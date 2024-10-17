Вернуть нельзя оставить |Retourner ou garder

Заказал, получил, примерил, отправил обратно, повторил – этот алгоритм действий знаком каждому шопоголику. С помощью предлагаемой многими ритейлерами опции «оплатить позже» и простой (и нередко бесплатной) процедуры возврата совершать импульсивные покупки стало проще. Ведь если вещь не подошла или просто не оправдала ожиданий, то ее всегда можно вернуть. И этой опцией активно пользуются швейцарские покупатели.