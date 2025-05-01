В минувшую субботу в Ватикане прошла церемония прощания с папой римским Франциском, скончавшимся в пасхальный понедельник в возрасте 88 лет. Облетевшие все мировые СМИ фото и видео траурных торжеств вновь привлекли внимание к швейцарским гвардейцам, чья яркая униформа заметно выделялась на фоне черной одежды гостей.

Швейцарский гвардеец у гроба папы римского. Фото: Christophe Licoppe/European Commission

Гвардейцы Его Святейшества имеют несколько видов одежды для разных случаев. Униформа в сине-желтые полосы с красными вставками, которая была на гвардейцах во время похорон понтифика, называется парадной. Из-за некоторого сходства с одеждой ландскнехтов многие думают, что гвардейцы так выглядели еще в эпоху Возрождения. Однако это не так: форма была создана лишь в 1914 году тогдашним командиром швейцарской гвардии Жюлем Репоном. По одной из версий, синий, красный и желтый соответствуют цветам герба Медичи. Кроме того, красный символизирует готовность гвардейцев отдать свою жизнь за папу римского. Красный присутствовал и на гербе папы Климента VII, который обязан спасением своей жизни храбрым швейцарцам: 6 мая 1527 года, защищая понтифика, погибли 147 гвардейцев.

В начале XX века шляпы парадной формы были заменены на береты, на которые также крепятся знаки отличия. Образ дополнен белым воротником. При выполнении обязанностей по охране порядка гвардейцы носят белые перчатки, в ходе почетных церемоний надевают черный шлем, а во время государственных приемов они берут в руки алебарду. На Пасху, Рождество и церемонию принятия присяги вместе с парадной формой надеваются доспехи XVII века, белый гофрированный воротник, белые перчатки и шлем серебряного цвета с красным плюмажем для алебардистов, темно-фиолетовым – для офицеров, белым – для командиров и фельдфебелей. На обеих сторонах шлема можно увидеть рельефное изображение дуба с фамильного герба семьи делла Ровере, из которой происходил основавший швейцарскую гвардию папа Юлий II. С недавних пор шлемы печатаются на 3D-принтере, о чем Наша Газета уже рассказывала.

Во время обучения и ночных дежурств гвардейцы надевают форму синего цвета с белым воротником и белыми манжетами. Из практических соображений ее носят также те, кто дежурит у входа Святой Анны: через эти ворота проходит главная дорога, поэтому разноцветная форма могла бы слишком сильно отвлекать внимание автомобилистов.

Офицеры носят темно-красную бархатную парадную форму, а когда они приглашаются на торжественные мероприятия и официально представляют корпус, то надевают более удобную черную представительскую форму. Барабанщики (тамбуры) носят желто-черную форму и черный шлем с желто-черными перьями. Существует также современная черная униформа для оперативных и учебных задач.

Не только в полоску: в зависимости от ранга и ситуации гвардейцы носят разную форму. Фото: Schweizergarde.ch

В целом, как поясняет Tages-Anzeiger, в Ватикане существует целый цветовой дресс-код. Так, все белое может носить только пара римский, а также семь католических королев, пользующихся «привилегией белого», включая королеву Испании Летицию и княгиню Монако Шарлен. В обуви папы позволяют себе другие цвета: Бенедикт XVI любил красные мокасины, а Франциск отдавал предпочтение ортопедическим черным туфлям. Красный носят кардиналы и епископы, а также священники на некоторых церковных службах. Когда умирает папа и во время sede vacante, то есть пока папский престол вакантен, кардиналы обычно носят черное вместо красного. Это касается и конклава, когда избирается новый папа. Пурпурно-фиолетовый, близкий к розовому, считается цветом епископов. Обычные священники могут носить другой оттенок фиолетового – больше похожий на сиреневый. Символизирующий ожидание радости розовый цвет надевают на церковные службы только два раза в год: в 3-е воскресенье Адвента и 4-е воскресенье Великого поста. Зеленый же относится к повседневным цветам в католической церкви.

Но вернемся к гвардейцам. Ношение формы в Швейцарии возможно только в определенных и строго регламентированных случаях. Бывшие гвардейцы могут забрать форму с собой – при соблюдении ряда условий и правил. После смерти человека одежда должна быть возвращена (либо бывший гвардеец может быть похоронен в ней). Продавать форму категорически запрещено.

Красочная форма гвардейцев контрастирует с камуфляжем современных военных, и в этом есть особый смысл. Намеренно использованные в одежде исторические отсылки служат напоминанием о традициях и том, что швейцарская гвардия Ватикана – одна из старейших действующих армий в мире (если не самая!).