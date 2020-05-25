Вырабатывается ли иммунитет от Covid-19?

За последние четыре дня новая коронавирусная инфекция в Конфедерации была подтверждена у 78 человек. В четверг власти зарегистрировали 36 новых случаев заболевания, в пятницу – 13, в субботу – 18, а в воскресенье – 11. Согласно санитарному бюллетеню от 24 мая, с начала эпидемии новым коронавирусом в Швейцарии и Лихтенштейне заразились 30736 человек. От вызванных Covid-19 осложнений скончался 1641 заболевший. Подробнее о развитии ситуации читайте в нашем обзоре.

Новый тест на антитела

Сейчас на рынке можно найти массу тестов, которые показывают наличие в крови антител к новому коронавирусу, однако, как предупреждают эксперты, не всем этим тестам стоит доверять – многие из них не отличаются точностью и могут дать ложный результат.

Прорывом в области серологических исследований стал разработанный швейцарским фармаконцерном Roche тест, который был признан достаточно надежным и в начале мая получил одобрение в США. Подробнее об этих тестах можно прочитать в нашей статье.

В пятницу швейцарский стартап Quotient, основанный бывшим менеджером Roche Францем Вальтом, объявил о запуске теста на антитела, который по надежности не уступает Roche. В частности, его специфичность составляет 99,8%, т.е. он дает верные результаты в 998 из 1000 случаев, когда указывает на наличие инфекции, а чувствительность – 100%, т.е. он не пропускает наличие возможной инфекции. Тест обнаруживает антитела, которые вырабатываются иммунной системой человека через несколько дней после заражения, а также те, которые вырабатываются только через 10-15 дней.

Вырабатывается ли иммунитет от нового коронавируса?

Главный вопрос, на который ученые сейчас пытаются найти ответ, заключается в том, защищают ли антитела от повторного заражения, и если да, то надолго ли – на недели, месяцы или годы? К пониманию этой проблемы приблизились бостонские исследователи, которые на прошлой неделе опубликовали результаты двух проведенных на обезьянах экспериментов.

В первом эксперименте девять взрослых макак были инфицированы вирусом SARS-CoV-2. При повторном заражении через 35 дней после выздоровления у приматов совсем не было симптомов либо проявилось мало симптомов заболевания. Эти данные свидетельствуют о том, что инфекция SARS-CoV-2 вызвала у них выработку защитного иммунитета.

В рамках второго эксперимента исследователи ввели экспериментальные вакцины 35 взрослым макакам и шесть недель спустя инфицировали их коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что в крови у обезьян было достаточно антител, чтобы нейтрализовать вирус в течение двух недель.

Результаты экспериментов обнадеживают, но вирусологи, впрочем, напоминают, что течение заболевания и формирование иммунного ответа у приматов и человека могут отличаться, поэтому необходимо проводить дальнейшие исследования вируса.

Насколько безопасен воздух в самолетах?

Испания вслед за Италией объявила об открытии границ для туристов в июле. Греция также планирует начать принимать международные рейсы с 1 июля.

Мы рассказывали, что авиакомпания Swiss в июне возобновит и увеличит частоту полетов по 40 направлениям, включая Малагу, Барселону, Мадрид, Валенсию, Бриндизи, Флоренцию, Неаполь, Рим, Париж, Брюссель, Москву, Гетеборг, Копенгаген, Амстердам, Афины, Берлин, Лиссабон, Лондон, Порту и Стокгольм.

Лоукостер Easyjet также объявил о возобновлении рейсов из Женевы с 15 июня в Барселону, Порту, Лиссабон и Ниццу.

В преддверии отпускного сезона многие задаются вопросом: насколько высок риск заражения в кабине самолета? Если верить Airbus, сложная и закрытая система вентиляции в пассажирских самолетах обеспечивает очень чистый воздух и низкий риск заражения. Воздух в кабине обновляется каждые две-три минуты и соответствует «больничному» качеству. Он представляет собой смесь наружного воздуха и рециркулируемого воздуха салона и проходит через высокоэффективные фильтры в системе кондиционирования, при этом микрочастицы коронавируса могут быть удалены из воздуха с вероятностью 99,97%. «Воздух в самолете чище при посадке, чем при взлете», - сообщает SRF со ссылкой на слова главного инженера Airbus Жана-Бриса Дюмона.

Добавим, что многие авиакомпании ввели правило обязательного ношения масок на борту как для членов экипажа, так и для пассажиров, а также временно отказались от предоставления питания в полете. Кроме того, в самолетах будет проводиться усиленная дезинфекция.

Вопрос ношения масок волнует не только авиаперевозчиков, но и железнодорожные компании. CFF рекомендует носить маски в поездах только в том случае, если невозможно соблюдать расстояние в два метра, однако сейчас компания рассматривает возможность использования вагонов, в которых ношение масок будет обязательным. Чтобы получить лучшее представление о влиянии эпидемии на мобильность пассажиров и определить возможные меры, которые компания могла бы принять, CFF проводит опрос и спрашивает у клиентов, среди прочего, как они относятся к обязательному ношению масок в целом, а также будут ли они чаще ездить на поездах, если в них будут специальные вагоны, предназначенные для пассажиров в масках.

Вспышки Covid-19 на скотобойнях

На некоторых скотобойнях в Германии, Франции и США зафиксировано множество случаев заболевания новым коронавирусом. В частности, во Франции заболели более 100 человек, а в немецком городе Диссен заразились 90 работников скотобойни, многие из которых, как сообщает RTS, работали по субподряду и проживали в «коллективном жилье с сомнительными санитарно-гигиеническими условиями».

Могло ли мясо животных стать причиной заболевания работников на скотобойнях? Этот вопрос возникает в свете случившейся в 2012 году вспышки ближневосточного респираторного синдрома (MERS), также имеющего зоонозную природу и вызываемого коронавирусом. Согласно опубликованному в 2015 году в журнале «Инфекционная экология и эпидемиология» исследованию, большая часть верблюдов, привезенных на скотобойню в Дохе (Катар), были носителями вируса MERS-CoV. По мнению исследователей, скотобойни стали «векторами циркуляции вируса и зонами повышенного риска для человека».

На данный момент, впрочем, эксперты не рассматривают мясо как источник заражения и предполагают, что вспышки заболевания SARS-CoV-2 связаны с переполненностью на скотобойнях, где большое количество рабочих оказываются в замкнутом пространстве и не могут соблюдать меры дистанцирования.

Страх перед вирусом сильнее локдауна

Что же все-таки повлияло на спад потребления по всему миру: страх перед вирусом или введенные властями ограничительные меры? Ответ не так очевиден, как может показаться на первый взгляд.

Во время пандемии люди сокращали расходы, независимо от решения правительства вводить карантин или нет, пишет NZZ со ссылкой на исследование университета Копенгагена, в котором были проанализированы потребительские привычки жителей двух стран – Швеции, где не было практически никаких запретов, и Дании, где был введен нестрогий карантин, как, например, в Швейцарии. Выяснилось, что эти два подхода повлияли на распространение вируса, но не на динамику потребления. В конце марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Дании расходы сократились на 29%, а в Швеции – на 25%. Другими словами, потребление падало независимо от того, существовали ли ограничения. Видимо, именно эпидемия останавливала людей от совершения покупок.

Другие исследования также показывают, что в Европе и США люди ограничивали свое поведение в плане потребления, работы и мобильности за несколько дней до официального объявления карантина. Причем для европейцев, скорее всего, шоковый эффект имели сообщения о ситуации в Италии и введение там жесткого карантина – эти меры сигнализировали о том, что пандемия носит серьезный характер и что аналогичные ограничения вскоре могут быть введены и в других странах, что, собственно, и произошло.

Таким образом, ожидания людей, кажется, играют центральную роль в развитии экономики, считают эксперты. Психологический фактор также, вероятно, будет играть важную роль при выходе из кризиса. Если люди будут уверены в том, что пандемия находится под контролем, экономика сможет быстро восстановиться.

Ритейлеров сейчас больше всего интересует вопрос: вернутся ли покупатели к старым привычкам и моделям потребления или сферу торговли ждет колоссальный переворот и полный переход в онлайн? Глава Swiss Retail Дагмар Женни в комментарии Bilan рассказала о двух возможных вариантах развития событий. Если кризис продлится три-четыре месяца, то значительная часть клиентов, которые предпочитают делать покупки офлайн, снова придут в магазины; если же кризис затянется, то люди начнут больше покупать онлайн. При этом наблюдается тенденция к устойчивому потреблению: больше шансов привлечь клиентов имеют компании с этичными стандартами ведения бизнеса.

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