Автор: Заррина Салимова, Берн, 23. 09. 2020. Просмотров: 89
Стоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.|
La prime moyenne de l’assurance maladie obligatoire s’élèvera en 2021 à 316,50 francs et augmentera l’année prochaine de 0,5% par rapport à l’année 2020. Selon le canton, l’évolution se situe entre -1,6% et +2,1%.
22 сентября Федеральный совет сообщил, что в 2021 году средняя стоимость медстраховки увеличится незначительно – на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Напомним, что с 2010 года страховка дорожала в среднем на 3,2% в год, а в целом, с момента введения системы обязательного медицинского страхования в 1996 году, – на 3,7%.
Средний ежемесячный размер взносов составит 316,50 франков: 375,40 франка для взрослых, 265,60 – для молодых людей, 99,70 – для детей. При этом конкретная сумма зависит не только от возраста застрахованного, но и от места его проживания. Ожидается, что страховка подорожает более чем на 1% в кантонах Базель, Юра, Люцерн, Нидвальден, Тургау, Тичино и Вале; менее чем на 1% – в Берне, Фрибурге, Женеве, Гларусе, Граубюндене, Санкт-Галлене, Золотурне, Ури, Во и Цуге; в остальных кантонах ее стоимость не изменится или даже немного уменьшится.
Сравнить стоимость обязательной страховки разных компаний можно на разработанном Минздравом сайте-калькуляторе Priminfo.admin.ch. Для этого нужно указать место жительства, возраст, модель страхования, выбранную франшизу для каждого застрахованного лица. На этой же платформе перечислены советы, как можно сэкономить на взносах, а также прикреплены образцы типовых писем о смене франшизы или расторжении договора. Страховые компании должны до конца октября проинформировать своих клиентов о размере взносов на следующий год, а у застрахованных есть время до конца ноября, чтобы изменить тип страховки или поставщика услуг.
О том, как повлияет пандемия Covid-19 и коронакризис на размер страховых взносов в будущем, пока сказать трудно. «По-прежнему существует много неопределенностей, и пока еще слишком рано давать оценку реальным затратам. Если расходы в 2020 году окажутся выше или ниже, чем предполагалось на момент утверждения размера взносов, то это приведет к соответствующему изменению резервов», - отмечается в правительственном коммюнике. В частности, в 2020 году совокупные резервы страховщиков превысят 11 млрд франков. По закону страховые компании не обязаны сокращать резервы, однако на состоявшемся 18 сентября заседании Федеральный совет предложил внести поправки в Постановление о надзоре за медицинским страхованием (OSAMal), чтобы побудить страховщиков рассчитывать взносы как можно более рационально и тем самым избежать накопления избыточных резервов.
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