Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 12.09.2024.
Сегодня в городе на Лиммате открываются Недели дизайна, в рамках которых несколько мероприятий будут организованы Киевской неделей дизайна.|
Les Semaines du design s’ouvrent aujourd’hui dans la ville située sur la Limmat, avec plusieurs événements organisés par la Kiev Design Week.
За три года своего существования Zurich Design Weeks превратились в крупнейшее в Швейцарии событие в сфере дизайна. Программа трехнедельного фестиваля включает выставки, инсталляции, экскурсии, дискуссии и мастер-классы, рассчитанные не только на корифеев дизайна, но и на самую широкую публику, при этом большинство мероприятий – бесплатны.
Некоторые думают о дизайне как о чем-то снобском, дорогом и доступном только для избранных, что вовсе не так. Дизайн – это то, что делает мир каждого из нас немного лучше. Лампа с теплым светом, красивое сочетание цветов на плакате, необычный коврик для компьютерной мыши или напоминающий арт-объект подсвечник дарят положительные эмоции каждый раз, когда мы ими пользуемся или просто смотрим на них. Не зря выпуск этого года посвящен теме Good News: хороших новостей нам действительно недостает, а дизайнерский объект может стать тем самым каждодневным источником радости в повседневной жизни. Архитектор и теоретик в области дизайна среды Евгений Розенблюм еще в 1970-е годы писал, что смысл дизайна состоит в том, чтобы «возвышать личность, делать её полной самоуважения и достоинства, открывать перед ней пути совершенствования себя и окружающего социального и природного мира». И с этими словами трудно не согласиться!
Начавшееся в прошлом году партнерство Киевской недели дизайна с Цюрихом продолжается. Так, украинский световой дизайнер Николай Каблука преобразует один из залов железнодорожного вокзале Энге в волшебный мир: его инсталляция «Душа» представляет собой волнообразную медленно двигающуюся проекцию, «одевающую» пространство в мягкие цвета и формы. Николай Каблука и его команда в Expolight считаются лидерами в области светового дизайна в Украине и завоевали бесчисленное количество наград по всему миру. Дизайнер использует свет для формирования положительных эмоций: комфорта, безопасности, уверенности в себе, радости. Запуск инсталляции в присутствии Николая состоится сегодня, 12 сентября, в 18.30. Кроме того, в шоу-руме Катерины Булгаковой будут выставлены предметы коллекционирования, рукоделия, декора и уникальные творения от украинских брендов.
Молодых дизайнеров и тех, кто делает свои первые шаги в этой сфере, наверняка заинтересует выставка в Музее дизайна, где можно будет увидеть работы выпускников ведущих швейцарских университетов искусства. Яна Бесимо, например, разработала интересную концепцию повторного использования текстильных отходов. Инсталляция Томаса д'Энферта включает в себя объекты, которые фокусируются на большом пальце как самом важном «инструменте» человека. А Ирис Гербекс создала бумажные цветы, которые распускаются, меняют цвет и запах при контакте с водой. Узнать о том, с какими трудностями сталкиваются начинающие дизайнеры и как они пробивают себе дорогу, можно будет, посетив 19 сентября дискуссию с участием модельера Анастасии Булл, кинопродюсера Элая Лойтхольда и дизайнера текстиля Яны Бесимо. Не забудьте также полюбоваться витринами бутика Hermès на Парадеплац: их оформление было разработано студентами Цюрихского университета искусств.
Один из обязательных пунктов программы Недель дизайна – выставка плакатов «Постерное сафари». Места расположения постеров отмечены на интерактивной карте на сайте designweeks.ch. Обнаружив плакат, наведите на него камеру смартфона – на экране появится анимация, которая усилит впечатление от графики. В этом году жюри отобрало работы двадцати визуальных и графических дизайнеров и дизайнерских агентств. В подборку попал и постер, созданный живущей в Швейцарии и начинавшей свою карьеру в Москве Анастасии Темирхановой.
Добавим, что в заключительные дни Недель дизайна, 28 и 29 сентября, пройдет полюбившаяся многим акция Open House Zurich: для свободного посещения будут открыты более сотни зданий, а архитекторы и эксперты проведут для интересующихся более 400 экскурсий. На некоторые экскурсии нужно записываться заранее, поэтому поспешите!
От редакции: Zurich Design Weeks пройдут с 12 по 29 сентября. С полной программой можно ознакомиться на сайте designweeks.ch.
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