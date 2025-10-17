Яёи Кусама. Наивно. Супер

Как все читатели Нашей Газеты поймут, мы уверены, отсылку к названию книги норвежского писателя Эрленда Лу «Наивно. Супер» в заголовке этой статьи, так и имя японской художницы Яёи Кусамы известно, наверное, каждому любителю современного искусства. А если не имя, то хотя бы яркие принты с сетями и горошинами, которыми много лет назад прославилась легендарная японка. Разумеется, масштабная выставка в Фонде Бейлера отдает должное и этой части художественной практики Кусамы, однако в центре внимания главного куратора Муны Мекуар и ассистировавшей ей Шарлотты Саррацин – вся вселенная художницы в целом, ее жизнь и путь в искусстве, начиная с первых юношеских рисунков и редко экспонируемых акварельных набросков и вплоть до самых последних супер-красочных спонтанных картин и «Бесконечных зеркальных комнат» (Infinity Mirrored Rooms), в том числе одной из них, специально созданной Кусамой для ее первой швейцарской ретроспективы.

Яёи Кусама в своей мастерской в Нью-Йорке в 1971 году Photo : Tom Haar © YAYOI KUSAMA

Эти «Бесконечные зеркальные комнаты», которыми Кусама известна не меньше, чем знаменитыми горошинами, – главный, но не единственный «аттракцион» нынешней выставки. Конечно, заглянуть в них, чтобы увидеть собственное отражение или сделать эффектное селфи, совершенно необходимо (учитывая невероятную популярность художницы, неудивительно, что во все интерактивные «зеркальные комнаты» выстраивается солидная очередь, а к самой маленькой и камерной из них – единственной, в которую нельзя зайти, но которой можно полюбоваться снаружи, порой вообще не подойти), но еще интереснее разглядывать мелкие объекты и детали, рассматривать платья с принтами и обувь из сшитых вручную предметов, наслаждаться бесконечно повторяющимися формами и искусными коллажами.

Кусама с желтым деревом/ Гостиная в стиле TRIENNALE D'AICHI, 2010 г. © YAYOI KUSAMA, Courtesy of Ota Fine Arts, Victoria Miro, David Zwirner

Автора этих строк больше всего впечатлили, пожалуй, гигантские полотна Кусамы, расписанные невероятным количеством точек или, вернее, сверху донизу ими заполненные. На создание этих работ, ознаменовавших кардинально новый этап в ее творчестве, художницу подтолкнуло путешествие через океан, когда она в конце 1950-х годов, бросив свою обеспеченную, но неблагополучную семью, отважно полетела из родной Японии в США, чтобы лично познакомиться с вдохновлявшей ее Джорджией О’Кифф, выставка которой проходила здесь же, в Фонде Бейлера, три года назад. В Соединенных Штатах Кусама тогда задержалась на полтора десятка лет, став важнейшей фигурой местной художественной сцены и впервые прославившись своими перформансами, хеппенингами, протестными акциями (в том числе с сжиганием советского флага), живописью, скульптурами, ассамбляжами и изготовлением моделей одежды.

Инсталляция Infinity Mirrored Room – The Hope of the Polka Dots Buried in Infinity Will Eternally Cover the Universe, 2025 © YAYOI KUSAMA Photo: Mark Niedermann

Но истинная, по-настоящему всемирная слава пришла к ней уже по возвращении на родину, в 1973 году. Там художница, страдая от депрессии, поселилась в специализированной клиникой с ателье, где продолжала творить (в том числе писать стихи и романы) и экспериментировать с невероятным количеством форм и жанров. Необычайная продуктивность Кусамы всегда впечатляла, но то, что и сейчас, в свои 96 лет, она продолжает неустанно придумывать что-то новое, просто поражает воображение! В этой жажде творчества, в ее посвященном любви проекте «I pray for love», который она осуществляет в настоящее время, есть удивительная страстность и почти детская наивность. Впрочем, «детское», фантазийное, волшебное в ее искусстве присутствовало всегда – неслучайно оно так популярно даже среди тех, кто обычно никакой живописью не интересуется в принципе.

Среди других характерных особенностей творческого почерка Кусамы – любовь к природе (она буквально с рождения была окружена деревьями и растениями) и всем, с ней связанным: насекомым, плодам, цветам. Именно их Яёи Кусама всю жизнь осмысляет в своих рисунках и орнаментах, и именно они – наряду со знаменитыми горошинами – составляют самую суть, самую сердцевину ее творчества. Помимо этого она много работает с буквами, знаками, словами и каллиграфией, а также с собственными изображениями: по словам Муны Мекуар, готовя выставку в Фонде Бейлера, она, вместе с коллегами из кёльнского Музея Людвига и Городского музея Амстердама (в Германию и Голландию выставка последовательно отправится в 2026-2027 годах) постаралась сделать так, чтобы в каждом из залов был представлен как минимум один автопортрет японской художницы, которая, кстати, видит себя цветком.

Яёи Кусама. Все о моей любви, 2013 г. Из серии « Моя бессмертная душа ». © YAYOI KUSAMA

Таким образом, эта полная любви, если не обожания, и глубокого понимания самой сути творчества Яёи Кусамы выставка позволяет разделить детский восторг от ее работ и проникнуть в сказочный, невероятно красочный мир художницы. Заглянув в специально построенный на цокольном этаже гигантский черно-желтый лабиринт или любуясь 1200 бронзовыми шарами-нарциссами в небольшом пруду у входа в музей (инсталляция «Сад нарциссов», созданная для 33-ой Венецианской Биеннале 1966 года, очень удачно «вписалась» в местный ландшафт), подробно изучая пятнистые грибы, спирали и тыквы или глядя на себя в зеркала в характерную горошину, проникаешься необыкновенной силой и любовью к жизни этой удивительной художницы, ставшей самой популярной и влиятельной женщиной в мире современного искусства.

Первая персональная выставка Яёи Кусамы в Фонде Бейлера, на которой представлено более 300 работ из Японии, Сингапура, Нидерландов, Германии, Австрии, Швеции, Франции и Швейцарии (включая около 130, никогда ранее не выставлявшихся в Европе), открыта до 25 января 2026 года. Более подробная информация о времени работы и билетах здесь.