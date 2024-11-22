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пятница, 22 ноября 2024 года   

Швейцарские связи соратника Дональда Трампа |Les liens suisses de l’associé de Donald Trump

Автор: , Базель, .

Вивек Рамасвами на съезде в Детройте, 14 июня 2024 года. Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America © Wikimedia Commons

Какое отношение к Базелю имеет американский предприниматель Вивек Рамасвами, назначенный вместе с Илоном Маском руководителем Департамента эффективности государственного управления США?

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Qu’est-ce que Vivek Ramaswamy, l’entrepreneur américain nommé avec Elon Musk à la tête du Département de l’efficacité gouvernementale, a à voir avec Bâle?

Вивек Рамасвами заставил говорить о себе, когда стал участвовать в праймериз Республиканской партии. В феврале 2023-го он вступил в предвыборную гонку, будучи одним из соперников Дональда Трампа, а в январе 2024-го признал свое поражение. Выйдя из предвыборной кампании, он поддержал кандидатуру Трампа, став одним из его самых ярых сторонников. Поддержка окупилась: после победы Трампа на президентских выборах предприниматель из Огайо, чьи родители иммигрировали в США из индийского штата Керала, получил назначение на перспективную должность.

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Дональд Трамп
фармацевтическая промышленность Швейцарии
фармацевтические компании Швейцарии
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