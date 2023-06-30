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29.06.2023 - 12:30Забастовка в женевском аэропорту

Балет Бежара из Лозанны в Фонде Джанадда в Мартиньи |Ballet Béjart Lausanne chez la Fondation Gianadda à Martigny

Автор: , Мартиньи, .

"Жар-птица" в постановке Мориса Бежара Photo © BBL_Gregory Batardon

В течение двух вечеров танцоры знаменитой труппы представят три хореографические композиции, включая «Жар-птицу» на музыку Игоря Стравинского.

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Pendant deux soirs les danseurs du célèbre compagnie présenteront trois chorégraphies donc « L’Oiseau de Feu » sur la musique d’Igor Stravinsky.

Наша Газета не раз писала о великом бельгийском хореографе Морисе Бежаре, не получившем должного признания на родине и обосновавшемся в Лозанне в течение многих лет премьеры его постановок происходили в Театре Больё, прежде чем отправляться в турне по миру. Наши читатели знают о его любви к русской музыке и уважении к русской балетной школе, с некоторыми представителями которой Бежара связывали не только профессиональные отношения, но и личная дружба.

После смерти Мориса Бежара в году его преемником стал Жиль Роман, и с тех пор «наследие мэтра» перемежается в программах труппы с его собственными постановками. Так будет и через две недели, когда на два вечера Балет Бежара расположится в амфитеатре Фонда Джанадда в Мартиньи, о котором мы обычно пишем в связи с художественными выставками или сольными концертами.

Программу отроет последняя по времени балетная постановка Жиля Романа «Alors, on danse… » («Итак, мы танцуем…»), премьера которой состоялась в Лозаннской опере 11 февраля 2022 года. Музыкальной основой для нее послужила музыка трех композиторов: Джона Зорга, Тьерри Хошстаттера и Боба Дилана.  Боб Дилан, родившийся в 1941 году в Миннесоте под именем Роберт Аллен Циммерман, явно не нуждается в представлении: этот американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр является одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет, а в 2016 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе  «За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

А вот о двух других музыкантах стоит сказать несколько слов. Джон Зорг родившийся в 1953 году в Нью-Йорке в еврейской семье парикмахера и преподавательницы композитор-авангардистсаксофонистмузыкальный продюсер, основатель лейбла Tzadik (что в переводе с иврита означает праведник) и движения еврейской авангардной музыки «Радикальная еврейская культура». Любой специалист скажем вам, что творчество Зорна отличает жанровое разнообразие: в его арсенале работы в джазовой стилистике, сочинения академической авангардной музыки, сочетания хардкораклезмерской музыки и свингасладжа и нойза, электро-акустические эксперименты, неидиоматическая импровизация. А Тьерри Хошстаттер родился в 1962 году в Женеве: закончил Женевскую консерваторию и Швейцарскую школу джаза в Берне, повышал квалификацию в Лос-Анджелесе, а потом создал в Швейцарии ансамбль ударных Citypercussion. Как объединится в одном балете музыка трех этих «отцов», нам предстоит увидеть и услышать.

Об истории создания «Болеро» Мориса Равеля, одного из самых популярных классических произведений, мы рассказывали еще десять лет назад и как раз в связи с хореографией Мориса Бежара тогда эту уникальную партию готовилась впервые исполнить российская балерина Диана Вишнева. Так что не будем повторяться, а напомним лишь, что версия Мориса Бежара родилась 10 января 1961 года в руководимой им тогда труппе «Балет 20-го века». В тот вечер на круглом столе танцевала утончённая Душка Сифниос, окружённая танцовщиками. При жизни Бежар сам доверял исполнение «Болеро» тому или иному исполнителю. В разные годы его избранниками стали Хорхе Донн, Майя Плисецкая, Сильви Гиллем… Сложность исполнения этого балета с точки зрения танцора прекрасно описана Майей Плисецкой в ее книге «Я, Майя».

Однако больше всего в афише предстоящих балетных вечером нас привлекло обещание «Жар-птицы» на музыку Игоря Стравинского в постановке Мориса Бежара. О том, как Игорь Федорович писал музыку к этому сказочному балету, премьера которого состоялась в 1910 году в Парижской опере в постановке Михаила Фокина, мы уже подробно рассказывали. И вот ровно через шестьдесят лет, в 1970 году и тоже в Париже, но во Дворце спорта Морис Бежар представил свою версию. Зная, что Стравинский предпочитал исполнение в концертах родившихся из балета сюит всей музыке полностью, именно от этого он и оттолкнулся в своей постановке, задавшись целью «выпустить на волю эмоции, наполняющие следующие друг за другом номера в партитуре, и вернуть на первый план два главных элемента этого творения: Стравинский – РУССКИЙ музыкант, Стравинский – РЕВОЛЮЦИОННЫЙ музыкант». В результате танец стал у Бежара абстрактным выражением двух этих элементов, всегда присутствующих в музыке, исполненной, по его мнению, глубоко русских чувств. «Жар-птица – это Феникс, воскрешающий из пепла. Поэт, как и Революционер, – это Жар-птица», писал Морис Бежар, в версии которого партию Жар-птицы всегда исполняли мужчины.

От редакции: Сначала планировался один балетный вечер – 14 июля. Но билеты на него разошлись с такой скоростью, что решено было добавить второй – 16 июля. У вас еще есть шанс попасть на него, если вы без промедления закажете билеты здесь.

 

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