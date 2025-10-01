Встретились в Берне Кирхнер и Кирхнер

Швейцарские художественные музеи все чаще обращаются к собственным же историческим знаковым выставкам, пытаясь рассмотреть их с современной точки зрения. Мы уже рассказывали о том, что кураторы Художественного музея Люцерна попробовали воссоздать легендарную выставку 1935 года, ставшую одним из главных событий в культурной истории города. Похожий подход использовали и в Берне.

… В 1933 году в бернской Кунстхалле прошла первая ретроспектива немецкого экспрессиониста Эрнста Людвига Кирхнера (1880-1938), где он выступил сразу в нескольких ролях – как художник, как куратор и даже как критик, написавший тексты для каталога под псевдонимом Луи де Марсаль. Это было непростое время для Кирхнера. В родной для него Германии, после прихода к власти национал-социалистов, его работы критиковались и удалялись из музеев, а в Швейцарии, где он жил с 1917 года, он получил возможность широко представить свое творчество.

Эрнст Людвиг Кирхнер. Улица с красной кокоткой, 1914/25. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza,Madrid© Museo Nacional Thyssen-Bornemisza,Madrid

92 года спустя Бернский художественный музей решил напомнить об этой ретроспективе, ставшей самой обширной выставкой при жизни художника. Однако «Kirchner x Kirchner» – это не просто реконструкция ретроспективы 1933 года, а попытка «препарировать» ее, продемонстрировав, как Кирхнер с ее помощью пытался сформировать определенное общественное восприятие себя как художника.

Кирхнер подошел к роли куратора с умом, тщательно определив выбор работ. Решив создать образ уже признанного художника, он включил с этой целью в экспозицию не только экспонаты из собственных фондов, но и произведения из государственных и частных коллекций. Кроме того, он уделил большое значение внешнему аспекту, разработав концепцию размещения полотен и понимая, что в развеске важнее не хронология, а диалог между работами посредством цветовых или композиционных параллелей. Позже он даже признавался в одном из писем, что «правильно оформить выставку с точки зрения цвета и формы – это то же самое, что написать картину». Как подытожила куратор нынешней выставки Надин Франчи, ретроспектива 1933 года стала художественным манифестом Кирхнера.

Аура Хертвиг-Брендель. Портрет Эрнста Людвига Кирхнера, 1913/14. The Estate of Ernst Ludwig Kirchner © Nachlass Ernst Ludwig Kirchner,courtesy Galerie Henze & Ketterer,Wichtrach/Bern

Выставка «Kirchner x Kirchner», как и ретроспектива 1933 года, охватывает разные периоды творчества художника – от экспрессионистских начинаний в кругу группы художников «Мост» до поздних работ, созданных уже в Давосе. В нынешнюю экспозицию включены и работы, которые не были представлены в 1933 году, потому что Кирхнер сознательно их исключил или потому что они были недоступны. Такой подход позволяет лучше понять, какие решения принимал Кирхнер-куратор.

Эрнст Людвиг Кирхнер. Воскресенье горных крестьян, 1923-24/26. Federal Republic of Germany© Bundesrepublik Deutschland

Одним из главных моментов выставки, призванных привлечь наибольшее внимание журналистов и посетителей, стало «сенсационное» воссоединение двух картин – «Воскресенье в Альпах. Сцена у колодца» и «Воскресенье горных крестьян». Эти монументальные полотна открывали ретроспективу Кирхнера в 1933 году и были задуманы как парные, хотя с тех пор больше ни разу не выставлялись вместе. «Сцена у колодца» была приобретена непосредственно на выставке Художественным музеем Берна, что стало символичным актом, так как это была первая и, как оказалось позже, единственная покупка картины швейцарским музеем при жизни художника. Другая же работа, «Воскресенье горных крестьян», хранится в коллекции ведомства федерального канцлера Германии и была специально для выставки привезена из Берлина в Берн, что само по себе исключительно.

Эрнст Людвиг Кирхнер. Воскресенье в Альпах. Сцена у колодца, 1923-24/ок. 1929. Kunstmuseum Bern© Kunstmuseum Bern

Встречу двух картин можно, безусловно, назвать исторической, но прийти в музей стоит не только и не столько ради этого, сколько ради более шестидесяти других выдающихся работ Кирхнера, которые редко выставляются в Швейцарии. Ну когда еще появится возможность увидеть в одном месте такие шедевры, как «Улица, Дрезден» (1908/1919) из Музея современного искусства в Нью-Йорке, «Улица с красной кокоткой» (1914/1925) из Национального музея Тиссена-Борнемисы в Мадриде или «Горный пейзаж» (1927) из Музея изящных искусств в Бостоне? Не пропустите также два маленьких зала, в которых выставлены рисунки и литографии Кирхнера, включая «Русских танцоров» (1909) с изображением примы-балерины Ольги Преображенской и балетмейстера Георгия Кякшта из Мариинского театра, которые в сентябре 1909 года выступали в Дрездене. В целом, работы на бумаге Кирхнер называл ключом к своим картинам: разглядывая их, можно увидеть, как художник на протяжении десятилетий экспериментировал с цветом и линиями.

Любопытно, что Кирхнер считал свои поздние работы вершиной своего творчества, поэтому и сделал на них акцент в ретроспективе 1933 года. Стремясь рассказать о своем становлении через произведения, он даже частично переработал ранние картины, чтобы усилить некоторые параллели. Вопреки стремлению Кирхнера, долгое время его поздние картины считались менее значимыми, тогда как все внимание критиков было уделено его дрезденскому и берлинскому периодам. Эти работы (уличные сцены, мир варьете, обнаженная натура), до сих пор считающиеся главными в его творчестве, представлены сегодня в первом зале, тогда как на выставке 1933 года они были включены лишь в единичных экземплярах: Кирхнер показывал в основном работы, которые уже принесли ему признание в Германии, или произведения, в которых особенно ярко проявились его стилистические инновации.

Эрнст Людвиг Кирхнер. Едоки, 1930. Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach/Bern© Galerie Henze & Ketterer,Wichtrach/Bern

Добавим, что даже если вы придете в музей неподготовленными, ничего не зная о связи выставки с первой ретроспективой художника в Берне или ничего не слышав о самом Кирхнере (а мы допускаем, что такое возможно!), даже если вы не хотите читать никаких сопроводительных текстов и проводить сравнения с выставкой 1933 года, вы все равно получите огромное эстетическое удовольствие от созерцания особой «кирхнеровской» палитры и его фирменного сочетания зеленых и синих тонов с розово-фиолетовыми оттенками.