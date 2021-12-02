«Тот, кто хочет стать дизайнером, должен задать себе вопрос: “Что нового я могу привнести в моду?”. Если своего видения нет, то лучше и не начинать», - такой совет когда-то дала тем, кто хочет связать свою жизнь с модой, Наталья Соломатина, дизайнер, создательница бренда Solo-Mâtine, креативный директор FEODORA.Moscow и преподавательница Женевской школы искусств и дизайна HEAD. Уверены, что выпускники этого знаменитого учебного заведения могут сказать что-то новое и способны произвести маленькую революцию в моде – именно об этом свидетельствуют их смелые и креативные дипломные коллекции.

Напомним, что университет HEAD был создан в 2006 году в результате слияния двух школ с двухсотлетней историей - Высшей школы изящных искусств и Высшей школы прикладного искусства, и является частью Университета прикладных наук Западной Швейцарии (HES-SO). HEAD славится своими курсами бакалавриата и магистратуры в области визуальных искусств, кино, пространственного дизайна, визуальных коммуникаций, дизайна одежды, ювелирных изделий и аксессуаров. Университет считается одной из лучших школ искусства и дизайна в Европе, его выпускники регулярно отмечаются наградами на разных показах и выставках международного масштаба.

Восхититься талантами учащихся HEAD и открыть для себя моду завтрашнего дня можно было, побывав на прошедшем в конце ноября на территории кампуса дефиле. Накануне модного показа международное жюри из 13 экспертов проанализировало каждую коллекцию, оценив ее с эстетической и технической точек зрения. В результате наград удостоились 3 из 33 дипломных работ.

Полный фурор произвел новоиспеченный бакалавр Теннесси Торесон, который представил коллекцию «Когда я вырасту, я хочу стать супергероем». Или точнее: супергероиней. Его образы сильных и эпатажных женщин были дважды отмечены призами. Прежде всего, из рук менеджера по закупкам Дома Bongénie Grieder Марго Шойер выпускник получил премию Bongénie в размере 5 000 франков. Жюри высоко оценило мастерство кроя и дизайна и то, с каким юмором и остроумием дизайнер переосмысляет современные проблемы пола и гендерной идентичности. Кроме того, оригинальное освещение гендерных проблем через моду принесло Теннеси награду HEAD x Eyes on Talents. Студент будет приглашен в международный пул талантов платформы Eyes on Talents, где его будут обучать составлению портфолио и проведению презентаций, что является одним из важных шагов для начала успешной карьеры в мире моды. Добавим, что Теннеси уже начал стажировку в Париже у кутюрье Виктора Венсанто, ученика Жана-Поля Готье.

Премия La Redoute x HEAD была присуждена магистеру Софи Феллай за ее коллекцию под названием Play Suit. Награда была вручена руководительницей отдела имиджа и творческих партнерств La Redoute Сильветт Бутен-Леперс: наверное, не все наши читатели знают, что ритейлер La Redoute с 1969 года поддерживает молодых дизайнеров. Софи является поклонницей более этичной и глубоко «человечной» моды. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы начать вручную валять шерсть, собранную у швейцарских заводчиков: полученная ткань представляет собой очень прочный материал, который также обладает хорошими изоляционными свойствами. Сильветт Бутен-Леперс добавила, что La Redoute выпустит коллекцию Софи Феллай зимой 2022 года, капсула будет представлена на платформе La Redoute и в Galeries Lafayette.

Наконец, магистрантка Лора Сонни выиграла премию Firmenich в размере 10 000 франков за коллекцию Soleil brûlant, sous un orage aquarelle. Приз, который был передан старшим вице-президентом по парфюмерии группы компаний Firmenich Феликсом Фровейном, даст молодому дизайнеру возможность создать парфюм в лабораториях женевской транснациональной компании, работающей с величайшими талантами в мире моды и парфюмерии. Эксперты высоко оценило изобретательность Лоры, которая использовала не самый очевидный материал (садовые шланги), интегрировав его в коллекцию готовой одежды с рядом аксессуаров. Ей потребовалось два года, чтобы усовершенствовать еще одно свое техническое изобретение и сделать шерсть водонепроницаемой путем расплавления тонкого слоя пластиковой пены. После застывания это покрытие приобретает блестящий вид, создавая контраст с теми частями шерстяной ткани, которые не были подвергнуты обработке. Действительно, Лора способна мыслить, выходя за рамки предложенного!

Мы поздравляем призеров и с нетерпением ждем возможности примерить их нестандартные наряды!