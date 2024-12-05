Автор: Заррина Салимова, Берн, 05.12.2024.
Недавний репортаж телеканала SRF возродил дискуссию о приемлемости одежды из натурального меха.|
Un récent reportage de SRF a relancé le débat sur l’acceptabilité des vêtements en fourrure naturelle.
Если бы в Швейцарии существовала модная полиция, то одним из караемых ею преступлений было бы ношение натурального меха. За пределами условных Гштаада или Санкт-Морица шубы одобрения не вызывают. Как-то в Берне мы, например, стали свидетелями сценки, когда маленькие девочки лет десяти показывали пальцем на пожилую фрау в куртке с меховой оторочкой и громко смеялись, повторяя «Pelz! Pelz!» («Мех! Мех!»). Фрау была готова провалиться под землю.
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