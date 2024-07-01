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понедельник, 1 июля 2024 года   

Новое объединение крупнейших страховых компаний |Une nouvelle association de gros assureurs

Автор: , Берн, .

Фото: Marcelo Leal, Unsplash

Почему медицинские страховщики решили создать новую ассоциацию? И какие последствия может иметь этот шаг?

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Pourquoi les assureurs maladie ont-ils décidé de créer une nouvelle faîtière? Et quelles sont les conséquences de cette décision?

Растущие расходы в сфере здравоохранения и, как следствие, дорожающая год от года медстраховка традиционно входят в число тем, больше всего волнующих жителей Швейцарии. Неудивительно поэтому, что новость о создании новой отраслевой ассоциации вызвала интерес у многих.

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