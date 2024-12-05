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четверг, 5 декабря 2024 года   

Этично ли носить швейцарскую лису? |Est-il éthique de porter du renard suisse?

Автор: , Берн, .

Лисий мех только для лисы Алисы? Кадр из фильма «Приключения Буратино», скриншот Youtube

Недавний репортаж телеканала SRF возродил дискуссию о приемлемости одежды из натурального меха.

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Un récent reportage de SRF a relancé le débat sur l’acceptabilité des vêtements en fourrure naturelle.

Если бы в Швейцарии существовала модная полиция, то одним из караемых ею преступлений было бы ношение натурального меха. За пределами условных Гштаада или Санкт-Морица шубы одобрения не вызывают. Как-то в Берне мы, например, стали свидетелями сценки, когда маленькие девочки лет десяти показывали пальцем на пожилую фрау в куртке с меховой оторочкой и громко смеялись, повторяя «Pelz! Pelz!» («Мех! Мех!»). Фрау была готова провалиться под землю.

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мех в моде
маркировка изделий из меха в Швейцарии
Шубы из меха
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