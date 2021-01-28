«На границах. Любопытство, надежда, храбрость»

«Sur frontières. Curiosité, espoir, courage»

Люцерн

Lucerne

с 2021-03-11 00:00:00 по 2022-03-11 00:00:00

Так называется выставка, которая откроется 11 марта в музее Панорама Бурбаки в Люцерне и станет своеобразным диалогом с посетителями на тему границ и опыта их пересечения. Подробнее о музее – в нашей статье.