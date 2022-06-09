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пятница, 10 июня 2022 года   

Производство сумок как карьерный шанс для мигранток|La fabrication de sacs comme opportunité de carrière pour les femmes migrantes

Автор: Заррина Салимова, Шатдорф, 9. 06. 2022.

История Наджибы Задозахаро – пример успешной интеграции с помощью новой профессии. Фото: Kokote.com

Мануфактура по пошиву сумок в кантоне Ури позволяет взрослым беженкам освоить профессию и интегрироваться на швейцарском рынке труда.

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Une entreprise de fabrication de sacs dans le canton d’Uri permet à des réfugiées adultes d’apprendre un métier et de s’intégrer au marché du travail suisse.

Понятие «социальное предпринимательство» для Швейцарии – это не пустые слова, особенно в том, что касается моды и стиля. Мы уже рассказывали

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