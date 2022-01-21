Автор: Заррина Салимова, Берн, 21. 01. 2022.
Почему цена на одни лыжи составляет несколько сотен франков, а на другие – несколько тысяч? И какую роль в ценообразовании играют материалы, трудозатраты и маржа производителя?|
Pourquoi certains skis coûtent-ils quelques centaines de francs et d’autres quelques milliers ? Et quel rôle jouent les matériaux, la main-d’œuvre et la marge du fabricant dans la tarification?
В разгар зимнего сезона многих любителей лыжных видов спорта беспокоит вопрос – стоит ли покупать собственные лыжи или лучше взять спортивное снаряжение на прокат? Те, кто настроен серьезно и имеет возможность регулярно кататься, конечно, выберут первое. И тут же столкнутся с огромным предложением на рынке: цены на лыжи в специализированных швейцарских онлайн-магазинах стартуют от 120 франков и улетают практически в бесконечность, достигая нескольких тысяч за эксклюзивные модели. Чем же объясняется такая ценовая разбежка? И из чего вообще складывается цена пары лыж? Пояснения нашлись на страницах экономического журнала Bilan.
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