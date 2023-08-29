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вторник, 29 августа 2023 года   

Швейцарские часы – у всех на устах |Les montres suisses font parler d’elles

Автор: , Женева, .

Фото: Nathan Aguirre, Unsplash

Сделка Rolex и Bucherer, Geneva Watch Days, Часовая академия Adecco, лондонские часовые воры – швейцарская часовая индустрия в последние дни подарила немало поводов поговорить о себе.

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Rachat de Bucherer par Rolex, Geneva Watch Days, Adecco Watch Academy, voleurs de montres londoniens : l’industrie horlogère suisse a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours.

Новость о поглощении сети магазинов Bucherer брендом Rolex стала для часовой индустрии практически такой же важной, как слияние UBS и Credit Suisse для банковской сферы. Сделка, финансовые детали которой не разглашаются, свидетельствует о значительном изменении стратегии крупнейшей в мире марки часов класса люкс и, по оценкам аналитиков, представляет собой «землетрясение» с серьезными долгосрочными последствиями для производителей и розничных продавцов часов.

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