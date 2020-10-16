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Хроника Covid-19 в ШвейцарииАктуальная статистика, новые тесты Roche, побочные эффекты ношения масок, коронавирус в Ватикане – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19: остановить рост числа зараженийВ ходе состоявшегося в пятницу брифинга представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии, а также представили новую информационную кампанию, направленную на борьбу с увеличением ежедневно регистрируемых инфекций.
Защитные маски не защищают?Эксперты независимой швейцарской организации Testex протестировали 16 типов масок, которые продаются в Конфедерации. Выяснилось, что большая часть моделей не соответствуют действующим в стране нормам.
Хроника Covid-19 в ШвейцарииАктуальная статистика, новые тесты Roche, побочные эффекты ношения масок, коронавирус в Ватикане – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19: 2823 новых случая за суткиПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии зарегистрированы восемь новых летальных исходов и 57 госпитализаций. Доля положительных тестов составила 13,63%.
Covid-19: остановить рост числа зараженийВ ходе состоявшегося в пятницу брифинга представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии, а также представили новую информационную кампанию, направленную на борьбу с увеличением ежедневно регистрируемых инфекций.