Прорыв в борьбе с Covid-19

После более полутора лет исследований нового коронавируса ученым удалось сделать два важных шага вперед: в США была разработана первая таблетка от Сovid-19, а в Швейцарии открыли супер-антитела, способные нейтрализовать различные варианты вируса. Об этом, а также о санитарной ситуации в Конфедерации в целом читайте в нашем обзоре.

Вирус циркулирует среди подростков

Во вторник представители швейцарской сферы здравоохранения провели традиционный брифинг, в ходе которого проинформировали о развитии эпидемии в стране. Число новых случаев заражения в Конфедерации продолжает снижаться с сентября, причем два последних дня, впервые с августа, власти регистрируют менее тысячи заражений в день. По опасениям экспертов, существует риск, что тенденция изменится и количество случаев снова возрастет. К этому могут привести снижение температуры и возобновление школьных занятий после каникул. В настоящее время наибольшая распространенность вируса наблюдается среди молодого мобильного населения: в возрастной категории от 10 до 19 лет заболеваемость на 50% выше, чем среди более старших возрастных групп.

Ситуация в отделениях интенсивной терапии остается напряженной: около 17% коек по-прежнему заняты заболевшими Covid-19. Медианный возраст пациентов, госпитализированных с коронавирусом, составляет 57 лет. Большинство из них не привиты, уточнил в ходе брифинга представитель Федерального управления здравоохранения OFSP/BAG Патрик Матис. По его словам, каждый день в среднем сообщается о пяти летальных исходах из-за Covid-19.

Эксперты OFSP/BAG предполагают, что каждые 50 прививок помогают предотвратить одну госпитализацию, и по этой причине настаивают на том, что необходимо продолжать кампанию по вакцинации. Вакцина компании Johnson & Johnson, в частности, теперь доступна во всех кантонах, однако спрос на нее относительно невелик. В целом, полную вакцинацию в Конфедерации прошли 60,73% человек.

Дискриминация выздоровевших?

Долгое время считалось, что привитые люди лучше защищены от Covid-19, чем те, кто перенес эту болезнь. По этой причине для выздоровевших сертификат действителен менее полугода, а для привитых – целый год. Но новые данные показывают, что те, кто переболел коронавирусом, защищены по крайней мере также хорошо и долго, как и те, кто был вакцинирован. «Иммунная защита выздоровевших, безусловно, длится не менее года», - отметил в комментарии SRF профессор иммунологии Цюрихского университета Кристиан Мюнц. Насколько же оправдано то, что сертификаты для вакцинированных и переболевших имеют разные сроки действия? Этот вопрос поднимался в ходе прошедшего во вторник брифинга. Оказалось, что проблема не только в научных данных, но и в бюрократических проволочках. Патрик Матис подтвердил, что Швейцария должна адаптироваться к нормам ЕС в вопросе срока действия сертификатов, и возможность их продления также зависит от Брюсселя. Это необходимо для того, чтобы швейцарский сертификат оставался действительным на территории стран Европейского союза. Если Швейцария будет действовать самостоятельно, это может привести к проблемам в этом отношении.

Таблетка от Covid-19

С момента появления нового коронавируса ученые по всему миру пытаются найти лекарство, способное уменьшить тяжелые последствия заболевания. Сначала врачи применяли препараты, которые уже существовали для лечения других заболеваний, например, ремдевир или гидроксихлорохин. Однако сейчас научное сообщество сходится во мнении, что ни одна из этих формул не показала реальной эффективности против SARS-CoV-2 и его различных вариантов, поэтому исследователи стремятся разработать специфические методы лечения вируса.

Одним из многообещающих средств считаются таблетки Molnupiravir, разработанные американской лабораторией Merck и снижающие риск госпитализации и летального исхода в два раза. В понедельник компания подала заявку на использование этого препарата для лечения коронавируса в США. Терапию от компании Merck вряд ли можно назвать чудом, тем не менее, это первый простой в применении препарат, показавший определенную эффективность в испытаниях. Однако есть несколько «но». Прежде всего, компания Merck еще не опубликовала результаты клинических испытаний. Так, неизвестно, подойдет ли препарат всем: профиль пациентов является определяющим фактором в развитии болезни. Наконец, лечение может оказаться слишком дорогим. Как уточняет RTS, стоимость курса оценивается примерно в 700 долларов.

Тем не менее, группа Merck уже начала крупномасштабное производство и к концу года планирует произвести дозы, необходимые для 10 миллионов курсов. Несколько стран, включая Швейцарию, ведут переговоры о приобретении партий этого препарата.

Прорыв в борьбе с Covid-19

Лозаннский университетский госпиталь (CHUV) и Лозаннская федеральная политехническая школа (EPFL) сделали важное открытие в борьбе с пандемией Covid-19, обнаружив очень мощные моноклональные антитела, которые могут в значительной степени нейтрализовать различные варианты коронавируса. Антитела были выделены из лимфоцитов (белых кровяных телец) пациента с Covid-19 в рамках исследования ImmunoCoV, проводимого отделением иммунологии и аллергологии CHUV. По данным работы, опубликованной в журнале Cell Reports, эти антитела являются одними из самых эффективных из выявленных на сегодняшний день против вируса SARS-CoV-2. Они останавливают цикл вирусной репликации и приводят к уничтожению вируса иммунной системой. Этот защитный эффект был продемонстрирован in vivo: хомяки, получившие антитела, были защищены от инфекции даже после воздействия на них большой дозой вируса. Антитела могут применяться в составе комбинированной терапии для снижения тяжести заболевания у инфицированных SARS-CoV-2, а также в качестве профилактического средства для людей с ослабленным иммунитетом, которые плохо реагируют на вакцинацию. Клинические испытания должны начаться в конце 2022 года. Это открытие, впрочем, не призвано заменить вакцинацию, которая остается самым эффективным способом защиты от инфекции, подчеркивается в совместном коммюнике CHUV и EPFL.