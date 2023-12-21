Автор: Заррина Салимова, Берн, 21.12.2023.
Сумма, которую жители одной из самых благополучных стран мира готовы потратить на подарки в этом году, значительно ниже, чем в прошлом.|
Le montant que les habitants de l’un des pays les plus riches du monde sont prêts à consacrer à leurs cadeaux cette année est nettement inférieur à celui de l’année dernière.
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