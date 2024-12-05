Этично ли носить швейцарскую лису? |Est-il éthique de porter du renard suisse?

Если бы в Швейцарии существовала модная полиция, то одним из караемых ею преступлений было бы ношение натурального меха. За пределами условных Гштаада или Санкт-Морица шубы одобрения не вызывают. Как-то в Берне мы, например, стали свидетелями сценки, когда маленькие девочки лет десяти показывали пальцем на пожилую фрау в куртке с меховой оторочкой и громко смеялись, повторяя «Pelz! Pelz!» («Мех! Мех!»). Фрау была готова провалиться под землю.