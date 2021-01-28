«На границах. Любопытство, надежда, храбрость»

Так называется выставка, которая откроется 11 марта в музее Панорама Бурбаки в Люцерне и станет своеобразным диалогом с посетителями на тему границ и опыта их пересечения. Подробнее о музее – в нашей статье.
C'est le nom de l'exposition qui s'ouvrira le 11 mars au Musée Panorama Bourbaki à Lucerne et deviendra une sorte de dialogue avec les visiteurs sur le thème des frontières et l'expérience de leur franchissement. Vous pouvez en savoir plus sur le musée dans notre article.
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