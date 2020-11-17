Автор: НГ, Женева, 17. 11. 2020. Просмотров: 101
Нужно ли будет носить маску на лыжных трассах? Какую маску выбрать? Подобные вопросы волнуют многих любителей катания на лыжах в преддверии зимнего сезона.|
Планируя зимний отпуск, не забудьте положить в чемодан лыжный костюм, ботинки, шлем, очки, перчатки и, конечно, главный аксессуар сезона – защитную маску. Напомним, что в Швейцарии ее нужно носить в общественном транспорте, включая автобусы, поезда, пароходы и кабины подвесной канатной дороги, при этом насчет «лыжных лифтов» и кресельных подъемников на каждом курорте действуют свои правила. Так, например, в Нанда (Nendaz) маски обязательны для детей старше 12 лет, пользующихся всеми видами подъемников.
Даже если на самой лыжне маска не нужна, ее все равно нужно будет надевать при входе в ресторан, в магазине, в очереди на спуск или подъем – и сделать это в плотных перчатках и шлеме будет не так и просто. Некоторые швейцарские компании уже нащупали нишу и начали производить удобные технологичные маски для лыжников.
Разнообразием вариантов отличается Texner: узкий шарф-труба с внутренним карманом для маски, девчачий комплект из розовой вязаной шапки и маски в тон, а также что-то среднее между повязкой черепашки Ниндзя, традиционной одеждой женщин Востока и балаклавой сотрудника силовых структур на разгоне митинга. Последняя модель, к слову, состоит из трех слоев: первый сделан из полиэстера и защищает от брызг; во второй можно поместить маску; а третий, примыкающий непосредственно к лицу, сделан из мягкой и приятной ткани. Носить можно просто так или под шлем. Маски соответствуют рекомендациям рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19.
Оригинальным дизайном отличается также маска от валезанской компании Hä?wear: если надеть ее с темными очками и шапкой, то можно смело отправляться на карнавал в образе человека-невидимки из фильма Джона Карпентера 1992 года. Технологичная маска-шарф способна удерживать мелкие частицы (> 95%) и устойчива к брызгам. Горловина изготовлена из полиэстера, внутри находится фильтр из полипропиленового флиса. Эти синтетические текстильные волокна обладают высокой воздухопроницаемостью и водоотталкивающим эффектом, что делает их более пригодными для активных зимних видов спорта (сноуборд, лыжи, пешие прогулки, бег на лыжах и т.д.), чем текстильные маски из натуральных волокон, подчеркивается на сайте производителя. Маску можно использовать многократно и стирать при 60 градусах.
Цюрихский стартап Muntagnard также предлагает маски, которые, по обещаниям производителя, подарят оптимальную защиту в зимний период. Аксессуар, похожий на натянутый на нос шейный платок, имеет специальное покрытие HeiQ ViroBlock, которое ингибирует рост микробов. Маска сделана из сверхлегкого, прочного и быстро сохнущего материала по технологии 3D вязания без швов: она изолирует и сохраняет тепло, не допуская попадания капель и одновременно обеспечивая воздухопроницаемость. Стирать при 60 градусах. На момент написания материала все инновационные маски были раскуплены.
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