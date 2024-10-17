Автор: , Берн, 17.10.2024.
Планируемое сокращение более 300 сотрудников логистического центра Zalando в очередной раз привлекло внимание к социальным, экономическим и экологическим последствиям возврата онлайн-покупок.|
Le licenciement prévu de plus de 300 employés du centre logistique de Zalando a une fois de plus attiré l'attention sur l’impact social, économique et environnemental des retours d’achats en ligne.
Заказал, получил, примерил, отправил обратно, повторил – этот алгоритм действий знаком каждому шопоголику. С помощью предлагаемой многими ритейлерами опции «оплатить позже» и простой (и нередко бесплатной) процедуры возврата совершать импульсивные покупки стало проще. Ведь если вещь не подошла или просто не оправдала ожиданий, то ее всегда можно вернуть. И этой опцией активно пользуются швейцарские покупатели.
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