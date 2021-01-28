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четверг, 28 января 2021 года   

Заголовок

«На границах. Любопытство, надежда, храбрость»

Заголовок на французском

«Sur frontières. Curiosité, espoir, courage»

Город

Люцерн

Город на французском

Lucerne

Дата Афиши

с 2021-03-11 00:00:00 по 2022-03-11 00:00:00

Анонс русский

Так называется выставка, которая откроется 11 марта в музее Панорама Бурбаки в Люцерне и станет своеобразным диалогом с посетителями на тему границ и опыта их пересечения. Подробнее о музее – в нашей статье.

Анонс французский

C'est le nom de l'exposition qui s'ouvrira le 11 mars au Musée Panorama Bourbaki à Lucerne et deviendra une sorte de dialogue avec les visiteurs sur le thème des frontières et l'expérience de leur franchissement. Vous pouvez en savoir plus sur le musée dans notre article.

 

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