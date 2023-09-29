Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 29.09.2023.
В цюрихском музее Ритберг проходит исключительная выставка, рассказывающая о художественном и эстетическом значении кимоно в историческом и современном контекстах.|
Le musée Rietberg à Zurich accueille une exposition exceptionnelle qui explore l’importance artistique et esthétique du kimono dans des contextes historiques et contemporains.
Отправляясь на модную выставку в швейцарский музей, никогда не знаешь, чего ожидать. Чаще всего кураторы довольствуются тем, что просто художественно развешивают одежду, превращая выставочные залы в подобие бутиков или винтажных лавок. Если повезет, то, помимо собственно модных экспонатов, вы увидите и арт-объекты, имеющие то или иное отношение к теме выставки. Редко организаторы подходят к моде серьезно, рассматривая ее как неотъемлемую часть культуры. Посвященная истории кимоно экспозиция в музее Ритберг – как раз тот счастливый случай, когда кураторы не ограничились манекенами в традиционной японской одежде, а подготовили целое культурологическое исследование с очень интересными референциями. Такому глубокому подходу не стоит удивляться: речь идет о выставке, организованной британским музеем Виктории и Альберта, известным во всем мире благодаря своей модной экспертизе. Впервые экспозиция была показана в Лондоне в 2020 году, и если вы не сумели посетить ее тогда, то поспешите в Цюрих – единственный город в немецкоязычном пространстве, где можно будет увидеть эту выставку-хит.
Кимоно, покрой которого практически не менялся на протяжении веков, считается традиционной японской одеждой. Эта традиционность загоняет нас в ловушку мышления, так как заставляет противопоставлять кимоно современности и, соответственно, моде. Выставка призвана опровергнуть это предубеждение и представить кимоно не как статичную и неменяющуюся, а как чрезвычайно динамичную и модную одежду: в обманчиво простых складках кимоно скрыто немало смыслов.
Расцвет классического Т-образного кимоно пришелся на период Эдо (1615-1868 годы). Широкое распространение этого вида одежды было вызвано растущим рынком предметов роскоши, подпитываемым увеличивающимся влиянием буржуазии. Это было время безудержного потребления, при этом мода играла главную роль: о женщинах, соревнующихся за самые экстравагантные наряды, ходили легенды.
Главными законодателями моды в те годы были актеры театра Кабуки, все роли в котором, как известно, исполняли мужчины. Артисты были кумирами для японских модниц и модников: цвета и узоры одежды, которую они носили на сцене и вне ее, имитировались за пределами театров. Тенденции распространялись по всей Японии благодаря укиё-э – недорогим цветным ксилографиям с портретами актеров.
Не меньшее влияние на модные тренды оказывали и гейши, которые заказывали роскошные наряды для привлечения клиентов. Гравюры с изображениями знаменитых куртизанок в моднейших кимоно служили рекламой как для публичных домов, так и для торговцев тканями и магазинов. Тяга буржуазии к моде в сочетании с культом знаменитостей стимулировала спрос и производство: модная индустрия в том виде, в котором мы знаем ее сегодня, существовала в Японии уже в XVIII веке.
Несмотря на протекционистскую политику периода Эдо, культурный обмен все-таки имел место: товары из европейских и других стран попадали в островное государство, причем торговать в Японии было разрешено только голландским купцам. Экзотические ткани привозились из Индии, Явы и Европы и пользовались большим спросом. И наоборот, голландцы привезли кимоно в Европу, где струящиеся одежды из роскошных тканей произвели фурор.
«Открытие» Японии в конце XIX века вызвало огромный интерес на Западе. Поток товаров, хлынувший в зарубежные страны, породил страсть ко всему японскому. Носить кимоно стало модным, причем, попав в другие географические и культурные контексты, японская одежда стала ассоциироваться с новизной, экзотикой и эротизмом Азии. Любопытно, что экспортные образцы были адаптированы к западной моде, например, на одном из экспонатов видно, что к задней части кимоно была добавлена треугольная вставка, чтобы сделать его более похожим на юбку. А на акварели Фредерика Уильяма Бертона кимоно изображено с пуговицами – подобным переделкам подвергались многие кимоно на Западе.
В то время как европейская богема предпочитала одеваться в кимоно, японская элита перешла на западную одежду. Такое развитие событий заметно смущало европейцев, чей романтический образ Японии постепенно разрушался. В процессе стремительной модернизации костюм заменил кимоно в мужском гардеробе японцев, а позже и японские женщины обратились к западной моде. После Второй мировой войны кимоно в Японии стали носить только по особым случаям, например, на свадьбу или чайную церемонию. Однако его влияние на мировую моду не ослабевает. Модельеры всего мира по-новому интерпретируют кимоно, что видно на представленных на выставке моделях Джона Гальяно, Иссея Мияке, Тома Брауна, Александра Маккуина и других дизайнеров (хотя широко обсуждаемая сейчас тема культурной апроприации на выставке практически не поднимается).
Искренне советуем отвести на посещение выставки достаточное количество времени (минимум 1-1,5 часа для вдумчивых посетителей) и обязательно скачать по QR-коду гид, чтобы иметь возможность читать абсолютно все тексты на понятном для вас языке. В самом музее пояснения к экспонатам даны только на немецком – не прочитав их, можно остаться без ценнейшей информации. Выпущенный к выставке каталог на английском языке станет отличным подарком тем, кто увлекается историей моды и дизайна. Увесистое издание может похвастаться не только щедрыми иллюстрациями, но и качественными текстами. Не забудьте также сделать сэлфи в эффектном зеркальном зале и создать на планшете собственное кимоно.
От редакции: Выставка «Kimono: Kyoto to Catwalk» продлится до 7 января 2024 года. Подробную информацию вы найдете на сайте rietberg.ch.
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