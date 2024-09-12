За три года своего существования Zurich Design Weeks превратились в крупнейшее в Швейцарии событие в сфере дизайна. Программа трехнедельного фестиваля включает выставки, инсталляции, экскурсии, дискуссии и мастер-классы, рассчитанные не только на корифеев дизайна, но и на самую широкую публику, при этом большинство мероприятий – бесплатны.

Некоторые думают о дизайне как о чем-то снобском, дорогом и доступном только для избранных, что вовсе не так. Дизайн – это то, что делает мир каждого из нас немного лучше. Лампа с теплым светом, красивое сочетание цветов на плакате, необычный коврик для компьютерной мыши или напоминающий арт-объект подсвечник дарят положительные эмоции каждый раз, когда мы ими пользуемся или просто смотрим на них. Не зря выпуск этого года посвящен теме Good News: хороших новостей нам действительно недостает, а дизайнерский объект может стать тем самым каждодневным источником радости в повседневной жизни. Архитектор и теоретик в области дизайна среды Евгений Розенблюм еще в 1970-е годы писал, что смысл дизайна состоит в том, чтобы «возвышать личность, делать её полной самоуважения и достоинства, открывать перед ней пути совершенствования себя и окружающего социального и природного мира». И с этими словами трудно не согласиться!

Начавшееся в прошлом году партнерство Киевской недели дизайна с Цюрихом продолжается. Так, украинский световой дизайнер Николай Каблука преобразует один из залов железнодорожного вокзале Энге в волшебный мир: его инсталляция «Душа» представляет собой волнообразную медленно двигающуюся проекцию, «одевающую» пространство в мягкие цвета и формы. Николай Каблука и его команда в Expolight считаются лидерами в области светового дизайна в Украине и завоевали бесчисленное количество наград по всему миру. Дизайнер использует свет для формирования положительных эмоций: комфорта, безопасности, уверенности в себе, радости. Запуск инсталляции в присутствии Николая состоится сегодня, 12 сентября, в 18.30. Кроме того, в шоу-руме Катерины Булгаковой будут выставлены предметы коллекционирования, рукоделия, декора и уникальные творения от украинских брендов.

Молодых дизайнеров и тех, кто делает свои первые шаги в этой сфере, наверняка заинтересует выставка в Музее дизайна, где можно будет увидеть работы выпускников ведущих швейцарских университетов искусства. Яна Бесимо, например, разработала интересную концепцию повторного использования текстильных отходов. Инсталляция Томаса д'Энферта включает в себя объекты, которые фокусируются на большом пальце как самом важном «инструменте» человека. А Ирис Гербекс создала бумажные цветы, которые распускаются, меняют цвет и запах при контакте с водой. Узнать о том, с какими трудностями сталкиваются начинающие дизайнеры и как они пробивают себе дорогу, можно будет, посетив 19 сентября дискуссию с участием модельера Анастасии Булл, кинопродюсера Элая Лойтхольда и дизайнера текстиля Яны Бесимо. Не забудьте также полюбоваться витринами бутика Hermès на Парадеплац: их оформление было разработано студентами Цюрихского университета искусств.

Один из обязательных пунктов программы Недель дизайна – выставка плакатов «Постерное сафари». Места расположения постеров отмечены на интерактивной карте на сайте designweeks.ch. Обнаружив плакат, наведите на него камеру смартфона – на экране появится анимация, которая усилит впечатление от графики. В этом году жюри отобрало работы двадцати визуальных и графических дизайнеров и дизайнерских агентств. В подборку попал и постер, созданный живущей в Швейцарии и начинавшей свою карьеру в Москве Анастасии Темирхановой.

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Добавим, что в заключительные дни Недель дизайна, 28 и 29 сентября, пройдет полюбившаяся многим акция Open House Zurich: для свободного посещения будут открыты более сотни зданий, а архитекторы и эксперты проведут для интересующихся более 400 экскурсий. На некоторые экскурсии нужно записываться заранее, поэтому поспешите!

От редакции: Zurich Design Weeks пройдут с 12 по 29 сентября. С полной программой можно ознакомиться на сайте designweeks.ch.