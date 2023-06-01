Наша Газета следит за деятельностью женевского аукционного дома Piguet Hôtel des Ventes прежде всего из-за его стабильного внимания к русской культуре и истории. Но даже если, как в этот раз, русские лоты не стали главной темой, что-то интересное нашлось.

Из многочисленных предметов, выставленных на торги, которые уже идут в режиме онлайн, а в зале состоятся 7-8 июня, мы хотим обратить ваше внимание на две коллекции, связанные с двумя интересными дамами.

Первая – это Ее Королевское Высочество принцесса Мария Габриэлла Савойская, средняя дочь последнего короля Италии Умберто II и Марии Жозе Бельгийской, сестра претендента на трон её отца Виктора Эммануила Савойского. Она родилась в Неаполе в 1940 году. Её старшей сестрой была принцесса Мария Пиа, страшим братом — принц Виктор Эммануил, а младшей сестрой — принцесса Мария Беатриче. Её родители, состоящие в браке с 1930 года, по признанию её матери много лет спустя, были несчастны вместе. Они рассталась после отмены итальянской монархии после референдума в 1946 году.

Чтобы избежать захвата семьи нацистскими войсками, мать Марии Габриэллы вместе с детьми бежала из Италии в нейтральную Швейцарию, где они укрывались с сентября 1943 года до возвращения в Италию в 1945 году, когда их отец стал генерал-лейтенантом во время правления короля Виктора Эммануила III. Изгнанная после падения монархии, семья ненадолго воссоединилась в Португалии, откуда Мария Габриэлла, её сестры и брат вскоре вернулись с матерью в Швейцарию, а их отец остался на португальской Ривьере. Будучи католиками, её родители так и не развелись.

Получив образование в Женевском университете, Мария Габриэлла также посещала школу при Лувре в Париже. В 1950-х годах шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, который развёлся со своей второй женой, проявил заинтересованность в женитьбе на ней. Однако известно, что папа Иоанн XXIII наложил вето на это предложение. В итоге в 1969 годуона вышла замуж за Роберта Зеленгери де Валькано. Увы, как и брак ее родителей, этот союз не был счастливым: супруги расстались в 1976 году и развелись в ноябре 1990 года.

После смерти отца в 1983 году и с одобрения её брата она основала Фонд короля Умберто II в Лозанне, посвящённый сохранению истории и наследия Савойского дома. Она написала ряд книг и продолжает участвовать во многих культурных проектах – кто-то из наших читателей мог встретить принцессу Марию Габриэллу в Гштааде во время Новогоднего музыкального фестиваля, одним из попечителей которого она является.

И вот ныне здравствующая принцесса решила расстаться со своей библиотекой, на многих томах которой красуются гербы ее знаменитых предков: Шарля-Эммануэля I (1562-1630), герцога Савойского и принца Пьемонта, короля Обеих Сицилий Шарля Бурбонского (1716-1788), короля Италии Виктора-Эммануэля II (1869-1947), королевы Монтенегро Елены (1873-1952), короля Бельгии Альберта I (1875-1934), короля Италии Умберто II (1904-1983)… Это уникальное собрание – зеркало не только Савойской династии, но и истории построения Европы благодаря редчайшим изданиям 15-18 веков, включая, например, первую книгу, напечатанную на Мальте и посвященную истории и археологии острова, или издания конца 19 – начала 20 веков, прослеживающие развитие итальянского единства через культуру, литературу и урбанистику. А несколько рукописей с автографами свидетельствуют об уважении, с которым относилась европейская интеллигенция к Савойскому дому: достаточно упомянуть рисунки Жана Кокто, один из 60 лотов, выставленных на торги.

Вторая выставленная на продажу коллекция принадлежала Брижитт Мавромихалис (1926-2015). Рожденная в известной шведской семье, она обосновалась в Швейцарии после того, как встретила своего мужа Константина. Проведя несколько лет в Женеве, переехала в Вале из чисто фискальных соображений – кантон, лидирующий по числу жителей, пользующихся паушальным налогообложением , встретил ее с распростертыми объятиями. (Хочется надеяться, что 18 июня жители Женевы проявят здравомыслие при голосовании по инициативе «О временном солидарном взносе с крупных состояний», и отток обеспеченных людей из этого кантона не усилится.) Брижитт Мавромихалис была очень образованной, культурной женщиной, всю жизнь окружавшей себя изысканными вещами и занимавшейся меценатством. Десятки миллионов франков были переданы ею Музею искусства и истории Женевы, Фонду Джанадда в Мартиньи и Музею искусств Вале – в последнем в эти дни проходит выставка «Французская сюита», где представлены восемь из 45 пяти подаренных ею картин.

Коллекция творений из нефрита, принадлежавшая Брижитт Мавромихалис, - самая прекрасная из всех, когда-либо выставлявшихся на торги аукционным домом Piguet Hôtel des Ventes. Она состоит из редких по красоте, элегантности и множеству деталей скульптур, многие из которых явно были созданы в императорских мастерских. Скульптуры отражают темы, характерные для китайского искусства: дракон, карп – символ настойчивости, слон – олицетворение мудрости, силы и осторожности…

Коллекция Брижит Мавромихалис включает также прекрасные ювелирные украшения 1930-х годов, созданные в мастерских Boivin, Cartier, Chane… Нам больше всего понравилась брошь Cartier «Tutti-Frutti» в стиле ар-деко.

Русское искусство на этот раз присутствует на торгах в меньшей степени, но как не задержаться взглядом на таких знакомых ложечках и ножиках из финифти и эмали, созданных в России в 19 веке (лоты 38 и 39). Нашли мы в каталоге и очаровательную серебряную коробочку для чая работы московских мастеров 1887 года (лот 3357). Осталось только заварить чай, не жалея заварки, и получить наслаждение.

Если даже вы не собираетесь что-то приобрести, приходите полюбоваться прекрасными вещицами, пока они не скрылись с наших глаз в доме нового владельца. Всю дополнительную информацию и расписание торгов вы найдете на сайте аукционного дома.