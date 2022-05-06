Пожалуй, никогда еще нам так не бросался в глаза диссонанс между «обрамлением» Большого театра Женевы и его «наполнением», как на традиционной пресс-конференции в прошлую среду, в рамках которой директор театра Авьель Кан, драматург Клара Понс и новый руководитель балетной труппы Сиди Лабри Шеркауи представили программу предстоящего сезона. Классическое барокко с его позолотой, лепниной и херувимами плохо сочетается со все более современной и даже политизированной направленностью репертуара если не главной, то, по крайней мере, самой большой по размеру оперно-балетной сцены Швейцарии.

Тема предстоящего сезона – «Мигрирующие миры». Именно так, во множественном числе, поскольку речь идет не об одной определенной группе мигрантов, а о самом феномене миграции, на протяжении веков имевшем под собой самые разные причины: отъезд с родины по собственному желанию или вынужденное изгнание, религиозные войны, насильственное переселение, депортация… Вот глобальная картина мира, находящегося в постоянном движении и отражение которого нам предстоит увидеть в таких, казалось бы, константных жанрах, как опера и балет.

В течение сезона мы будем, как всегда, рассказывать вам о наиболее интересных постановках, а пока очертим общие контуры.

Сезон 2022-2023 годов откроется и завершится «еврейским вопросом», что логично, если считать первым мигрантом легендарного Агасфера, или Вечного жида, по преданию обречённого на вечные странствия по земле до Второго пришествия Христа. Несмотря на многочисленные fake news конкретная дата этого пришествия до сих пор не объявлена, а странствия между тему продолжаются. В сентябре 2022 года меломаны смогут послушать редко исполняемую оперу «Жидовка» (« La Juive ») Фроманталя Галеви. Это сочинение, один из наиболее ярких образцов французской «большой оперы», посвящено теме религиозного фанатизма и трагической судьбе еврейского народа в Европе. Главную партию Рахили, одну из сложнейших сопрановых партий, исполнит хорошо известная нашим читателям Рузан Манташьян, которую мы особенно оценили в прошлом сезоне в роли Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сергея Прокофьева. Интересно, что из Женевы эта поставка отправится в Мадрид, где «Жидовка» будет представлена впервые – у Испании с евреями, как известно, своя история, легшая в основу многих прекрасных литературных произведений.

А последним оперным спектаклем, в июне 2023-го, станет шедевр Дж. Верди «Набукко». Не нуждающийся в пересказе сюжет о сопротивлении евреев во времена Вавилона будет представлен нам в прочтении бразильского режиссера Кристиан Жатаи, получившей «Золотого льва» на Венецианской биеннале 2022 года за всю свою творческую карьеру в целом. Признаемся, обожая «Набукко», мы ждем этот спектакль с опаской, отлично помня, что сделала Кристиан Жатаи с «Тремя сестрами»: хочется надеяться, что знаменитый хор евреев не будет заменен чем-то вроде «Rivers of Babylone».

Между двумя этими знаковыми пунктами программы нас ожидает еще восемь оперных постановок.

18 сентября, пока задействованные в «Жидовке» артисты будут отдыхать, женевским меломанам представится редкая, даже редчайшая возможность послушать, пусть и в концертном исполнении, еще одну оперу Галеви – «Молния» (« L’Eclaire »), сочинявшуюся в параллель с «Жидовкой» в том же 1835 году, когда Алексис де Токвиль написал свой знаменитый трактат «Демократия в Америке».

Среди объявленных Большим театром, но прерванных пандемией коронавируса циклов – презентация нескольких опер Леоша Яначека. После идущей сейчас «Януфы» мы увидим «Катю Кабанову», произведение изумительной музыкальной красоты и социальной актуальности – как вы, конечно, знаете, литературной основой для либретто послужила «Гроза» А. Н. Островского. В титульной партии выступит американское сопрано Корин Уинтерс, уже исполнявшая ее на многочисленных сценах от Ковент-Гардена до Базельского театра, а этим летом она еще раз «потренируется» - на Зальцбургском фестивале.

Женевские зрители познакомятся через музыку с еще одним произведением русской литературной классики – с повестью Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», вдохновившей в 1934 году Дмитрия Шостаковича на создание одноименной оперы. Испанский постановщик Каликсто Биейто, в прошлом году ставивший в Женеве «Войну и мир», продолжает осваивать русский репертуар. Повесть Лескова он воспринял, как «апокалиптический триллер о любви в пост-капиталистической системе». Какую сценическую форму примет это прочтение, мы не знаем, но очень рады, что партию Бориса исполнит российский бас Дмитрий Ульянов, в прошлом году покоривший всех в образе Кутузова. Роль Леди Макбет станет женевским дебютом литовской сопрано Ауршине Стундите.

Швейцарским любителям бельканто будут предложены две оперы Клаудио Монтеверди. Первая постановка приглашенная: в ноябре 2022 года ансамбль L’Arpeggiata и несколько солистов, включая тенора Роландо Виллазона, покажут сценический мадригал « Il Combattimento – Les amours impossibles », еще одну ода невозможной любви. А в феврале 2023-го уже собственными силами Большой театр Женевы представит «Возвращение Улисса на родину» - оперу, впервые исполненную в театре Санти-Джованни-э-Паоло в Венеции во время карнавального сезона 1639-1640 годов. В роли Одиссея выступит отличный английский тенор Марк Пэдмор, это станет его женевским дебютом.

Помимо Яначека, дирекция театра серьезно занялась и Доницетти. После «Анны Болейн» в октябре 2021 года мы увидим, в декабре 2022-го, «Марию Стюарт» – также в постановке Мариам Клеман и с теми же исполнительницами главных ролей. Правда, они «поменяются местами»: вопреки традиции сопрано Эльга Дрейзиг выйдет на сцену в образе королевы Елизаветы, а меццо Стефани д’Устрак – Марии.

Мощный «Парсифаль» Вагнера должен был вернуться на сцену Женевского оперного театра еще год назад, после десятилетнего отсутствия. Но не вернулся из-за пандемии. Надеемся, что теперь уже ничто не помешает нам насладиться постановкой этой торжественной сценической мистерии в трех действиях на либретто композитора, основанное на поэме «Парсифаль» Вольфрама фон Эшенбаха. Музыкальной составляющей спектакля будет руководить художественный руководитель Оркестра Романдской Швейцарии Джонатан Нотт, а за то, что будет происходить на сцене, ответит режиссер Микаэль Талхеймер, работы которого отличаются одновременно экспрессией и минимализмом. «Здесь время превращается в пространство», поет старый рыцарь Грааля Гурнеманц в первом акте «Парсифаля». Посмотрим, как это воплотят на сцене авторы постановки (25 января – 5 февраля 2023 г.)

Еще один «возвращенец» из отмененного из-за санитарного кризиса сезона – опера немецкого композитора Кристиана Жоста «Путешествие к надежде», всемирная премьера которой должна была состояться еще в марте 2020 года. Увы, тогда она прошла лишь в цифровом формате, что тем не менее дало нам повод подробно о ней рассказать, таким образом подготовив вас к полной сценической версии.

Балетных постановок в предстоящем сезоне будет четыре, все – современные, так что мы будем открывать их вместе с вами.

Со всеми подробностями программы Большого театра Женевы вы можете ознакомиться здесь, как и заблаговременно приобрести билеты.