипач, арфист, флейтист и саксофонист. Как известно, «опера не заканчивается, пока не споет толстая дама». Франко-американская певица Розмари Стэдли вовсе не толстая, но именно ей доверил Франсуа Гремо заключительную часть триптиха и роль Кармен. Насколько она справилась с задачей, вы сможете судить, посмотрев спектакли, которые пройдут на сцене Театра Каруж. 

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Мы надеемся, что вы найдете для себя что-то интересное и ждем ваших впечатлений.

 

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