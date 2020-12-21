Фото нематериальных ценностей в Ла Шо-де-Фоне

В Международном музее часового искусства (MIH) проходит временная выставка по случаю внесения часового искусства в список нематериального культурного наследия человечества, где благодаря работам шести фотографов можно по-новому взглянуть на создание часов. Подробности – в нашей статье.
Le Musée international d'horlogerie (MIH) présente une exposition temporaire pour marquer l’inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. A l’exposition, le travail de six photographes vous aide à percevoir la création de montres d’un autre point de vue. Plus d’info est disponible notre article.
Covid-19: новые ограничения с 22 декабряФедеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.
Covid-19: карантин неизбежен?На состоявшемся во вторник традиционном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, эксперты Конфедерации призвали к принятию более строгих мер во избежание удвоения числа инфекций.
Конец банковской тайны откладываетсяСовет кантонов отклонил инициативу, согласно которой банки Швейцарии получили бы возможность передавать сведения о своих клиентах кантональным налоговым органам. Но история на этом не заканчивается...
Как на берега Женевского озера пришло слово ХристовоКогда и как население региона Во и окружающих его земель приняло христианство, как новая вера повлияла на культуру и традиции края – об этом и многом другом предлагаем порассуждать в преддверии Рождества.
Covid-19: новые ограничения с 22 декабряФедеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.
Швейцарский шоколад и обезлесениеВсемирный фонд дикой природы (WWF) подчеркивает в своем докладе, что 54% сырья, необходимого для производства шоколада, Конфедерация импортирует из стран, в которых зафиксирована высокая скорость обезлесения.
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