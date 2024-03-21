Казус Rolex |Le cas de Rolex

Тюнинг автомобилей, кастомизация дорогих сумок, вышивка на брендовых джинсах – бизнес по персонализации различных товаров процветает. Но как относятся к этому сами марки, чьи изделия подвергаются изменениям со стороны третьих лиц? И не нарушают ли эти переделки законы о товарных знаках? Свет на эти вопросы проливает недавнее решение Федерального суда.