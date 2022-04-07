В прошлые выходные знаменитый женевский часовщик Франсуа-Поль Журн принимал избранных гостей в рамках своего ежегодного салона, проходившего в элегантном особняке бренда на rue de l’Arquebuse.

Профессионалы и коллекционеры, надев специальные перчатки и вооружившись лупами, изучали эксклюзивные часовые модели, сравнивали технические характеристики, восхищенно покачивали головами и цокали языками… Особый интерес вызвали три новинки, о существовании которых часовое сообщество узнало буквально накануне начала салона. Поговорим о них.

Automatique

Наши постоянные читатели, интересующиеся часовыми новинками, помнят, что в прошлом году, по случаю 20-летия калибра Octa, бренд F.P.Journe представил модель Automatique ограниченной серией из 99 экземпляров – с механизмом калибра 1300.3 из латуни с родиевым покрытием и сатинированным (полуматовым) циферблатом из желтого золота. Тогда же было обещано, что «впоследствии» новая модель Automatique присоединится к существующей коллекции – с корпусом 40 или 42 мм из платины или 18-каратного золота 6N.

И вот это «впоследствии» наступило. На циферблате из серого золота или золота 5N отлична видна крупная дата – благодаря окошку размером 4.7х2.6 мм. Часы, минуты и секунды видны на смещенном вправо дополнительном циферблате из гильошированного серебра. Рифленая заводная головка, увеличенная с целью оптимизации баланса корпуса, позволяет выполнять настройки Automatique.

Чистота форм и эстетическое совершенство часов F.P.Journe всегда сопутствуют высочайшему уровню механической инновации. Автоматический калибр Octa 1300.3, изготовленный из 18-каратного розового золота, предлагает хронометрическую точность в течение 120 часов с исключительным запасом ходом 160 часов. Завод смещенного ротора из 22-каратного золота 5N осуществляется в одном направлении благодаря самоблокирующему шарикоподшипнику. Таким образом, для оптимизации хода используется каждое движение запястья. Задняя крышка из сапфирового стекла позволяет восторгаться изысканностью отделки механизма и наблюдать за работой зубчатых колес сквозь ажурные мосты.

Vagabondage I Gold, или Золотые «Странствия» – последняя глава трилогии, начатой 18 лет назад

История этой уникальной часовой серии началась в 1997 году, когда Франсуа-Поль Журн создал для своего друга модель часов с оригинальным автоматическим механизмом, помещенным в круглый корпус из желтого золота. Модель получила название Carpediem. На циферблате «прыгал» вокруг видного невооруженным взглядом балансира прыгал индикатор часа. Позже Франсуа-Поль разработал наручные часы с механизмом с ручным заводом и «блуждающей» часовой стрелкой – эта модель была вдохновлена Carpediem, но видоизменена, чтобы поместиться в корпус в форме плоской черепахи, Tortue Plate®. В то время часовщик был занят другими проектами и оставил модель на стадии прототипа.

В 2003 году аукционный дом Antiquorum, праздновавший своей 30-летие, обратился к Франсуа-Полю Журну с просьбой создать часы «в единственном числе» - для благотворительного аукциона в пользу парижского Исследовательского института болезней головного и спинного мозга (ICM). Оставалось шесть месяцев, но мастер справился и даже сделал не одну, а три модели часов Vagabondage – из серого, желтого и красного золота, все – с механизмом из латуни. Из эстетических соображений название бренда на циферблате отсутствовало. После огромного успеха на аукционе Журн получил множество просьб о запуске этой модели в производство, чтобы она стала доступной для большего круга коллекционеров. Что он в итоге и сделал, но только очень ограниченной серией – из-за внешнего несоответствия с другими его творениями тех лет.

Так в 2004 году появилась модель Vagabondage I (что переводится как "странствия" или "блуждания"), калибр 1504, выпущенная лимитированной серией в количестве 69 экземпляров в платиновом корпусе с механизмом из розового золота, за которой в июле 2010 года последовали 69 экземпляров Vagabondage II из платины, 68 – из красного золота и 10 – из платины с инкрустацией бриллиантами.

Увидит ли свет третий выпуск, на тот момент было неизвестно, но, семь лет спустя, свершилось! Vagabondage III также произведены ограниченной серией – 69 экземпляров из платины и 68 экземпляров из красного золота 750 пробы. Третья серия сохранила форму Плоская Черепаха®, по размеру совпадающую с моделью Vagabondage II, механизм с ручным подзаводом и цифровой индикацией не только часов, но и секунд.

Тогда же Франсуа-Поль Журн официально сообщил, что продолжения «Странствий» не будет. Но никогда не говори никогда! Чтобы завершить золотую трилогию, мастер представляет сейчас последнюю вариацию на тему, не являющуюся точной копией платиновой модели Vagabondage I 2004 года – Vagabondage I Or, с улучшенными механизмом калибра 1504.2. Новые часы – с ручным заводом и корпусом размером 45.2 х 37.5 мм. Как и прошлые модели Vagabondage, эти часы будут изготавливаться на заказ, в первую очередь – для коллекционеров, обладающими моделями золотых часов Vagabondage II и Vagabondage III с теми же серийными номерами.

12 рядом бриллиантов с инкрустированными браслетами

Содружество часового и ювелирного искусств – так можно определить l’élégante, единственную женскую модель F.P. Journe, о самом первом выпуске которой мы рассказывали еще в 2014 году, так что вы уже знаете, что на создание этого уникального механизма Франсуа-Поль Журн потратил восемь лет!

И вот – новый вариант прославленной модели, в которой 12 звеньев из титана или сплава Titalyt® инкрустированы 382 бриллиантами классической огранки общим весом 3,23 карата.

Как кратно описать эти новые чудо-часы? Новые браслеты со сменными каучуковыми вставками идеально повторяют форму запястья, даря комфорт и легкость. Благодаря широкой цветовой палитре из 8 цветов – белый, темно-синий, бордовый, серый, желтый, черный, оранжевый и розовый – браслеты подойдут на любой случай и удачно дополнят любую модель élégante в корпусе диаметром 40 мм.

В оформлении циферблата часов использованы сапфировый циферблат – белый для моделей из титана, черный для моделей из сплава Titalyt® - и винтовые накладные детали из стали. А корпус, как всегда, - Flat Tortue®.

Все механические детали изготовлены в мастерских F.P. Journe по всем правилам высшего часового искусства. Электронная часть также швейцарского производства, она содержит микропроцессор, разработанный специально для этой модели.

Благодаря электромеханическому механизму, l’élégante обеспечивает восемь лет автономной работы при регулярном использовании. Без движения в течение 35 минут и более, часы «засыпают», стрелки застывают, чтобы сохранить энергию – точно, как наши хрупкие женские организмы. Однако и во сне микропроцессор продолжает отсчитывать время. Как только видимый на циферблате в положении 4 .30 детектор механизма «просыпается», часы автоматически устанавливаются на точное время, выбрав для этого кратчайший путь. Разве это не мечта каждого из нас – по желанию останавливать время и вновь его запускать…