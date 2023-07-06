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четверг, 6 июля 2023 года   

Новый этап в развитии Montres F.P. Journe |Une nouvelle étape dans l’extension des Montres F.P. Journe

Автор: , Женева, .

Франсуа-Поль Журн с высокими гостями (DR)

В Мейрене торжественно открыли новое здание, сконструированное с учетом особых производственных требований знаменитого часового бренда.

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Un tout nouveau bâtiment spécialement conçu pour répondre aux besoins exigeants de la marque a été inauguré à Meyrin. 

Постоянные читатели Нашей Газеты в курсе всех знаковых событий в жизни независимого швейцарского часового бренда F.P. Journe, многолетнего верного партнера нашего издания. Вы знаете, что выдающийся мастер Франсуа-Поль Журн сам создает свои оригинальные и невероятно сложные модели, и что все детали его часов изготавливаются исключительно в Швейцарии отобранными «поштучно» специалистами. Этим объясняется как коммерческий успех, так и растущий престиж: собственные фирменные магазины Ф.-П. Журн в шутку называет «залами ожидания» - порой желающим заполучить часы его работы приходится ждать по несколько лет, а рекордные суммы, выручаемые за них на благотворительных аукционах, говорят сами за себя.

Франсуа-Поль Журн не гонится за количеством: его женевская мануфактура производит в год столько же часов, сколько Rolex за один день. И тем не менее места в старинном элегантном здании на rue d’Arquebuse явно стало не хватать.

Среди постоянных партнеров бренда (так и хочется сказать «поставщиков двора Его Часового Величества Ф.П. Журна») уникальные ремесленники: специалисты по изготовлению сложных драгоценных корпусов, объединенные под вывеской мастерской Les Boitiers-Genève SA, и циферблатов - Les Cadraniers de Genève. Обе мастерские обосновались еще в 2012 году в женевской коммуне Meyrin, известной на весь мир благодаря расположенному здесь ЦЕРНу, а в прошлом году прославившейся еще и за счет Премии Ваккера,  присуждаемой Ассоциацией культурного наследия Швейцарии (Patrimoine Suisse) швейцарским муниципалитетам, которым удается сохранять аутентичность и при этом идти в ногу со временем.

Теперь достопримечательностей в Мейрене прибавилось: на прошлой неделе здесь торжественно открылось здание, сконструированное специально с учетом особых производственных требований бренда F.P. Journe. Проект, как и многое в Женеве, развивался медленно, но верно. Начался он с покупки, три года назад, заброшенного завода на улице Veyrot. За этим последовали этапы его слома, создания новой архитектурной концепции и полной реконструкции объекта. Утопающие в свете мастерские были продуманы с учетом влияния природных факторов. Так, в здание интегрированы системы контроля температуры и влажностикак для гарантии их оптимальных уровней на всем протяжении процесса изготовления часов, так и для улучшения условий работы мастеров. Несмотря на такую серьезную инвестицию, Франсуа-Поль Журн по-прежнему стремится не увеличить обороты производства, а лишь еще больше акцентировать качество за счет развития суперсовременных мастерских, работать в которых будет настоящим удовольствием.

Отличительной чертой рабочего процесса Франсуа-Поля Журна всегда было стремление к его интернализации, то есть к применению капитала посредством установления устойчивых производственных связей между различными задействованными предприятиями. Эта приверженность независимости уже материализовалась в расположенной в центре Женевы Мануфактуры, где производятся детали механизмов и расположены отделочные мастерские. Так что вполне логично, что выдающийся часовщик решил присоединить к своим владениям и мастерские по производству корпусов и циферблатов. Это позволит ему выстроить производственную вертикаль и контролировать все этапы создания часов, одновременно сохраняя вековые традиции этого высокого искусства.

Открытие новой производственной площадки происходило скромно: в присутствии избранных журналистов, вице-президента Государственного совета Женевы Натали Фонтане, государственной советницы Дельфин Бахманн и мэра Мейрена Лорана Трамбле. Скромно, но со вкусом!

 

 

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