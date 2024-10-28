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понедельник, 28 октября 2024 года   

Tardoc придет на смену Tarmed |Tardoc remplacera Tarmed

Автор: , Берн, .

Tardoc придет на смену Tarmed

Фото: JESHOOTS.COM, Unsplash

Что нужно знать о новой тарифной модели для амбулаторного сектора?

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Que doit-on savoir sur le nouveau modèle de tarification ambulatoire?

В преддверии голосования 24 ноября вопросы здравоохранения все активнее освещаются в СМИ: изменения грядут как в сфере стационарного, так и в области амбулаторного лечения.

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