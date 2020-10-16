Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 16 октября 2020 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 85.24
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Хроника Covid-19 в Швейцарии

 Актуальная статистика, новые тесты Roche, побочные эффекты ношения масок, коронавирус в Ватикане – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,007

Covid-19: остановить рост числа заражений

 В ходе состоявшегося в пятницу брифинга представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии, а также представили новую информационную кампанию, направленную на борьбу с увеличением ежедневно регистрируемых инфекций.

Всего просмотров: 1,848

Защитные маски не защищают?

 Эксперты независимой швейцарской организации Testex протестировали 16 типов масок, которые продаются в Конфедерации. Выяснилось, что большая часть моделей не соответствуют действующим в стране нормам.

Всего просмотров: 1,789
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Хроника Covid-19 в Швейцарии

 Актуальная статистика, новые тесты Roche, побочные эффекты ношения масок, коронавирус в Ватикане – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,007

Covid-19: 2823 новых случая за сутки

 По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии зарегистрированы восемь новых летальных исходов и 57 госпитализаций. Доля положительных тестов составила 13,63%.

Всего просмотров: 1,739

Covid-19: остановить рост числа заражений

 В ходе состоявшегося в пятницу брифинга представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии, а также представили новую информационную кампанию, направленную на борьбу с увеличением ежедневно регистрируемых инфекций.

Всего просмотров: 1,848
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top