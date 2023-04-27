Ремонт начинается с дизайна |La rénovation commence par la conception

Когда вы в последний раз меняли набойки на туфлях? А пришивали заплатку? Или пытались приклеить к чашке отколовшуюся ручку? В нашей повседневной жизни много сломавшихся вещей. Вместо того чтобы их починить, мы предпочитаем сразу же их выбросить и заменить новыми. Это приводит к тому, что горы отходов растут, выбросы CO2 увеличиваются, а природные ресурсы истощаются.