«Швейцарский театр – не такой, куда ему до нашего!» Часто приходится слышать подобные сетования от наших соотечественников. Действительно, современный европейский театр очень отличается от русской школы, на которой все мы были воспитаны и которую продолжаем любить и считать лучшей в мире. К сожалению, многие из сетующих современный театр совсем не знают, принципиально отказываясь в него ходить. Но ведь если прислушаться ко мнению такого театрального авторитета, как Шекспир, что «весь мир – театр, а люди в нем – актеры», то нельзя не признать, что каков мир, таков и театр, в котором мы узнаем самих себя. Может, потому и не всегда хочется идти на постановки, чтобы, используя выражение другого не чуждого театру человека, не пенять на зеркало. Да, разочарований больше, но бывают и приятные сюрпризы, например «Чайка» в постановке Томаса Остермайера, на которую мы очень не хотели идти, а теперь не можем забыть.

Постоянным читателям Нашей Газеты хорошо известна позиция редакции: ходить и смотреть надо, хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение, а не руководствоваться чужим. Именно поэтому мы неустанно рассказываем вам о театральных новинках – как об отдельных спектаклях, так и об их созвездиях, представленных на фестивалях. В Цюрихе один из таких фестивалей сейчас в самом разгаре, а в Женеве праздник еще только начнется – 31 августа – в 47-й раз!

Фестиваль La Bâtie, тезка известного городского парка, который местные жители гордо именуют лесом, Bois de la Bâtie, давно вырос из размера «местного». В этом году его программа из 155 представлений заполнит целых 57 площадок и перельется из границ Романдской Швейцарии в соседнюю Францию. То, что фестивальной лихорадкой охвачены все местные профессиональные театры, это нормально, зато неожиданным стало для нас участие в этом колоссальном проекте главного женевского собора, носящего имя св. Петра. Некоторые из приглашенных спектаклей будут кочевать, например, из Ниона в Сержи, Жекс, Сатиньи, Коллонж-Белльрив, не дожидаясь, пока горы-зрители придут к ним, а идя им навстречу.

«На сценах этого выпуска энергия не столько выражает гнев, сколько выставляют на обозрение негативные явления нашего десятилетия. Участники спектаклей свидетельствуют, информируют, объясняют. Всегда блестяще, а иногда и с юмором», суммирует результат руководитель фестиваля Клод Ратзе.

Программа фестиваля необычайно разнообразна – каждый, без преувеличения, найдет что-то на свой вкус. Мы уже нашли. Автор этих строк отправится по крайней мере на два фестивальных события.

Первое – это выступление американского композитора и органистки Кали Малоне, родившейся в 1994 году в Денвере (Колорадо), живущей между Стокгольмом и Парижем и прославившейся своими сочинениями, которые специалисты называют «многомерными». В своем творчестве Кали Малоне придает огромное значение пространству в музыке, расширению пространства звука и медлительности текущего времени. Ее подход к музыке – это приглашение к путешествию в свой внутренний мир, к его глубокому изучению. Невозможно представить себе более подходящее место для знакомства женевской публики с сочинениями Кали Малоне для органа, чем собор св. Петра. 3 сентября она исполнит их здесь на инструменте фирмы Metzler 1965 года выпуска в сопровождении Стивена О’Малли – гитариста, продюсера, композитора и художника.

А большую часть субботы, 9 сентября, мы намерены посвятить Франсуа Гремо. В этот день – и только в этот день! – можно будет увидеть подряд три постановки этого уроженца Берна и выпускника Института театральных искусств Брюсселя, создавшего в 2005 году в Лозанне труппу 2b, в названии которой прочитывается как жизнеутверждающая позиция, так и вечный шекспировский (опять он!) вопрос. Достаточно увидеть названия каждого из моноспектаклей, чтобы понять, что речь идет о классике в современном прочтении: «Федра!», «Кармен», «Жизель». Все три были с большим успехом показаны в прошлом сезоне в лозаннском театре Vidy, по заказу которого в 2017 года и была создана по мотивам трагедии Расина «Федра!»: два года спустя ее представил на Фестивале в Авиньоне актер Ромен Дароль. В 2020 году родилась «Жизель» - по мотивам знаменитого балета Адольфа Адана, музыка которого звучит в спектакле в обработке Люки Артиньяни. Голландскую балерину Саманту ван Виссен сопровождают на сцене четыре музыканта: скрипач, арфист, флейтист и саксофонист. Как известно, «опера не заканчивается, пока не споет толстая дама». Франко-американская певица Розмари Стэдли вовсе не толстая, но именно ей доверил Франсуа Гремо заключительную часть триптиха и роль Кармен. Насколько она справилась с задачей, вы сможете судить, посмотрев спектакли, которые пройдут на сцене Театра Каруж.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Мы надеемся, что вы найдете для себя что-то интересное и ждем ваших впечатлений.