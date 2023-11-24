Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что декабрь – месяц традиционных продаж, которые в течение нескольких лет можно было по праву называть «русскими». Несмотря на то, что крупных коллекций, связанных с историей и культурой России, в последнее время не наблюдалось, что-то «наше» находится всегда. Да и не стоит замыкаться только на «своем», ведь столько интересных вещиц можно найти на торгах!

Так, если на июньских торгах вы не смогли приобрести все желаемое из коллекции Ее Королевского Высочества принцессы Марии Габриэллы Савойской, средней дочери последнего короля Италии Умберто II и Марии Жозе Бельгийской и прямой наследницы Луи-Филиппа I (1773-1850), короля французов, то не отчаивайтесь – у вас есть шанс наверстать упущенное. Вторая часть коллекции будет выставлена на торги в зале 6 декабря, а входящие в нее редкие монеты уже доступны для покупки на сайте аукционного дома. Любители французской истории наверняка обратят внимание на потрясающую бронзовую вазу с изображением Луи-Филиппа, принимающего корону, предложенную его сыну герцогу Немурскому. Стоит напомнить запечатленный исторический момент: в феврале 1831 года, когда принц вместе с французской армией участвовал в освобождении Бельгии от нидерландской оккупации, бельгийским Национальным конгрессом он был избран королём. Однако ввиду сложившейся в мире ситуации (в особенности недовольства со стороны Великобритании и России), Луи-Филипп был вынужден отклонить предложение, поступившее его сыну. Согласно информации, найденной в национальном архиве Франции, этот великолепный образец виртуозности ювелиров – результат королевского заказа, сделанного в 1836 году лично Луи-Филиппом, пожелавшим иметь парные вазы для дворца в Тюильри.

Что касается «русских лотов», то их на этот раз более десятка: не очень крупных, но зато и не очень дорогих, вполне доступных в качестве новогодних подарков. Например, серебряная с финифтью коробочка, сделанная в Москве в 1885 году, оценена всего в 300-500 франков.

Дороже обойдется коробочка для лекарств из золота 583 пробы, украшенная рубинами, сапфирами и бриллиантами – маленькое чудо, созданное мастером А. Хольмстрёмом в конце 19 века, оценено в 3000-5000 франков.

Совершенно сказочно выглядит серебряная чернильница в виде двух избушек, сделанная в 1889 году в Санкт-Петербурге и преподнесенная неизвестному счастливцу признательными мастерами, мастеровыми и рабочими Санкт-Петербургского орудийного завода. Оцененная в 2000-3000 франков, она готова к использованию, надо только запастись чернилами и перьями.

Украшением любого праздничного стола станет чудесный ковш из позолоченного серебра и финифти – творение неизвестного русского мастера начала 20 века может стать вашим за 6000-8000 франков. Кстати, интересный момент: слово «ковш» на французский не переводится, так и пишется – «kovsh».

Если ваш стол такой длины, что для него требуется шесть солонок, то специально для вас – очаровательный набор из финифти мастера Хлебникова, оцененный в 1500-2000 франков, включая шесть ложечек.

И еще несколько ложек из финифти, датируемых концом 19 века, выставлены на продажу – их оценочная стоимость варьируется от 500 до 700 франков.



Где ложки, там, согласитесь, и чашки: прекрасный подарок для искушенного любителя чая – пятнадцатисантиметровая чаша с крышкой из черненого серебра с изображением Петра Первого на коне. На всякий случай уточним, что черненое серебро – не грязное, а совершенно чистое серебро, покрытое сверху чернью. Его изготавливают путем нанесения на поверхность чистого гравированного серебра сплавов сернистых окислов серебра, свинца и меди, или проще говоря – черни. Серебро нагревается, пока чернь не расплавится, оставив на поверхности серебра только черные следы. Вследствие чего серебро становится рельефным и выглядит очень изысканным. (Лот 3493, оценочная цена 1000-1500 франков)

Не менее изысканны настольные часы из позолоченного серебра и нефрита в стиле Фаберже конца 19 века – и всего за 1000-1500 франков.

Как не заглядеться на серебряную фигурку мужика на санках, выполненную петербургским мастером Павлом Сазиковым около 1880 года и доступную ориентировочно за 2000-3000 франков?

Приобретя вышеуказанную фигурку и подготовив таким образом сани к зиме, самое время будет задуматься о Пасхе: на торги выставлены пять фарфоровых яиц, созданных на Императорском фарфоровом заводе в конце 19 века и оцененных на суммы от 400 до 1500 франков.

Полный каталог торгов, объединивших около 2800 лотов на общую оценочную стоимость в размере 5-7 млн франков, можно полистать здесь.

Предаукционную выставку можно посетить 29 и 30 ноября с 12 до 18 ч, а также 1,2 и 3 декабря с 12 до 19 ч. Торги в режиме онлайн, уже начавшиеся, будут закрыты с 4 по 7 декабря, а в зале они пройдут 6 и 7 декабря по адресу Piguet Hôtel des ventes, Rue Prévost-Martin 51, 1205 Genève.