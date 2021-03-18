Что будет, если соединить французское art de vivre и итальянскую dolce vita? На такой эксперимент решились два исторических Дома, входящих в люксовый концерн LVMH: итальянская ювелирная компания Bvlgari и французская марка шампанского премиум-класса Dom Pérignon.

Культовые Дома объединяет не только то, что каждый из них является лидером в своей сфере. Креативный директор Bvlgari Лючия Сильвестри и мастер погребов Dom Pérignon Венсан Шапрон сошлись во мнении, что оба бренда имеют общие ценности: они движимы идеями постоянного обновления и имеют схожие источники вдохновения. И самое главное – Bvlgari и Dom Pérignon умеют создавать единственные в своем роде творения.

Результатом их сотрудничества стала лимитированная серия Bvlgari Serpenti x Dom Pérignon Rosé – колье из розового золота Bvlgari Serpenti и шампанское Dom Pérignon x Bvlgari Limited Edition Vintage Rosé 2004 в деревянном футляре в оттенках шафрана и насыщенной фуксии (фирменные цвета итальянского ювелирного дома).

Ювелиры Bvlgari работают с драгоценными камнями, каждый из которых уникален – это «отпечатки пальцев природы», ведь двух абсолютно одинаковых камней не бывает. Мастера Bvlgari постоянно переосмысливают культурное наследие Дома, трактуя традиции каждый раз по-разному и меняя устоявшиеся правила. Так, линия Serpenti, состоящая из красочных колье с эмалью и часов в виде змеи, стала культовой в 1960-х годах, завоевав сердца коллекционеров и ценителей роскоши. Коллекция отражает характерное для Bvlgari сочетание изысканного итальянского ремесленного мастерства и смелого подхода к тому, что считается запретным.

Для партнерства с Dom Pérignon римский Дом создал особую версию колье Serpenti, в которой розовое золото сочетается с белыми бриллиантами и ониксом. К колье прилагается коробка с тремя бутылками Dom Pérignon x Bvlgari Limited Edition Vintage Rosé 2004. На каждой из них выгравирован имитирующий змеиную чешую узор – под стать украшению в виде змейки. Этикетка в оттенках розового золота также перекликается с цветом благородного металла Bvlgari Serpenti.

Dom Pérignon Rosé выдерживалось в погребах почти 12 лет, медленно вбирая в себя красный цвет винограда Пино Нуар и его жизненную силу. Урожай 2004 года резко отличается от предыдущего – виноградные лозы характеризовались устойчивым беспроблемным вегетативным ростом с обильными крупными гроздьями. На протяжении сезона по большей части не было экстремальных погодных явлений, и даже август выдался довольно прохладным. Именно сухая жара последних недель сделала урожай таким, какой он есть. Сбор зрелого здорового винограда начался 24 сентября.

Аромат Dom Pérignon Rosé открывается свежими насыщенными нотами красных ягод – смородины и земляники, – которые дополняет тепло сена, красного апельсина и какао. Вино имеет послевкусие с неожиданным оттенком зеленых цитрусовых, характерным для этого урожая.

Добавим, что всего в мире выпущены только четыре набора Bvlgari Serpenti x Dom Pérignon Rosé Limited Edition, заказать которые можно в Лондоне, Милане и Токио.