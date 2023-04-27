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четверг, 27 апреля 2023 года   

Ремонт начинается с дизайна|La rénovation commence par la conception

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 27. 04. 2023.

Bridget Harvey, MEND MORE Jumper, 2022/23

Что делать с поломанными вещами: починить или выбросить? Этому вопросу посвящена выставка Repair Revolution, открывшаяся в Музее дизайна в Цюрихе.

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Que faire avec les objets cassés? Réparer ou jeter? C’est la question que pose l’exposition Repair Revolution au Design Museum de Zurich.

Когда вы в последний раз меняли набойки на туфлях? А пришивали заплатку? Или пытались приклеить к чашке отколовшуюся ручку? В нашей повседневной жизни много сломавшихся вещей. Вместо того чтобы их починить, мы предпочитаем сразу же их выбросить и заменить новыми. Это приводит к тому, что горы отходов растут, выбросы CO2 увеличиваются, а природные ресурсы истощаются.

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