Что происходит с рынком спортивной обуви? |Que se passe-t-il sur le marché des chaussures de sport?

Кроссовки давно перестали быть обувью, предназначенной исключительно для фитнесс-центров или пробежек. Сегодня кроссовки носят со всем и всюду – хоть с костюмом в офис, хоть с платьем в ресторан. До недавнего времени продажи этой удобной обуви только росли, но сейчас рынок теряет обороты.