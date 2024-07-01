Новое объединение крупнейших страховых компаний |Une nouvelle association de gros assureurs

Растущие расходы в сфере здравоохранения и, как следствие, дорожающая год от года медстраховка традиционно входят в число тем, больше всего волнующих жителей Швейцарии. Неудивительно поэтому, что новость о создании новой отраслевой ассоциации вызвала интерес у многих.