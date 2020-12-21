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вторник, 22 декабря 2020 года   

21.12.2020 - 13:23Карантин для прибывших из Великобритании и ЮАР

Заголовок

Фото нематериальных ценностей в Ла Шо-де-Фоне

Заголовок на французском

Immatériel photographié à La Chaux-de-Fonds

Город

Ла Шо-де-Фон

Город на французском

La Chaux-de-Fonds

Дата Афиши

с 2020-12-18 00:00:00 по 2021-11-07 00:00:00

Анонс русский

В Международном музее часового искусства (MIH) проходит временная выставка по случаю внесения часового искусства в список нематериального культурного наследия человечества, где благодаря работам шести фотографов можно по-новому взглянуть на создание часов. Подробности – в нашей статье.

Анонс французский

Le Musée international d'horlogerie (MIH) présente une exposition temporaire pour marquer l’inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. A l’exposition, le travail de six photographes vous aide à percevoir la création de montres d’un autre point de vue. Plus d’info est disponible notre article.

 

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