Пример Roche

Эксперты не устают повторять, что для выхода из санитарного кризиса одних вакцин недостаточно. Всегда будут люди, которые не могут сделать прививку по каким-либо причинам, например, по медицинским показаниям, в силу нежелания или возраста. Другими словами, для определенной группы населения остается риск заражения и попадания в больницу с тяжелой формой Covid-19 – именно поэтому необходимы не только вакцины, но и действенные препараты для лечения госпитализированных пациентов.

Еще в начале мая прошлого года Наша Газета рассказывала, что многие госпитали, в том числе бернский Inselspital, изучали эффективность препарата Actemra/RoActemra (тоцилизумаб) для терапии пациентов с Covid-19. Это лекарственное средство, выпускаемое базирующейся в Базеле компанией Roche с 2009 года, одобрено в 116 странах для лечения ревматоидного артрита, а также системного ювенильного идиопатического артрита и синдрома высвобождения цитокинов, вызванного CAR-T-клетками (CRS). По предварительным данным, тоцилизумаб мог способствовать значительному улучшению и при тяжелом течении Covid-19, действуя как иммунодепрессант и подавляя слишком сильную иммунную реакцию на SARS-CoV-2, при которой организм буквально атакует самого себя.

Сейчас эта гипотеза получила подтверждение. В конце июня Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование Actemra/RoActemra для лечения Covid-19 у госпитализированных пациентов (взрослых и детей старше двух лет). А 6 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила производимый Roche тоцилизумаб для терапии тяжелобольных пациентов с Covid-19. В сочетании с кортикостероидами препарат снижает смертность и риск использования респиратора.

Организация «Врачи без границ» тут же призвала Roche, единственного производителя тоцилизумаба, поделиться технологией со странами с низким и средним уровнем дохода, настаивая на том, что цена препарата должна снизиться, чтобы он стал более доступным. Если стоимость производства оценивается менее чем в 37 франков за 400 мг, но в США цена тоцилизумаба для лечения коронавируса может вырасти до 3300 франков за 600 мг. В Швейцарии 400 мг препарата обойдутся в 900 франков, уточняет Le Temps. Тоцилизумаб должен продаваться по гораздо более низкой цене, чем сейчас, добавляют «Врачи без границ», подчеркивая, что срок действия патента истек в 2017 году, но вторичные патенты не позволяют одобрить аналогичные препараты в небогатых странах.

Фармакомпания Roche отреагировала буквально на следующий день после призыва «Врачей без границ», объявив о том, что размещает свой патент в открытом доступе и организует передачу технологии и опыта странам с низким и средним уровнем дохода до тех пор, пока длится пандемия. Это исключительное решение дает луч надежды для пациентов многих государств, продолжающих бороться с вирусом.

Напомним, что в ходе этой пандемии специалисты Roche разработали несколько тестов на Covid-19. В дополнение к стандартному ПЦР-исследованию, базельская компания выпустила тесты на антиген, экспресс-тесты, а также тесты на антитела и на определение вариантов SARS-CoV-2 для выявления ключевых мутаций.

Любопытно, что о решении Roche поделиться патентом стало известно на фоне продолжающихся во Всемирной торговой организации (ВТО) дебатов об отмене патентов на вакцины, терапию и другие медицинские препараты, необходимые для борьбы с Covid-19. Индия и Южная Африка, выдвинувшие предложение о приостановке действия патентов, пока сталкиваются с отказом таких крупных игроков, как ЕС, Канада, Япония и Швейцария. Предложение поддерживают около 100 стран, включая США. Ожидается, что решение будет принято на заседаниях, которые пройдут в Женеве в конце июля.

Если международное сообщество придет к единому мнению и все-таки решит сделать патенты общественным достоянием, то это не будет премьерой. История знает случаи, когда ученые отказывались от состояния и, тем самым, спасали миллионы жизней. Наша Газета уже рассказывала, что Альберт Брюс Сейбин, американский вирусолог и создатель противополиомиелитной вакцины, не стал патентовать свои вакцинные штаммы, а просто передал их ВОЗ, презрев возможность заработать миллиарды долларов. Благодаря этому даже самые бедные страны смогли производить вакцину при минимальных затратах, и болезнь была практически побеждена.