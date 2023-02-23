Автор: Заррина Салимова, Берн, 23. 02. 2023.
Во всем мире, включая Швейцарию, снижается спрос на кроссовки. Почему?|
Dans le monde entier, y compris en Suisse, la demande pour les baskets est en baisse. Pourquoi?
Кроссовки давно перестали быть обувью, предназначенной исключительно для фитнесс-центров или пробежек. Сегодня кроссовки носят со всем и всюду – хоть с костюмом в офис, хоть с платьем в ресторан. До недавнего времени продажи этой удобной обуви только росли, но сейчас рынок теряет обороты.
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