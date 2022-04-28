16 марта 2020 года - знаменательный день в новейшей истории Швейцарской Конфедерации. Именно тогда члены Федерального совета, включая возглавляющего департамент здравоохранения Алена Берсе, объявили о практически полной приостановке всей культурной и общественной жизни в связи с введением первого в стране локдауна. На исторической пресс-конференции Ален Берсе был в серебристо-сером галстуке, который теперь может стать вашим.

Дело в том, что министр, а также три десятка других швейцарских политических деятелей выставили по одному личному предмету на благотворительный аукцион, организованный расположенной в Берне некоммерческой организацией Staatslabor. Вырученные средства пойдут на программу оказания индивидуальной помощи Швейцарского Красного Креста и будут предназначены для людей, которые испытывают финансовую нужду.

«Банальный аксессуар для ситуации, которая не была банальной и которая запомнится надолго», - так описал свой знаменитый галстук Ален Берсе в записке, сопровождающей лот. Другие выставленные на аукцион предметы также заслуживают внимания, так как позволяют узнать политиков с неожиданной стороны. Например, федеральный советник Ги Пармелен пожертвовал свой приносящий удачу красный пиджак. «Когда я надеваю этот пиджак на соревнования, в которых участвует швейцарская сборная, то, независимо от дисциплины, я вижу победу наших спортсменов!», - написал министр, и он не преувеличил. Вот несколько примеров того, что его пиджак действительно является счастливым талисманом: победа над Канадой на чемпионате мира по хоккею в Париже, победа над Швецией на турнире по флорболу в Кильхберге, победа над Сербией на чемпионате мира по футболу в России. Остается надеяться, что удача будет сопровождать и того, кто выиграет этот лот.

Министр обороны и спорта Виола Амхерд ради благого дела решила расстаться со своим любимым рюкзаком, который сопровождал ее в многочисленных походах и побывал, например, в хижине Монте-Роза на высоте 2883 метра над уровнем моря. Федеральная советница уверена, что ее рюкзак будет хорошо служить своему будущему владельцу, который вместе с новым аксессуаром откроет для себя красоты альпийской природы.

Мэр Цюриха Корин Маух выставила на торги культовую для швейцарцев вещь – свою первую сумку марки Freitag. Сумки этого бренда политик любит за их экологичность, долговечность и отличный внешний вид. Бывшая федеральная советница Дорис Лойтхард передала в дар особенно личный предмет – картину, которую она написала в разгар пандемии. А глава департамента энергетики и окружающей среды Симонетта Соммаруга удивила тем, что выставила на аукцион … сковороду и терку для приготовления традиционного швейцарского блюда из картофеля – решти. «Когда мир выходит из-под контроля, я достаю свою проверенную терку для решти, натираю картофель и бросаю его в тяжелую сковороду. Жареное золотисто-коричневое и вкусно пахнущее блаженство для тела и души!», - написала министр, которая, несмотря на занимаемый ею высокий пост, любит простые фермерские блюда.