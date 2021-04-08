«Мясо» в Берне

До 30 июня в Национальной библиотеке Швейцарии проходит экспозиция «Мясо – Выставка, посвященная внутренней жизни». Посетители смогут увидеть мясо с точки зрения мясников, узнают, как изображали этот продукт художники и писатели, как изменилось потребление мяса за последние 150 лет и многое другое. Подробности - в нашей статье.
Jusqu'au 30 juin, la Bibliothèque nationale suisse présente la «Viande – Une exposition sur la vie intérieure». Les visiteurs pourront voir la viande du point de vue des bouchers, apprendre comment les artistes et les écrivains ont dépeint ce produit, comment la consommation de viande a changé au cours des 150 dernières années, et bien plus encore. Vous trouverez plus d'info dans notre article.
Пасхальная радость на швейцарской РивьереВ последний день длинных праздничных выходных приглашаем вас прогуляться по зеленым улочкам Монтре: осмотреть несколько величественных храмов, вспомнить страницы водуазской истории, а на прощание зайти под своды жемчужины швейцарской архитектуры – Шильонского замка.
Covid-19: темпы вакцинации замедлилисьС 29 марта по 4 апреля жителям Швейцарии, согласно данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), введены 167 842 дозы вакцины, что в среднем соответствует 23 977 инъекций в день. Из-за пасхальных выходных скорость иммунизации снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей.
Covid-19: рекомендации для праздничных днейФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) напоминает, что коронавирус все еще здесь, поэтому во время встреч с друзьями и семейных праздников важно соблюдать определенные правила.
Сцена над водойНесмотря на продолжающийся санитарный кризис, 55-й выпуск Montreux Jazz Festival пока не отменен – его устроители готовятся встретить публику, которую ждет немало новшеств.
Covid-19: в Швейцарии доминирует «британский» вариантВ скором времени федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) больше не будет указывать в отчетах мутацию B.1.1.7 как один из вариантов коронавируса, так как на этот штамм уже приходится более 90% положительных случаев.
Федерер приглашает в ШвейцариюЗнаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер – новый неформальный посол туристической организации Suisse Tourisme. Благодаря сотрудничеству с ним ее специалисты рассчитывают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.
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