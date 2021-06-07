Владимир Царенков меньше известен широкой публике, чем, например, Роман Абрамович, но в профессиональных кругах он пользуется уважением как серьезный коллекционер русского авангарда и, в прошлом, советник Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской по составлению их собственной коллекции. Прожив долгое время во Франции, 5 марта 2013 года он открыл в Лондоне St Petersburg Gallery, задекларировав ее специализацию на русском искусстве.

Работы из своего собственного собрания Владимир Царенков предоставлял в последние годы, в частности, на выставки к 110-летию Русского музея, проходившие в 2018 году в Санкт-Петербурге и в Москве, и на выставку русского авангарда «Шагал, Лисицкий, Малевич 1918-1922 годов» в Центре Помпиду в Париже, также в 2018-м. Каталог его коллекции русского фарфора XVIII–XIX веков, насчитывающей более 250 произведений Императорского фарфорового завода в Петербурге и Фарфорового завода Гарднера под Москвой, вышел отдельным изданием.

И вот теперь – еще более широкий жест: (почти) дар музею в Вадуце. Среди 63 произведений искусства, переданных на постоянное хранение, - живописные полотна, скульптуры и рисунки, созданные в течение периода, непосредственно предшествовавшего революции 1917 года (включая творения членов «Бубнового валета», самого крупного творческого объединения раннего авангарда, существовавшего с 1911 по 1917 годы) и вплоть до конца 1930-х годов. От одного перечисления имен их авторов у любого любителя прекрасного закружится голова: Казимир Малевич, Илья Чашник, Александр Архипенко, Алексей Явленский, Александра Экстер, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Владимир Баранов-Россине и Иван Клюн, а также до сих пор менее известные на Западе, но не менее великолепные мастера – Борис Григорьев, Александр Дейнека, Давид Якерсон (родившийся в Витебске как и Марк Шагал и у него же учившийся) и Михаил Матюшин. Все эти шедевры впервые представлены широкой публике.

Интересно, конечно, почему коллекционер решает расстаться с такими сокровищами и добровольно отдать их, да еще не в Тэйт в Лондоне и не в Центр Помпиду в Париже, а не входящему в первую музейную десятку Kunstmuseum Liechtenstein. Разумеется, первая версия связана с расположением этого музея в очень привлекательном с фискальной точки Лихтенштейне. Но не будем спекулировать о возможных тайных мотивах дарителя, ведь главное, что сокровища не были «спрятаны в кубышку», за что Владимиру Царенкову, конечно, большое спасибо.

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- Я впервые повстречался с Владимиром Царенковым в 2008 году в рамках выставки «Малевич и его влияние», которую я готовил в Kunstmuseum Liechtenstein. Он был одним из многих коллекционеров, предоставивших для нее работы, но то были работы исключительно важные, например, группа маленьких архитектонов Малевича и несколько его рисунков. С тех пор мы поддерживали контакт, и со временем вызрела идея о том, чтобы часть его очень солидной лондонской коллекции обрела новый дом в Лихтенштейне, - рассказывает Фридеманн Мальш. – Принять 63 работы на постоянное хранение – большая честь для нашего музея. Они прекрасно дополнят собрание современного искусства Hilti Art Foundation, а также находящиеся в музее произведения Марселя Дюшана и «Рабочий клуб» Александра Родченко 1925 года, полностью восстановленный и ставший частью нашей постоянной экспозиции в 2015-м».

От редакции: Все 63 работы из собрания Владимира Царенкова выставлены в Музее искусств Лихтенштейна с 6 июня до 5 сентября 2021 года. Выставка сопровождается каталогом на немецком и английском языках, подготовленным искусствоведом Александрой Шатских – именно Александра Семеновна, видный российский искусствовед, датировала «Черный квадрат», opus magnum Казимира Малевича. Не пропустите возможность увидеть шедевры, пока она не скрылись в запасниках.