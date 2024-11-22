Швейцарские связи соратника Дональда Трампа |Les liens suisses de l’associé de Donald Trump

Вивек Рамасвами заставил говорить о себе, когда стал участвовать в праймериз Республиканской партии. В феврале 2023-го он вступил в предвыборную гонку, будучи одним из соперников Дональда Трампа, а в январе 2024-го признал свое поражение. Выйдя из предвыборной кампании, он поддержал кандидатуру Трампа, став одним из его самых ярых сторонников. Поддержка окупилась: после победы Трампа на президентских выборах предприниматель из Огайо, чьи родители иммигрировали в США из индийского штата Керала, получил назначение на перспективную должность.