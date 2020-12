Фото нематериальных ценностей в Ла Шо-де-Фоне

Immatériel photographié à La Chaux-de-Fonds

Ла Шо-де-Фон

La Chaux-de-Fonds

с 2020-12-18 00:00:00 по 2021-11-07 00:00:00

Le Musée international d'horlogerie (MIH) présente une exposition temporaire pour marquer l’inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. A l’exposition, le travail de six photographes vous aide à percevoir la création de montres d’un autre point de vue. Plus d’info est disponible notre article.