Лыжи лыжам рознь |Tous les skis ne sont pas les mêmes

В разгар зимнего сезона многих любителей лыжных видов спорта беспокоит вопрос – стоит ли покупать собственные лыжи или лучше взять спортивное снаряжение на прокат? Те, кто настроен серьезно и имеет возможность регулярно кататься, конечно, выберут первое. И тут же столкнутся с огромным предложением на рынке: цены на лыжи в специализированных швейцарских онлайн-магазинах стартуют от 120 франков и улетают практически в бесконечность, достигая нескольких тысяч за эксклюзивные модели. Чем же объясняется такая ценовая разбежка? И из чего вообще складывается цена пары лыж? Пояснения нашлись на страницах экономического журнала Bilan.