Читателям Нашей Газеты можно не рассказывать о связях Бенито Муссолини со Швейцарией, вплоть до получения им, в 1937 году, степени почетного доктора Лозаннского университета. А если кто не в курсе, то к их услугам подборка наших архивных материалов.

Гораздо менее известен Артур Фоньяллаз, сын зажиточных лозаннских виноделов, успешно начавший свою карьеру в швейцарской армии. (Впрочем, даже звание полковника не позволяет нам считать его настоящим мужчиной.) Помимо армии его страстно интересовала политика, и в 1932 году он отправился с группой товарищей в Италию, чтобы познакомиться с Муссолини, чьим страстным фаном он немедленно заделался.

Неудивительно поэтому, что именно в Риме в 1933 году Артур Фоньяллаз при поддержке дуче основал Швейцарскую фашистскую федерацию. Правда, политические взгляды стоили ему хорошей работы: начав годом ранее преподавать военную историю в Цюрихском политехе, он лишился этой должности, когда в администрации вуза узнали о его активном участии в деятельности Национального фронта, финансировавшейся министерством пропаганды Рейха. Эта партия ультраправого толка была запрещена Федеральным советом в 1943 году, но до этого, как говорится, еще надо было дожить.

В феврале 1934 года на фашистском конгрессе в Берне Фоньяллаз предложил выступить с федеральной инициативой, целью которой было внесение в Конституцию статьи, запрещавшей в Швейцарии «масонские общества, масонские ложи, филантропическое общество „Союз“ и связанные с ними или подобные ассоциации». По точной аналогии с фашистской Италией, запретившей масонов, чтобы заручиться поддержкой католической церкви. В то же время была создана Action Helvétique, «группа по борьбе с оккультизмом», объединившая ультраправые движения для организации кампании по сбору подписей. Ее штаб-квартира находилась в Лютри, по месту прописки на тот момент уже бывшего полковника.

История этой инициативы, вызвавшей в свое время большой ажиотаж, и стала предметом небольшой выставки, которую можно посетить только по предварительной записи в современном здании на окраине Берна, на улице Юпитера. Именно там, на площади размером всего 300 кв. метров, находится Швейцарский музей масонства и штаб-квартира организации, которая по-прежнему окутана тайной, несмотря на попытки некоторых вынудить ее к прозрачности.

Агитационные плакаты, документы швейцарской Великой ложи Альпина, ее отчеты и внутренние дебаты по поводу стратегии, которой следовало придерживаться, позиции, занятые Федеральным советом, и репродукции статей из прессы того периода составляют экспозицию, которая погружает нас в политический климат, который может показаться далеким, но на самом деле несет в себе отголоски современных политических событий. Доминик Фреймон, куратор выставки и член Великой Ложи Альпина, главной масонской зонтичной организации, объединяющей 85 лож по всей стране, приводит в пример фронтистские плакаты, изображающие гельвета в сандалиях, отпихивающего масона в капюшоне под лозунгом «против тирании», и послуживший ответом ему плакат Комитета «Нет», на котором коричневый сапог сшибает статую Вильгельма Телля. (О неоднозначной оценке главного национального героя Швейцарии мы имели повод говорить совсем недавно).

Как бы то ни было, кампания оказалась действенной, и уже 31 октября 1934 года Артур Фоньяллаз при поддержке Бенито Муссолини выдвинул инициативу о запрете масонства, представив в Федеральную канцелярию ее текст, собравший 57 238 подписей. Доминик Фреймон считает, что сбор подписей был омрачен поддельными (более тысячи), особенно со стороны женщин, подписывающихся от имени своих мужей за неимением права собственного голоса. Но это не меняет общей картины.

Чем же не угодили масоны? В пропагандистских материалах Национального Фронта перечислены 12 критических замечаний в их адрес. Они повторяют антисемитские и антиинтернационалистические клише, которые были в моде в то время, особенно в католических кругах и среди консерваторов в целом, и которые до сих пор, увы, нельзя назвать ни пережитком прошлого, ни хорошо забытым старым. Описанные как «искусственные евреи» («по-нашему» - жидомасоны) и «замаскированные большевики», масоны обвинялись в создании тайной глобализированной секты, стремящейся захватить власть. Они якобы угрожали патриотическим идеалам, воплощенным в Пакте 1291 года, ставшего основой Швейцарской Конфедерации.

Ответом обществ, против которых был направлены обвинения Национального Фронта, стали объединение в «прописанный» в Базеле Комитет и сбор полумиллиона франков для кампании под коротким названием «Нет». Комитет выступил в защиту демократических ценностей, закрепленных в Либеральной конституции 1848 года. Кстати, по данным бернского музея, масоном был первый президент Конфедерации – Йонас Фуррер. Стоит заметить, что, хотя масонские ложи и заявляли о своей аполитичности, они, особенно в 19 веке, часто были близки к радикальному и модернизационному движению в государстве – от политики не скроешься, даже если ты масон.

Чем дело кончилось? По факту – крахом фашистской инициативы. В Федеральном собрании только два члена национального совета Цюриха проголосовали «за»: Роберт Тоблер, фронтист, и, представьте себе, Готтлиб Дуттвайлер, основатель Альянса независимых и сети Migros. Федеральный совет, со своей стороны, рекомендовал отклонить инициативу без встречного предложения на том основании, что «нет никаких доказательств того, что масонство и общества [...] незаконны, опасны для государства или противоречат морали. Во всяком случае, многочисленные документы, которые нам удалось получить, не предоставили нам положительных доказательств обратного. Не предоставили их и авторы инициативы».

То есть правительство, можно сказать, масонов поддержало. Поддержал и народ. На референдуме 28 ноября 1937 года инициатива была отклонена 68,7 % избирателей: 515 327 голосов «против» и 234 980 голосов «за» при явке 64,5 %. Только кантон Фрибург проголосовал «за». Интересно было бы понять, почему?

Артур Фоньяллаз решил не сдаваться и немедленно создал Швейцарскую антимасонскую лигу. Но просуществовала она недолго: в январе 1940 года Фоньяллаз был арестован на пограничном посту в Шаффхаузене при попытке проникнуть в нацистскую Германию – пробирался к своим. В результате последовавшего за арестом судебного процесса он был осужден за шпионаж в пользу Германии, провел два года в тюрьме, после чего умер – правда, уже на свободе. Какие несерьезные тогда были сроки за шпионаж, не правда ли?

Казалось бы, победа была на стороне масонов. Однако они были настолько потрясены самим фактом того первого и единственного в мире (!) народного голосования за их запрет, что решили в корне пересмотреть собственную стратегию.

«Братья» швейцарской Великой ложи Альпина понимали, что конфронтация, основанная на ценностях, в которую пытались втянуть их фашисты, им невыгодна. Поэтому они решили сфокусироваться на защите права на объединение –

фундаментальную свободу, которую не могли оспаривать ни правые, ни левые. «Изменение дискурса масонов отражает осознание того, что выдвижение их гуманистических и универсалистских идей может негативно сказаться на кампании. Отказ от этой территории – стратегический выбор, который можно объяснить неблагоприятным политическим контекстом», - цитирует Le Temps Антуана Легийона, автора магистерской диссертации по международной экономической истории в Женевском университете, посвященной фашистской идеологии в Швейцарии. По мнению исследователя, идеологический контекст того времени был «в значительной степени неблагоприятен для масонских ценностей, заявленных или приписываемых, - либерализма, приверженности демократии и универсализма». Именно в таких условиях, напомним, Бенито Муссолини был удостоен звания почетного доктора Лозаннского университета, которого он до сих пор не лишен!

Да и трудно говорить о полном провале той постыдной инициативы, если знать, что в 1935 году в Швейцарии насчитывалось около 5 000 масонов, а в 1945-м уже только 2 500. Половина.

Сегодня страна почти вернулась к довоенному показателю – здесь насчитывается около 4 600 масонов, в том числе несколько женских или смешанных лож. Но! 90 лет спустя, несмотря на обилие литературы на эту тему и усилия, предпринимаемые масонами для распространения информации, в частности, через музей в Берне, «те же самые фантазии» все еще циркулируют об их деятельности, отмечает Доминик Фреймон. В последние годы климат ухудшился, особенно после эпидемии ковида и возвращения всевозможных теорий заговора, пропагандируемых противниками вакцинации и ультраправыми.

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Доминик Фреймон выражает сожаление по поводу все более поляризованных политических дебатов и ослабления демократических ценностей в обществе и проводит параллель между событиями девяностолетней давности и современностью. «В 1937 году 234 980 граждан проголосовали за откровенно фашистскую инициативу. Сколько бы их было сегодня?» Согласитесь, об этом стоит задуматься. В раздумьях вам поможет визит в музей, временная выставка которого будет открыта, по субботам, до конца декабря.