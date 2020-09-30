Автор: Надежда Сикорская, Genève - Женева, 30. 09. 2020. Просмотров: 215
К такому выводу пришло международное жюри, созванное берлинским специализированным журналом «Opernwelt», что в переводе на русский означает «Мир оперы».|
Le prix « Meilleure maison d’opéra 2020 » est décerné au Grand Théâtre de Genève, par le jury international du magazine berlinois Opernwelt.
Начнем с поздравлений в адрес многолетнего партнера Нашей Газеты – Оперного театра Женевы, за деятельностью которого мы внимательно следим, радуясь успехам и отмечая неудачи. Как говорят англичане, доброе слово и кошке приятно, а артисту, творческому человеку – тем более, особенно в такое непростое для всей творческой братии время. Так что, конечно, браво!
Возможно, не все наши читатели знают о существовании премии «Opernwelt» и не могут оценить степень ее престижности. Значит, стоит об этом рассказать.
«Opernwelt» - ежемесячный журнал, выходящий с 1960 года в Берлине на немецком языке и посвященный новостям оперы, оперетты и балета. Помимо разбора новых постановок и интервью с их авторами, журнал рассказывает о новых записях и книгах и публикует программы сезонов различных оперных театров. По традиции, в октябре выходит ежегодный альманах.
Начиная с 1993 года, в конце каждого театрального сезона редакция журнала собирает жюри из специализированных журналистов разных стран – в 2020 году их было 43 – которые и называют победителей в нескольких категориях: лучший оперный театр года, лучший спектакль, лучший режиссер, лучший исполнитель, лучший художник по костюмам, лучший оркестр, лучшая премьера сезона.
Название «Мир оперы» стоит воспринимать скорее с точки зрения всеохватности жанра, а не географического охвата попадающих в поле зрения членов жюри спектаклей: обычно эти постановки немецкоязычных стран (Германия, Австрия и часть Швейцарии) – дважды, например, награды удостаивался Театр Базеля. Первым исключением из этого правила стал, в 2011 году, брюссельский театр La Monnaie, за ним, в 2017-м, последовала Опера Лиона, а теперь вот Женевская опера, поделившая приз с Оперным театром Франкфурта.
Судя по всему, критики решили таким образом поддержать и поощрить новый курс, взятый директором Большого театра Женевы Авьелем Каном (об особенностях этого курса Наша Газета подробно рассказывала В опер), и художественное качество представленных в течение крайне непростого сезона постановок.
Стоит отметить, что жюри «Opernwelt» также объявило швейцарского режиссера Титуса Энгеля лучшим дирижером года. Напомним, что он стоял за пультом оперы «Эйнштейн на пляже», первой постановки Альеля Кана на посту директора театра, и вернется в Женеву в декабре, для работы над «Кандидом» Леонарда Бернстайна.
Разумеется, успех женевского оперного театра не оставляет равнодушными и представителей муниципалитета, его главного спонсора. «Городские власти Женевы счастливы и горды тем, что один из главных культурных институтов удостоен такого отличия. Это свидетельствует о признании значительных вложений города в культуру, а также динамизма нового руководства театра», - заявил мэр Женевы Сами Канаан.
Новый сезон начался, как вы знаете, с «Золушки» Россини, впереди много других постановок, обсуждая которые мы сможем сравнить наши мнения.
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