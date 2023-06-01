Автор: Надежда Сикорская, Женева, 1. 06. 2023.
Ценителям редких книг и исключительных китайских изделий из нефрита предоставляется редкая возможность пополнить свои собрания.|
Les connaisseurs des livres rares et des exceptionnels jades chinois ont la chance de trouver des trésors.
Наша Газета следит за деятельностью женевского аукционного дома Piguet Hôtel des Ventes прежде всего из-за его стабильного внимания к русской культуре и истории. Но даже если, как в этот раз, русские лоты не стали главной темой, что-то интересное нашлось.
Из многочисленных предметов, выставленных на торги, которые уже идут в режиме онлайн, а в зале состоятся 7-8 июня, мы хотим обратить ваше внимание на две коллекции, связанные с двумя интересными дамами.
Первая – это Ее Королевское Высочество принцесса Мария Габриэлла Савойская, средняя дочь последнего короля Италии Умберто II и Марии Жозе Бельгийской, сестра претендента на трон её отца Виктора Эммануила Савойского. Она родилась в Неаполе в 1940 году. Её старшей сестрой была принцесса Мария Пиа, страшим братом — принц Виктор Эммануил, а младшей сестрой — принцесса Мария Беатриче. Её родители, состоящие в браке с 1930 года, по признанию её матери много лет спустя, были несчастны вместе. Они рассталась после отмены итальянской монархии после референдума в 1946 году.
Чтобы избежать захвата семьи нацистскими войсками, мать Марии Габриэллы вместе с детьми бежала из Италии в нейтральную Швейцарию, где они укрывались с сентября 1943 года до возвращения в Италию в 1945 году, когда их отец стал генерал-лейтенантом во время правления короля Виктора Эммануила III. Изгнанная после падения монархии, семья ненадолго воссоединилась в Португалии, откуда Мария Габриэлла, её сестры и брат вскоре вернулись с матерью в Швейцарию, а их отец остался на португальской Ривьере. Будучи католиками, её родители так и не развелись.
Получив образование в Женевском университете, Мария Габриэлла также посещала школу при Лувре в Париже. В 1950-х годах шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, который развёлся со своей второй женой, проявил заинтересованность в женитьбе на ней. Однако известно, что папа Иоанн XXIII наложил вето на это предложение. В итоге в 1969 годуона вышла замуж за Роберта Зеленгери де Валькано. Увы, как и брак ее родителей, этот союз не был счастливым: супруги расстались в 1976 году и развелись в ноябре 1990 года.
После смерти отца в 1983 году и с одобрения её брата она основала Фонд короля Умберто II в Лозанне, посвящённый сохранению истории и наследия Савойского дома. Она написала ряд книг и продолжает участвовать во многих культурных проектах – кто-то из наших читателей мог встретить принцессу Марию Габриэллу в Гштааде во время Новогоднего музыкального фестиваля, одним из попечителей которого она является.
И вот ныне здравствующая принцесса решила расстаться со своей библиотекой, на многих томах которой красуются гербы ее знаменитых предков: Шарля-Эммануэля I (1562-1630), герцога Савойского и принца Пьемонта, короля Обеих Сицилий Шарля Бурбонского (1716-1788), короля Италии Виктора-Эммануэля II (1869-1947), королевы Монтенегро Елены (1873-1952), короля Бельгии Альберта I (1875-1934), короля Италии Умберто II (1904-1983)… Это уникальное собрание – зеркало не только Савойской династии, но и истории построения Европы благодаря редчайшим изданиям 15-18 веков, включая, например, первую книгу, напечатанную на Мальте и посвященную истории и археологии острова, или издания конца 19 – начала 20 веков, прослеживающие развитие итальянского единства через культуру, литературу и урбанистику. А несколько рукописей с автографами свидетельствуют об уважении, с которым относилась европейская интеллигенция к Савойскому дому: достаточно упомянуть рисунки Жана Кокто, один из 60 лотов, выставленных на торги.
Вторая выставленная на продажу коллекция принадлежала Брижитт Мавромихалис (1926-2015). Рожденная в известной шведской семье, она обосновалась в Швейцарии после того, как встретила своего мужа Константина. Проведя несколько лет в Женеве, переехала в Вале из чисто фискальных соображений – кантон, лидирующий по числу жителей, пользующихся паушальным налогообложением , встретил ее с распростертыми объятиями. (Хочется надеяться, что 18 июня жители Женевы проявят здравомыслие при голосовании по инициативе «О временном солидарном взносе с крупных состояний», и отток обеспеченных людей из этого кантона не усилится.) Брижитт Мавромихалис была очень образованной, культурной женщиной, всю жизнь окружавшей себя изысканными вещами и занимавшейся меценатством. Десятки миллионов франков были переданы ею Музею искусства и истории Женевы, Фонду Джанадда в Мартиньи и Музею искусств Вале – в последнем в эти дни проходит выставка «Французская сюита», где представлены восемь из 45 пяти подаренных ею картин.
Коллекция творений из нефрита, принадлежавшая Брижитт Мавромихалис, - самая прекрасная из всех, когда-либо выставлявшихся на торги аукционным домом Piguet Hôtel des Ventes. Она состоит из редких по красоте, элегантности и множеству деталей скульптур, многие из которых явно были созданы в императорских мастерских. Скульптуры отражают темы, характерные для китайского искусства: дракон, карп – символ настойчивости, слон – олицетворение мудрости, силы и осторожности…
Коллекция Брижит Мавромихалис включает также прекрасные ювелирные украшения 1930-х годов, созданные в мастерских Boivin, Cartier, Chane… Нам больше всего понравилась брошь Cartier «Tutti-Frutti» в стиле ар-деко.
Русское искусство на этот раз присутствует на торгах в меньшей степени, но как не задержаться взглядом на таких знакомых ложечках и ножиках из финифти и эмали, созданных в России в 19 веке (лоты 38 и 39). Нашли мы в каталоге и очаровательную серебряную коробочку для чая работы московских мастеров 1887 года (лот 3357). Осталось только заварить чай, не жалея заварки, и получить наслаждение.
Если даже вы не собираетесь что-то приобрести, приходите полюбоваться прекрасными вещицами, пока они не скрылись с наших глаз в доме нового владельца. Всю дополнительную информацию и расписание торгов вы найдете на сайте аукционного дома.
Новая инициатива о натурализацииИнициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.
Про жилой дом без отопления, балконы-улицы и склад какао-бобовМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.
Референдум 18 июня: швейцарские предприятия и налог ОЭСРКаковы будут практические последствия выбора «за» по одному из трех вопросов, вынесенных на общенациональное голосование?
Новая инициатива о натурализацииИнициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.
Добавить комментарий