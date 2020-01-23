Vacheron Constantin продолжает диалог с коллекционерами и страстными поклонниками Высокого часового искусства, дополняя свою коллекцию Métiers d’Art Легенды китайского зодиака часами со знаком Крысы. Знак, символизирующий энергичность, любопытство/любознательность и ум, примет эстафету у Свиньи. Два новых изделия бренда выпущены всего в двенадцати экземплярах каждое и сочетают техническое совершенство калибра 2460 G4 с чарующей красотой художественных ремесел.

Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что Китай – государство, с которым Vacheron Constantin поддерживает особенную связь с 1845 года. Именно эта страна впервые представила технику искусства резьбы по бумаге, известную как цзяньчжи. Это популярное ремесло нашло свое отражение в швейцарской культуре, переродившись в легендарную технику «шереншнитт». Мастерство резчиков и эмальеров позволило по-новому взглянуть на это художественное ремесло, во всей своей красоте продемонстрированное в коллекции Métiers d’Art Легенды китайского зодиака.

Декоративный растительный орнамент циферблата, основанный на китайской иконографии, выгравирован на металле. Узор будто всплывает на поверхности. Он выделяется на фоне золотой основы благодаря многогранному рельефу, создающему эффект объема и глубины. Создается впечатление, что растительный орнамент парит над циферблатом. Затем наступает время нанесения эмали Grand Feu — это техника, передаваемая из поколения в поколение. Ей владеют лишь немногие мастера самого высокого класса. Последовательно нанося один слой эмали за другим, эмальер усиливает интенсивность синего или бронзового цветов циферблата. Необходимость строгого контроля цвета и его реакции на процесс обжига при температуре 800–900 градусов Цельсия требует высокого мастерства, которого можно достичь лишь благодаря усердному труду и многолетнему опыту. Крыса из платины или розового золота украшена ручной гравировкой и аккуратно размещена в центре циферблата.





Калибр 2460 G4 создает идеальные условия для применения прикладных искусств, отводя центральному узору циферблата главную роль. Циферблат без стрелок дополнен четырьмя апертурами с индикацией часов, минут, дней и текущей даты. Эти индикации, первые две из которых двигаются плавно, а две другие — скачками, воплощают в себе многолетние секреты мастерства Дома в разработке и создании оригинальных циферблатов. Через заднюю крышку из сапфирового стекла, размещенную на корпусе из платины или розового золота, можно рассмотреть потрясающий 22-каратный ротор. Он украшен повторяющимся узором в виде мальтийского креста, а значит его отделка выполнена в соответствии с самыми изысканными традициями часового мастерства. Все детали механизма подвергнуты тонкой обработке в соответствии с требованиями Женевского клейма – знака качества, преданным представителем которого является Vacheron Constantin.

Отдельного упоминания заслуживает ремешок. Внешняя его сторона сделана из кожи миссисипского аллигатора темно-синего/коричневого цвета с крупным рисунком, а внутренняя – из кожи аллигатора, с выполненной вручную отделкой седельным швом. Раскладывающаяся полированная застежка в виде половинки Мальтийского креста сделана из платины или розового золота 18 карат (код сплава 5N).

Это чудо часового искусства существует в лимитированной серии из 12 изделий каждой референции и доступно только в бутиках Vacheron Constantin.



