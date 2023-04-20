Слово «мода» в названии выставки может ввести некоторых в заблуждение, заставив их предположить, что экспозиция посвящена истории женского костюма. Однако это совсем не так – или не совсем так. Но обо всем по порядку…

Родившийся в Цюрихе и сделавший карьеру художника в Англии Иоганн Генрих Фюссли (1741-1825) вошел в историю искусства как «дикий швейцарец». Это словосочетание многим может показаться оксюмороном. Тот, кто хоть немного знаком со Швейцарией, описал бы ее жителей как скромных, трудолюбивых, спокойных, сдержанных, разумных, экономных и практичных, но только не диких. Чем же такой эпитет заслужил Фюссли? Эксцентричностью, безграничной внутренней свободой, протестным характером и пренебрежением к навязанным авторитетам.

Отец будущего художника, Иоганн Каспар Фюссли, сам был живописцем, но своему сыну заниматься рисованием запретил. Как это часто бывает, родительские запреты дали обратный эффект: молодой Фюссли рисовал по ночам. Одно отцовское желание он все-таки выполнил, став пастором. Правда, на этом посту он продержался недолго и был вынужден покинуть родную Швейцарию после того, как вместе со своим сокурсником Иоганном Лафатером сочинил памфлет, разоблачающий коррумпированного цюрихского магистрата, чей тесть был мэром города. Опасаясь мести, Фюссли уехал из страны и решил посвятить себя искусству: он учился живописи в Германии и изучал искусство эпохи Раннего Возрождения в Италии, где взял псевдоним Фузели. В конце концов он поселился в Лондоне, прославился как художник и стал профессором живописи Королевской академии искусств.

Это – официальный Фюссли. Выставка же в Кунстхаусе приоткрывает завесу тайны над «дикой» и менее широко известной стороной творчества художника. В небольшом зале, расположенном по соседству с экспозицией Дали и Джакометти, выставлены около шестидесяти рисунков Фюссли. На всех можно увидеть женщин, но то, каким образом они изображены, могло шокировать некоторых современников художника. Это не идеализированные женские тела, застывшие в изящных позах, подобно античным статуям. В отличие от таких художников, как Буше, Фрагонар или Энгр, Фюссли не рисовал покорную обнаженную натуру: женщины на его рисунках выглядят отстраненными, холодными, вызывающими и невероятно уверенными в себе.

Мир женских образов Фюссли столь же манящий, сколь и пугающий. Немаловажную роль в создании этого впечатления играет мода. Жесткие лифы; подчеркивающие талию пояса; платья с открытой грудью; прозрачные струящиеся ткани, обнажающие ноги от туфель до ягодиц; агрессивные остроносые туфли – каждая деталь призвана подчеркнуть доминантную позицию женщин. Большинство моделей изображены со спины, а головы героинь рисунков Фюссли венчают прически самого сложного и причудливого вида с мелкими геометричными локонами, собранными на затылке тяжелыми узлами, хитроумно уложенными косами и вплетенными в них лентами. Макияж некоторых сильно напудренных дам с расплывающимися в зловещей улыбке алыми губами может составить конкуренцию гриму Джокера.

Стоит отметить, что героини большинства выставленных работ Фюссли – куртизанки, что придает рисункам сексуальный подтекст. Примечательно и то, что во всех эротических сценах женщины сохраняют контроль и так или иначе доминируют над мужчинами.

Интерес Фюссли к изображению женщин особенно заметен в его рисунках, сделанных после его женитьбы на модели Софии Роулинз, которая была младше его более чем на двадцать лет. Черты ее лица можно увидеть на многих рисунках, хотя лишь некоторые работы задумывались как портреты. В целом художник уделял гораздо больше внимания ее постоянно меняющейся прическе, тщательно изображая чрезвычайно сложные укладки из туго накрученных локонов, бантов и лент.

Повышенный интерес Фюссли к женской фигуре открыл новые пути в его творчестве – эта серия графики отличается наибольшей технической сложностью среди остальных его работ. В ходе научных попыток объяснить этот аспект искусства Фюссли, в частности, его одержимость эксцентричными женскими прическами, эксперты не раз прибегали к концепции психоанализа, чтобы попытаться расшифровать некоторые из его бессознательных мотивов. Не являются ли эти женские образы симптомом страха мужчин перед сменой традиционных гендерных ролей – явления, с которым сталкивались многие европейские художники и писатели в XVIII веке? Был ли Фюссли одержимым сексом фетишистом с садомазохистскими наклонностями? Был ли он женоненавистником? Стоит ли рассматривать эти рисунки как проявление глубоко укоренившихся мужских страхов? Искусствоведы до сих пор пытаются найти ответы на эти вопросы. Доподлинно известно только то, что жена Фюссли после его смерти уничтожила часть рисунков. Были ли они настолько пугающими, что она предпочла избавиться от них? Этого мы не знаем. Как и не знаем того, для кого были предназначены эти рисунки, а также то, показывал ли Фюссли их кому-либо вообще. Скорее всего, он демонстрировал эти работы лишь избранному кругу коллег – тем интереснее рассматривать их в сегодняшнем контексте.

От редакции: Выставка «Мода – фетиш – фантазия» продлится до 21 мая. Подробную информацию вы найдете на сайте kunsthaus.ch.