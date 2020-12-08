Чудовища и пишущие машинки

Monstres et machines à écrire

Ивердон-ле-Бен

Yverdon-les-Bains

с 2020-12-08 00:00:00 по 2021-10-24 00:00:00

В музее Maison d’Ailleurs (Ивердон-ле-Бен) проходят две выставки, на которых можно узнать об эволюции отношения людей к чудовищам на протяжении веков и о «взлете и падении» пишущих машинок. Подробнее – в нашей статье.