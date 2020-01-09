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четверг, 9 января 2020 года   

Швейцарская перчатка для снятия макияжа|Un gant suisse pour démaquillage

Автор: Лейла Бабаева, Биль, 9. 01. 2020. Просмотров: 33

(© kt-care.com)

Отличие перчаток для снятия макияжа компании КТ – отсутствие химии: их можно использовать вместо ватных дисков и заодно сократить негативное воздействие на природу.|
La compagnie KT Home produit des gants qui permettent un démaquillage sans produits chimiques. Ces gants peuvent être utilisés au lieu des disques en coton et réduire l'impact négatif sur la nature.

Основательница KT Home Бабетт Келлер рассказала в интервью газете Le Temps, что разработанная ею перчатка KT Care состоит из множества микроволокон, которые впитывают губную помаду, тени для век и тушь для ресниц. Перед снятием макияжа следует намочить перчатку многоразового использования водой. Свой товар фирма продает уже около двух лет, но теперь предпринимательница ставит перед собой новую задачу: увеличить за пять лет объем продаж до 1 млн экземпляров в год.

Интересно, что толчком к разработке такой перчатки стали проблемы со здоровьем: Бабетт Келлер не первый год страдает от кластерных головных болей (мигрень Хортона). По ее словам, во время приступа боль так сильна, словно отрывают часть тела без анестезии. При этом обильно слезится один глаз, что делает снятие макияжа проблематичным. В связи с этим предпринимательница начала искать решения, не предполагающие использование химических веществ.

Ее первая компания, основанная в 1991 году, называется Keller Trading и поставляет специальные салфетки часовым мануфактурам и фирмам, выпускающим ювелирные изделия. Потребность в этом товаре объясняется тем, что обычная ткань может оставлять царапины на драгоценных металлах. При создании KT Care Бабетт Келлер опиралась на свой опыт, накопленный при производстве таких салфеток.

Для привлечения новых покупателей фирма KT Home намерена сотрудничать с авторами популярных интернет-блогов, пишущих о косметике и подобных товарах. Бабетт Келлер не пугает конкуренция с американской компанией The Original MakeUp Eraser, выпускающей салфетку, своими свойствами напоминающую швейцарскую перчатку. В KT Home уверены, что своей деятельностью заокеанские соперники способствуют формированию рынка, на котором швейцарцы планируют выделиться за счет качества и простоты своей продукции.

В состав особых перчаток входят хлопок, полиэстер или нейлон, гарантия на использование для снятия макияжа – два года, после чего KT Care может служить для других целей. Чтобы сократить воздействие своего производства на природу, Бабетт Келлер наладила переработку вышеупомянутых специальных салфеток. Кроме того, предпринимательница из Биля готовится заменить пластиковые упаковки своих товаров на упаковки из переработанного пергамина.

Добавим, что в двух компаниях, основанных Бабетт Келлер, работают около 30-ти человек, из них 90% - женщины. Она не забыла слова банкира, который отказал ей в предоставлении первого кредита, посоветовав вернуться домой и заниматься детьми. «Если я могу вдохновлять женщин, тем лучше!», - отмечает Келлер.

Одновременно она думает о будущем и уже знает, в какой еще сфере можно применить ее товары из микроволокна – в медицине. Бабетт Келлер планирует выпускать продукцию для развивающихся стран, но пока не вдается в подробности, подчеркивая, что сначала следует обсудить эту идею со специалистами Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

 

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