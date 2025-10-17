Яёи Кусама. Наивно. Супер

Как все читатели Нашей Газеты поймут, мы уверены, отсылку к названию книги норвежского писателя Эрленда Лу «Наивно. Супер» в заголовке этой статьи, так и имя японской художницы Яёи Кусамы известно, наверное, каждому любителю современного искусства. А если не имя, то хотя бы яркие принты с сетями и горошинами, которыми много лет назад прославилась легендарная японка. Разумеется, масштабная выставка в Фонде Бейлера отдает должное и этой части художественной практики Кусамы, однако в центре внимания главного куратора Муны Мекуар и ассистировавшей ей Шарлотты Саррацин – вся вселенная художницы в целом, ее жизнь и путь в искусстве, начиная с первых юношеских рисунков и редко экспонируемых акварельных набросков и вплоть до самых последних супер-красочных спонтанных картин и «Бесконечных зеркальных комнат» (Infinity Mirrored Rooms), в том числе одной из них, специально созданной Кусамой для ее первой швейцарской ретроспективы.
Эти «Бесконечные зеркальные комнаты», которыми Кусама известна не меньше, чем знаменитыми горошинами, – главный, но не единственный «аттракцион» нынешней выставки. Конечно, заглянуть в них, чтобы увидеть собственное отражение или сделать эффектное селфи, совершенно необходимо (учитывая невероятную популярность художницы, неудивительно, что во все интерактивные «зеркальные комнаты» выстраивается солидная очередь, а к самой маленькой и камерной из них – единственной, в которую нельзя зайти, но которой можно полюбоваться снаружи, порой вообще не подойти), но еще интереснее разглядывать мелкие объекты и детали, рассматривать платья с принтами и обувь из сшитых вручную предметов, наслаждаться бесконечно повторяющимися формами и искусными коллажами.
Автора этих строк больше всего впечатлили, пожалуй, гигантские полотна Кусамы, расписанные невероятным количеством точек или, вернее, сверху донизу ими заполненные. На создание этих работ, ознаменовавших кардинально новый этап в ее творчестве, художницу подтолкнуло путешествие через океан, когда она в конце 1950-х годов, бросив свою обеспеченную, но неблагополучную семью, отважно полетела из родной Японии в США, чтобы лично познакомиться с вдохновлявшей ее Джорджией О’Кифф, выставка которой проходила здесь же, в Фонде Бейлера, три года назад. В Соединенных Штатах Кусама тогда задержалась на полтора десятка лет, став важнейшей фигурой местной художественной сцены и впервые прославившись своими перформансами, хеппенингами, протестными акциями (в том числе с сжиганием советского флага), живописью, скульптурами, ассамбляжами и изготовлением моделей одежды.
Но истинная, по-настоящему всемирная слава пришла к ней уже по возвращении на родину, в 1973 году. Там художница, страдая от депрессии, поселилась в специализированной клиникой с ателье, где продолжала творить (в том числе писать стихи и романы) и экспериментировать с невероятным количеством форм и жанров. Необычайная продуктивность Кусамы всегда впечатляла, но то, что и сейчас, в свои 96 лет, она продолжает неустанно придумывать что-то новое, просто поражает воображение! В этой жажде творчества, в ее посвященном любви проекте «I pray for love», который она осуществляет в настоящее время, есть удивительная страстность и почти детская наивность. Впрочем, «детское», фантазийное, волшебное в ее искусстве присутствовало всегда – неслучайно оно так популярно даже среди тех, кто обычно никакой живописью не интересуется в принципе.
Среди других характерных особенностей творческого почерка Кусамы – любовь к природе (она буквально с рождения была окружена деревьями и растениями) и всем, с ней связанным: насекомым, плодам, цветам. Именно их Яёи Кусама всю жизнь осмысляет в своих рисунках и орнаментах, и именно они – наряду со знаменитыми горошинами – составляют самую суть, самую сердцевину ее творчества. Помимо этого она много работает с буквами, знаками, словами и каллиграфией, а также с собственными изображениями: по словам Муны Мекуар, готовя выставку в Фонде Бейлера, она, вместе с коллегами из кёльнского Музея Людвига и Городского музея Амстердама (в Германию и Голландию выставка последовательно отправится в 2026-2027 годах) постаралась сделать так, чтобы в каждом из залов был представлен как минимум один автопортрет японской художницы, которая, кстати, видит себя цветком.
Таким образом, эта полная любви, если не обожания, и глубокого понимания самой сути творчества Яёи Кусамы выставка позволяет разделить детский восторг от ее работ и проникнуть в сказочный, невероятно красочный мир художницы. Заглянув в специально построенный на цокольном этаже гигантский черно-желтый лабиринт или любуясь 1200 бронзовыми шарами-нарциссами в небольшом пруду у входа в музей (инсталляция «Сад нарциссов», созданная для 33-ой Венецианской Биеннале 1966 года, очень удачно «вписалась» в местный ландшафт), подробно изучая пятнистые грибы, спирали и тыквы или глядя на себя в зеркала в характерную горошину, проникаешься необыкновенной силой и любовью к жизни этой удивительной художницы, ставшей самой популярной и влиятельной женщиной в мире современного искусства.
Первая персональная выставка Яёи Кусамы в Фонде Бейлера, на которой представлено более 300 работ из Японии, Сингапура, Нидерландов, Германии, Австрии, Швеции, Франции и Швейцарии (включая около 130, никогда ранее не выставлявшихся в Европе), открыта до 25 января 2026 года. Более подробная информация о времени работы и билетах здесь.