Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 16 августа 2024 года   

Боль и красота жизни глазами Хаима Сутина | La douleur et la beauté de la vie à travers les yeux de Chaïm Soutine

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Сегодня в Бернском художественном музее открывается большая ретроспектива одного из самых ярких представителей «Парижской школы».

|

Une grande rétrospective de l’un des représentants les plus emblématiques de l’École de Paris s’ouvre aujourd’hui au Kunstmuseum Bern.

Хаим Сутин, наряду с Шагалом, Пикассо и Модильяни, относится к крупнейшим мастерам так называемой «Парижской школы». Под этим термином в истории искусств понимается разнородная группа иностранных художников, которые придерживались разных стилей и которых фактически объединяло только то, что они жили в Париже примерно в одно время. Несмотря на то, что Сутин считается одной из центральных фигур модернизма, он по-прежнему не слишком известен широкой публике, его работы хранятся лишь в немногих публичных коллекциях (Кунстмузеум в этом плане представляет счастливое исключение), а его ретроспективы проводятся редко. Выставка в Берне – настоящий подарок как для ценителей творчества Хаима Сутина, так и для тех, кто впервые откроет для себя его экспрессивную живопись.

Художник практически не оставил после себя письменных свидетельств и не вел дневников, поэтому специалистам порой непросто отделить факты от вымысла в биографических сведениях о Сутине. О его жизни мы уже подробно рассказывали в материале, посвященном изумительной книге Ральфа Дутли «Последнее странствие Сутина». Напомним только, что он родился в ортодоксальной еврейской семье в белорусских Смиловичах, а в 1913 году, в возрасте 20 лет, отправился в Париж, который стал для него вторым домом. Здесь расцвел его талант, а он сам нашел одного из немногих своих близких друзей – Амадео Модильяни, считавшего его гением. Здесь же он и скончался, 9 августа 1943 года, не дожив года до освобождения Парижа.

В искусстве Сутин искал собственный путь, оставаясь застенчивым аутсайдером и буквально плывя против течения. В то время как многие его современники сосредоточились на абстракции, Сутин продолжал писать фигуративно, всегда отталкиваясь от реального объекта.

На выставке в Берне представлены картины, относящиеся к любимым жанрам Сутина – пейзажу, натюрморту и портрету. Поскольку Сутин уничтожил многие из своих первых произведений, из периода 1913-1917 годов осталось лишь несколько работ. Среди самых ранних сохранившихся и включеннных в экспозицию полотен привлекает внимание натюрморт со скромной трапезой – стаканом и сельдью, в которую вот-вот вонзится вилка с зубьями-«пальцами». И зубья этой вилки, и кроваво-красный цвет гладиолусов на другом натюрморте уже несут в себе эмоцию, которая станет во многом определяющей для творчества Сутина, – тревогу.

Эта тревога усиливается в следующем зале, «мясницкой», где вывешены знаменитые туши Сутина – мертвые животные, отправленные на убой. Еще не разделанные, но уже разрезанные, подвешенные вверх ногами, практически распятые курицы, кролики, быки отсылают к натюрмортам Жана Симеона Шардена и работам Рембрандта. Это – не уютный классический голландский натюрморт. Это – красота некрасивого, ужасного и пугающего, символ мученичества.

Особое место в творчества Сутина занимает портрет. Исторически на портретах изображались представители высших слоев общества, но Сутин выбирал в качестве моделей людей со скромным достатком, например, посыльных, горничных, поваров и юных алтарников. Прорывом для Сутина стала картина «Кондитер» (ок. 1919 г.), которую американский коллекционер Альберт К. Барнс увидел зимой 1922-23 годов и купил вместе с полусотней других работ. Художник, до этого момента остававшийся практически неизвестным, в одночасье стал знаменитым, а его финансовое положение заметно улучшилось. На выставке можно увидеть сразу три картины из серии портретов кондитеров (из музейных коллекций Берна, Парижа и Вашингтона).

В своих портретах Сутин часто использовал одни и те же композиционные приемы. Модели занимают почти все пространство полотна и помещены в центр картины. Они стоят или сидят на стуле, положив руки на колени, фон размыт. Пропорции тела несбалансированы: уши и руки чрезмерно большие, конечности вытянуты. Лица асимметричны. Словно отраженные в кривом зеркале, модели имеют скошенные носы, смещенные рты, деформированные физиономии. Присмотритесь к ним повнимательнее. Дети и подростки на картинах Сутина имеют старческие лица, а старики – выражение лица младенцев. Вообще практически у всех моделях на портретах Сутина начала и середины 1920-х встречается один и тот же взгляд – робкий взгляд человека, осознающего свою незащищенность и уязвимость.

Выставка завершается поздними работами художника – портретами конца 1920-х и 1930-х годов. Можно заметить, что линии на картинах стали более сдержанными, а на лицах теперь преобладает выражение покоя и даже некоторой мечтательности. Зайдя в этот зал, любой белорус сразу скажет, какого портрета здесь не хватает. Конечно, «Евы», написанной в 1928 году, находящейся в корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» с 2013-го и превратившейся в один из главных символов мирных протестов 2020 года. Для белорусов «Ева» стала примером солидарности и того, какой огромной объединяющей силой обладает искусство.

Добавим, что выставка организована в сотрудничестве с Художественным собранием Северного Рейна-Вестфалии в Дюссельдорфе и датским музеем современного искусства «Луизиана» в Хумлебеке. В экспозицию включены около 60 работ, относящихся к разным этапам творчества художника. Среди экспонатов – шесть картин из коллекции Кунстмузеума, а также полотна из собраний парижских музеев Орсе, Оранжери и Центра Помпиду, лондонского Тейт, Музея современного искусства в Нью-Йорке, Национальной галереи искусств в Вашингтоне и других крупных международных художественных институций. Не упустите редкую возможность увидеть столько собранных в одном месте картин Сутина из разных уголков мира.

От редакции: Выставка продлится до 1 декабря. Практическую информацию можно найти на сайте kunstmuseumbern.ch

выставки в швейцарии
хаим сутин
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.15
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 102.52

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария ООН не верит?

 Некоторые действия Конфедерации на международной сцене продолжают удивлять. С одной стороны, она не принимает на веру результаты административного расследования ООН по поводу БАПОР, а с другой – дистанцируется от новой мирной инициативе по Украине.

Всего просмотров: 621

Лучший театр мира в Цюрихе и Женеве

 В августе и сентябре в Швейцарии по традиции пройдут важнейшие международные фестивали - сначала Theater Spektakel в Цюрихе, потом La Bâtie в Женеве. Рассказываем о тех событиях в их программе, которые могут особенно заинтересовать наших читателей.

Всего просмотров: 545

Швейцарские активы Сулеймана Керимова

 По информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.

Всего просмотров: 488
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 13,182

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 10,114

Швейцарские активы Сулеймана Керимова

 По информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.

Всего просмотров: 488
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top