Отправляясь на модную выставку в швейцарский музей, никогда не знаешь, чего ожидать. Чаще всего кураторы довольствуются тем, что просто художественно развешивают одежду, превращая выставочные залы в подобие бутиков или винтажных лавок. Если повезет, то, помимо собственно модных экспонатов, вы увидите и арт-объекты, имеющие то или иное отношение к теме выставки. Редко организаторы подходят к моде серьезно, рассматривая ее как неотъемлемую часть культуры. Посвященная истории кимоно экспозиция в музее Ритберг – как раз тот счастливый случай, когда кураторы не ограничились манекенами в традиционной японской одежде, а подготовили целое культурологическое исследование с очень интересными референциями. Такому глубокому подходу не стоит удивляться: речь идет о выставке, организованной британским музеем Виктории и Альберта, известным во всем мире благодаря своей модной экспертизе. Впервые экспозиция была показана в Лондоне в 2020 году, и если вы не сумели посетить ее тогда, то поспешите в Цюрих – единственный город в немецкоязычном пространстве, где можно будет увидеть эту выставку-хит.

Кимоно, покрой которого практически не менялся на протяжении веков, считается традиционной японской одеждой. Эта традиционность загоняет нас в ловушку мышления, так как заставляет противопоставлять кимоно современности и, соответственно, моде. Выставка призвана опровергнуть это предубеждение и представить кимоно не как статичную и неменяющуюся, а как чрезвычайно динамичную и модную одежду: в обманчиво простых складках кимоно скрыто немало смыслов.

Расцвет классического Т-образного кимоно пришелся на период Эдо (1615-1868 годы). Широкое распространение этого вида одежды было вызвано растущим рынком предметов роскоши, подпитываемым увеличивающимся влиянием буржуазии. Это было время безудержного потребления, при этом мода играла главную роль: о женщинах, соревнующихся за самые экстравагантные наряды, ходили легенды.

Главными законодателями моды в те годы были актеры театра Кабуки, все роли в котором, как известно, исполняли мужчины. Артисты были кумирами для японских модниц и модников: цвета и узоры одежды, которую они носили на сцене и вне ее, имитировались за пределами театров. Тенденции распространялись по всей Японии благодаря укиё-э – недорогим цветным ксилографиям с портретами актеров.

Не меньшее влияние на модные тренды оказывали и гейши, которые заказывали роскошные наряды для привлечения клиентов. Гравюры с изображениями знаменитых куртизанок в моднейших кимоно служили рекламой как для публичных домов, так и для торговцев тканями и магазинов. Тяга буржуазии к моде в сочетании с культом знаменитостей стимулировала спрос и производство: модная индустрия в том виде, в котором мы знаем ее сегодня, существовала в Японии уже в XVIII веке.

Несмотря на протекционистскую политику периода Эдо, культурный обмен все-таки имел место: товары из европейских и других стран попадали в островное государство, причем торговать в Японии было разрешено только голландским купцам. Экзотические ткани привозились из Индии, Явы и Европы и пользовались большим спросом. И наоборот, голландцы привезли кимоно в Европу, где струящиеся одежды из роскошных тканей произвели фурор.

«Открытие» Японии в конце XIX века вызвало огромный интерес на Западе. Поток товаров, хлынувший в зарубежные страны, породил страсть ко всему японскому. Носить кимоно стало модным, причем, попав в другие географические и культурные контексты, японская одежда стала ассоциироваться с новизной, экзотикой и эротизмом Азии. Любопытно, что экспортные образцы были адаптированы к западной моде, например, на одном из экспонатов видно, что к задней части кимоно была добавлена треугольная вставка, чтобы сделать его более похожим на юбку. А на акварели Фредерика Уильяма Бертона кимоно изображено с пуговицами – подобным переделкам подвергались многие кимоно на Западе.

В то время как европейская богема предпочитала одеваться в кимоно, японская элита перешла на западную одежду. Такое развитие событий заметно смущало европейцев, чей романтический образ Японии постепенно разрушался. В процессе стремительной модернизации костюм заменил кимоно в мужском гардеробе японцев, а позже и японские женщины обратились к западной моде. После Второй мировой войны кимоно в Японии стали носить только по особым случаям, например, на свадьбу или чайную церемонию. Однако его влияние на мировую моду не ослабевает. Модельеры всего мира по-новому интерпретируют кимоно, что видно на представленных на выставке моделях Джона Гальяно, Иссея Мияке, Тома Брауна, Александра Маккуина и других дизайнеров (хотя широко обсуждаемая сейчас тема культурной апроприации на выставке практически не поднимается).

Вписать экспозицию в швейцарский контекст удалось с помощью ансамбля из пиджака и брюк от Казу Хагглер. Швейцарско-японская дизайнер сделала этот костюм из полосок ткани для кимоно, продемонстрировав, как из традиционной японской одежды можно создавать современные модные творения.

Искренне советуем отвести на посещение выставки достаточное количество времени (минимум 1-1,5 часа для вдумчивых посетителей) и обязательно скачать по QR-коду гид, чтобы иметь возможность читать абсолютно все тексты на понятном для вас языке. В самом музее пояснения к экспонатам даны только на немецком – не прочитав их, можно остаться без ценнейшей информации. Выпущенный к выставке каталог на английском языке станет отличным подарком тем, кто увлекается историей моды и дизайна. Увесистое издание может похвастаться не только щедрыми иллюстрациями, но и качественными текстами. Не забудьте также сделать сэлфи в эффектном зеркальном зале и создать на планшете собственное кимоно.

От редакции: Выставка «Kimono: Kyoto to Catwalk» продлится до 7 января 2024 года. Подробную информацию вы найдете на сайте rietberg.ch.