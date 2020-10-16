В ходе состоявшегося в пятницу брифинга представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии, а также представили новую информационную кампанию, направленную на борьбу с увеличением ежедневно регистрируемых инфекций.