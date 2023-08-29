Швейцарские часы – у всех на устах |Les montres suisses font parler d’elles

Новость о поглощении сети магазинов Bucherer брендом Rolex стала для часовой индустрии практически такой же важной, как слияние UBS и Credit Suisse для банковской сферы. Сделка, финансовые детали которой не разглашаются, свидетельствует о значительном изменении стратегии крупнейшей в мире марки часов класса люкс и, по оценкам аналитиков, представляет собой «землетрясение» с серьезными долгосрочными последствиями для производителей и розничных продавцов часов.