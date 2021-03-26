Кем были бы кинозвезды без их гламурных нарядов? Без идеально скроенных платьев, способных превратить любую женщину в богиню – недоступную, соблазнительную и желанную? Немногие знают, что в создании образов голливудских звезд начала и середины прошлого века активное участие принимал швейцарский кутюрье Рене Юбер (1895-1976) – его жизни и творчеству посвящена выставка, проходящая до 20 июня в Музее дизайна в Цюрихе.

Рене Юбер родился в швейцарском городе Фрауэнфельд, учился на художника по вышивке в Санкт-Галлене, а затем отправился изучать живопись в Парижскую школу изящных искусств. В столице Франции и началась его международная карьера. С начала 1920-х годов он работал художником, дизайнером интерьеров, декоратором для парижских и лондонских спектаклей. В Париже он также стал известен как модельер и начал разрабатывать костюмы для постановок в мюзик-холлах.

Поворот в его профессиональной деятельности случился в 1924 году, когда он оказался на съемочной площадке фильма, в котором главную роль играла одна из величайших международных звезд того времени – Глория Свенсон. Ей так понравилось сотрудничество со швейцарцем, что после завершения съемок она забрала его с собой в Голливуд в качестве стилиста и тем самым дала толчок его карьере на «фабрике грез». Для роли Свенсон в фильме «Любовь Суньи» (1927) Юбер придумал вечернее платье с глубокими разрезами, которые вошли в историю кино под его именем и до сих пор известны как Hubert Splits.

Голливудские продюсеры не жалели средств на наряды, потому что образы звезд влияли на коммерческий успех фильмов, а Рене Юбер понимал, как подчеркнуть красоту актрис на экране. Между 1920-ми и 1960-ми годами он считался одним из лучших художников по костюмам по обе стороны Атлантики и за четыре десятилетия своей карьеры успел поработать над двумя сотнями картин.

К концу 1950-х годов цветная пленка в значительной степени заменила черно-белую, а позже появилось широкоформатное кино. Впечатляющие массовые сцены требовали все большего количества персонажей, а значит и костюмов. В это время Рене Юбер принял решение покинуть Соединенные Штаты – из-за своей гомосексуальности он испытывал все больший дискомфорт в охваченной маккартизмом стране. Но он все-таки периодически соглашался работать в Голливуде, и эти работы принесли ему две номинации на премию «Оскар»: в 1954 году за костюмы для фильма «Дезире» и в 1964 году за ленту «Визит», экранизацию пьесы швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы» с Ингрид Бергман в главной роли.

Рене Юбер был чрезвычайно разносторонним, и, кроме работы в кино, он также сотрудничал с домами мод, создавая линии одежды, тканей и аксессуаров. Например, разработанные им платки для марки Stoffel продавались в США как горячие пирожки. Кроме того, он создавал профессиональные коллекции одежды. Его международная репутация принесла ему важный заказ для Swissair. С 1950 по 1966 годы Юбер разрабатывал текстильный дизайн салонов самолетов швейцарской авиакомпании, а также создал три коллекции униформы для бортпроводников.

Стоит отметить, что собственно нарядов Рене Юбера в музее совсем мало, пересчитать их можно по пальцам одной руки, что для выставки под названием The Clothes Make the Star кажется немного странным. Нехватку костюмов кураторы экспозиции отчасти компенсировали многочисленными эскизами, созданными рукой модельера, а также фотографиями звезд и видеонарезками из фильмов, в которых платья от швейцарского кутюрье носят такие знаменитости, как Ингрид Бергман, Глория Свенсон, Марлен Дитрих, Вивьен Ли и Ширли Темпл.