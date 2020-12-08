Чудовища и пишущие машинки

В музее Maison d’Ailleurs (Ивердон-ле-Бен) проходят две выставки, на которых можно узнать об эволюции отношения людей к чудовищам на протяжении веков и о «взлете и падении» пишущих машинок. Подробнее – в нашей статье.
La Maison d'Ailleurs (Yverdon-les-Bains) accueille deux expositions, où vous pourrez découvrir l'évolution de la relation des gens aux monstres au fil des siècles et «la montée et la chute» des machines à écrire. Plus d’info est disponible dans notre article.
Covid-19: Швейцария готовится к вакцинацииПредставители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали о стратегии будущей вакцинации: она будет бесплатной и необязательной, а приоритетный доступ будет зарезервирован для людей, входящих в «группу риска».
Covid-19: Берн ужесточает некоторые правилаФедеральный совет принял дополнительные меры по дальнейшему сокращению числа инфекций и призвал кантоны, где эпидемиологическая ситуация ухудшается, действовать оперативно.
Covid-19 в Швейцарии: кто за это ответит?В обществе растет напряжение – в частности, в связи с тем, что пустословие по-прежнему царит в ситуации, когда необходимы конкретные ответы.
Covid-19: Берн ужесточает некоторые правилаФедеральный совет принял дополнительные меры по дальнейшему сокращению числа инфекций и призвал кантоны, где эпидемиологическая ситуация ухудшается, действовать оперативно.
Covid-19: более 5000 летальных исходов в ШвейцарииОчередной печальный рубеж пандемии, контракт на покупку вакцины, переезд Всемирного экономического форума из Давоса в Сингапур, увеличение стоимости чашки кофе на 10% – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.
Онкорадиология: новейшие достижения в лечении ракаЖеневская клиника Женолье предлагает пациентам индивидуальное лечение и уход на все этапах развития болезни.
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