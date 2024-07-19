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пятница, 19 июля 2024 года   

«Непревзойденная точность» Omega |La «précision incontestée» d’Omega

Автор: , Биль, .

(с) Omega

Швейцарский часовой бренд станет официальным хронометристом Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа этого года.

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La marque horlogère suisse sera le chronométreur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août.

История сотрудничества Omega и Олимпийских игр началась еще в 1932 году, когда базирующаяся в Биле/Бьенне часовая компания впервые стала официальным хронометристом соревнований. Примечательно, что эта миссия возложена на Omega до 2032 года, то есть на целый век. Решающее значение для победы на Олимпиаде могут иметь сотые и тысячные доли секунды, поэтому без точных и надежных приборов для измерения спортивных достижений и рекордов обойтись невозможно. По общему мнению, в этом плане Omega нет равных.

За многие годы «олимпийского» партнерства швейцарская марка представила и усовершенствовала немало технических новинок и инновационных разработок. Так, на зимних Олимпийских играх в Санкт-Морице и на летних в Лондоне в 1948 году Omega впервые использовала фотоэлектрические элементы: это стало своеобразной вехой, потому что автоматика начала превосходить человека в точности. Эра электроники началась в 1952-м, когда Omega впервые использовала прибор, измеряющий время до сотых долей секунды. Еще одним сенсационным моментом стал 1968 год, когда для водных видов спорта начали использоваться сенсорные табло: работа судей, ранее стоявших у каждой дорожки бассейна, стала излишней, так как пловцы могли теперь касанием сами останавливать секундомер. Первая система Omega Scan-O-Vision, которая измеряет время с точностью до тысячной доли секунды при пересечении финишной черты, была применена на зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле. В 2010 году появился электронный стартовый пистолет, который стал самой обсуждаемой новинкой на Олимпиаде в Ванкувере. Футуристичный красный гаджет заменил привычный пистолет с пороховым зарядом, недостатком которого считалось то, что звук от него доходил до крайних дорожек с задержкой, ставя спортсменов в неравное положение. А 2012-й был ознаменован использованием таймера Quantum, способного измерять результаты с точностью до одной миллионной секунды.

Не станут исключением и Олимпийские игры в Париже, где Omega снова представит новые технологии. Как рассказал в интервью RTS президент и генеральный директор Omega Рейнальд Эшлиманн, на грядущих соревнованиях будет использоваться искусственный интеллект для измерения более 1,3 миллиона элементов данных, а также новая технология «компьютерного зрения», которая с помощью камер позволит воспроизвести разные виды активности участников соревнований, например, прыжки в воду в формате 3D или скорость реакции теннисиста на первый удар. Технология поможет спортсменам совершенствоваться на основе своих результатов, причем это будет происходить без датчиков, которые иногда мешают движениям. В Париже также появится новый тип камеры «Scan-O-Vision», которая будет делать 40 000 фотографий в секунду. По словам Рейнальда Эшлиманна, определенным вызовом стали новые дисциплины на Играх 2024 года: для спортивного скалолазания, например, была разработана такая же технология сенсорных датчиков, как и для пловцов в 1960-х годах.

Об эволюции приборов для измерения результатов лучших спортсменов мира свидетельствует и такой забавный факт. На Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1932 году работал только один часовщик Omega, привезший с собой три десятка сплит-хронографов. В Париж же приедет команда, состоящая из полутысячи профессионалов и 900 волонтеров, а используемое ими оборудование весит около 300 тонн. Как отметил Рейнальд Эшлиманн, технологии на Играх в Лос-Анджелесе и Париже совершенно разные, но миссия и ценности бренда остались прежними – аутентичность, точность и стремление служить спортсменам и зрителям.

Добавим, что в мае стало известно о намерениях Omega инвестировать от 10 до 30 миллионов франков в расширение фабрики в Биле. За последние годы Swatch Group, в которую входит Omega, уже инвестировала в кампус часовой марки более 100 миллионов франков. К слову, Omega считается самым важным люксовым брендом Swatch Group по объему продаж (570 000 часов в 2023 году, по оценкам Morgan Stanley) и по выручке. Проблема в том, что бренд очень зависит от Китая: от 30% до 40% продаж Omega приходится на регион Большого Китая, Гонконг и Макао. Если с января по июнь 2023 года Omega показала лучшие результаты за полугодие в своей истории, то за тот же период этого года продажи упали, что негативно повлияло на показатели всей группы. За первое полугодие 2024 года Swatch Group отчиталась об операционной прибыли в размере 204 миллиона франков (по сравнению с 686 миллионами за аналогичный период 2023 года), операционной марже в 5,9 % (17,1% годом ранее), чистой прибыли в 147 миллионов (498 миллионов в 2023-м), чистой марже в 4,3% (по сравнению с 12,4% год назад). Эксперты поражены масштабами снижения показателей и отмечают, что слабость китайского спроса характерна практически для всех товаров в секторе роскоши и не связана с каким-либо конкретным брендом. Ожидается, что в следующем полугодии показатели улучшатся, в том числе за счет роста на других рынках и положительного эффекта от присутствия Omega на Олимпийских играх в Париже.

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